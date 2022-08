Todo el mundo la conoció por su actuación y canciones en la película Grease (Brillantina) junto a John Travolta, pero la cantante criada en Australia también tuvo otros clásicos que se convirtieron en himnos, principalmente entre la década de los 70 y 80.

Unas de esas canciones que explotó en las listas de todo el mundo fue Physical, de su álbum homónimo de 1981, que exploraba de manera divertida y sensual en la que una mujer revelaba sus intenciones sexuales a su pareja, tras una larga espera y varias citas antes de 'llevarlo al plano físico y horizontal'.



El video de la canción también causó revuelo al ambientarse en un gimnasio con una Olivia Newton-John, tratando de seducir a algunos hombres musculosos que, al final la dejaban plantada, en un giro inesperado, dadas sus preferencias sexuales, un tema que fue irreverente y adelantado a su época. Pero el éxito de Physical estuvo precedido por una carrera musical sólida (grabó discos desde 1971) y hasta quedó en cuarto lugar en el conocido concurso de canto Eurovisión con el tema Long live Love (representando al Reino Unido) en 1974, año en el que ganó Abba con el éxito Waterloo.

En esa misma época lanzó el disco If You Love Me, Let Me Know, que fue un rotundo éxito y le dio su primer número 1 en la lista Billboard estadounidense con la balada I Honestly Love You, se convirtió en un clásico instantáneo.



Igual pasó en 1975 con Have You Never Been Mellow y Please Mr. Please», otra balada en el estilo country. Afincada en Estados Unidos, se convirtió en una estrella pop y una artista capaz de eclipsar los fracasos de taquilla de algunas de las películas musicales que siguieron tras el impresionante éxito de Grease (1978).

Como Xanadú, una superproducción que no tuvo el apoyo del público, pero que consiguió una poderosa banda sonora de la mano del grupo Electric Light Orchestra y la voz de Newton-John, con una composición homónima que si pasó a la historia.

Dos años después le pasó lo mismo con el filme Two of a Kind, una aventura de ciencia ficción con Dios tratando de destruir a la humanidad y a Olivia Newton-John uniéndose con su amigo y fórmula de éxito John Travolta; sin embargo, la cinta fue destrozada por la crítica y los fanáticos incondicionales de la cantante, respondieron apoyando la canción Twist of Fate, una pegajosa melodía de teclados ochenteros que sacó la cara por la artista y alcanzó la quinta posición en las listas de hits en Estados Unidos.

Tampoco se puede olvidar Heart Attack, un corte más cercano al New Wave y que hizo parte del célebre disco de grandes éxitos. En 1985 aumentó la temperatura en las emisoras con Soul Kiss que logró sobresalir con una letra que hablaba de amor, deseo y del precio que pagaba alguien que dejaba pasar esa oportunidad.

“En algún lugar hay un incendio ardiendo / En algún lugar dentro/ En algún lugar hay un corazón que está esperandoPara dar un paseo/ Para dar el paseo a tu beso de alma”, decía parte de la letra de esta cantante imparable que siguió trabajando y creando álbumes recordando sus clásicos y hasta explorando en terrenos como la música navideña. En realidad fue una artista imparable.



