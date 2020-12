‘Ventino no hizo una canción de Navidad por hacerla: tiene fondo’

María Cristina de Angulo, Olga Lucía Vives, Camila Esguerra y Natalia Afanador se iban a ir a vivir a México este año, pero sus planes se frustraron.

Este era uno de los puntos de su agenda para el 2020 que no pudieron cumplir con su banda, Ventino, pues también estrenarían muchísima música y harían un par de giras.



Pero, con la perspectiva de un año que se fue, las cuatro guapas mujeres reflexionan que no todo estuvo tan mal: aprovecharon el tiempo para concentrarse en hacer más música y quieren cerrar ese ciclo con Volvernos a encontrar: una canción de Navidad que combina el bolero con ciertos toques de una mezcla urbana y habla del esperado reencuentro.



Tras cinco años de carrera y algunos logros y honores (como cantar el himno de Colombia antes de un partido de la selección o amenizar una cena del expresidente del país con el exvicepresidente Joe Biden, hoy presidente electo de Estados Unidos), Ventino se prepara para hacer giras más grandes que las que ya han hecho y para impactar con una propuesta musical más madura y sólida.



Y es que si bien su público inicialmente estaba mayoritariamente constituido por adolescentes, y sobre todo mujeres, el cuarteto colombiano cada vez le apunta más a llegarle a una audiencia más universal y diversa.



De hecho, quizá por eso fue que durante un tiempo han explorado géneros más cercanos a lo urbano y se juntaron con artistas como CNCO, Lalo Ebratt o Mike Bahía.

Sin embargo, según María Cristina de Angulo (conocida como‘Makis’), en el 2021 se acercarán a un sonido que se acerque a la esencia primera de Ventino, como en este bolero navideño.



Las cuatro jóvenes se reunieron en una videollamada grupal con EL TIEMPO y conversaron de su trayectoria, sus planes y otros temas.

¿Cómo fue el 2020 para Ventino?

María Cristina de Angulo: Fue un año muy complicado. Nosotras teníamos una agenda muy planeada. Iba a venir mucha música. Teníamos planeado irnos a vivir a México y visitar un montón de lugares. Nada de eso se pudo hacer. Fue un estrellón. Pero aprovechamos el tiempo para darnos un respiro y para hacer mucha música. También nos pudimos dedicar a explorar muchas cosas. La verdad es que estuvimos trabajando mucho, solo que quizás eso no lo vea el público.

Ahora que María Cristina menciona sus planes de irse para México, ¿por qué creen que hay una relación musical tan fuerte entre Colombia y ese país?

Olga Lucía Vives: México es un país muy acogedor. La gente es muy amorosa. Y culturalmente tenemos un gran parecido con los mexicanos. Cada vez que vamos allá nos sentimos como en casa. Creo que la música se recibe tan bien porque somos sociedades parecidas, pero no es una respuesta definitiva.



Y no solo por el reguetón de acá, sino porque hay muchos otros géneros, como el pop, que allá gustan mucho. Allá hasta bailan con música pop, lo aman. Es algo que no entendemos en Colombia.

Y es que ustedes se han esforzado por abrirse camino en un mercado dominado por el reguetón. ¿Qué retos han tenido?

Camila Esguerra: Sí, definitivamente. El año pasado, sobre todo, pecamos un poco en eso. Por querer abarcarlo todo terminamos saliéndonos de nuestra esencia. Pero este frenazo en seco nos hizo repensar nuestro sonido para que podamos insistir en lograr algo fresco y único. Por eso estamos ansiosas de que oigan todo lo que hemos preparado.

¿Y el tema Volvernos a encontrar es un adelanto de eso que van a sacar el año entrante?

Camila Esguerra: Claro: Volvernos a encontrar es una apuesta nueva. Nunca habíamos hecho un bolero. A mí, personalmente, me encanta ese género. Pero creo que el éxito fue lograr modernizar este sonido. Pudimos traer una música que era muy de nuestros papás y abuelos a nuestro propio universo.



Mi papá, por ejemplo, se emocionó muchísimo cuando la oyó. Y, claro, eso es justamente lo que queremos lograr en el 2021: importar otros sonidos, como el funk y el pop anglo, a nuestro universo musical.

¿Esta canción hubiera podido existir en un año que no fuera el 2020?

Natalia Afanador: Las circunstancias nos ayudaron a poder escribir. Me refiero, sobre todo, a la letra. Pudimos explorar las situaciones que hemos vivido y agruparlas en una canción. No sacamos una canción de Navidad nada más por sacarla. Tiene un fondo importante. No es del todo una canción festiva, como las otras que habíamos hecho para esta época del año. Musicalmente, logramos un sonido que se acopló con lo que puede significar la Navidad de este año. Naturalmente, en este momento nos queremos volver a encontrar con muchas personas.

Natalia, y ahora que menciona las letras, ¿cómo son los procesos de composición de la banda?

Natalia Afanador: Ha sido un proceso. Muchas no nos atrevíamos a escribir al principio, porque sentíamos que esa función no nos correspondía. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso también es parte de nuestra carrera. Y aunque podríamos nunca haberlo intentado, hemos notado que es muy lindo que podamos darle al público letras que salgan de nosotras.



Es importante que seamos nosotras quienes les dan letra a las canciones que vamos a interpretar. Juntarnos todas a escribir no nos ha funcionado: son muchas cabezas pensando al tiempo, y al final no logramos nada concreto. Hemos optado por separarnos en dos grupos y, en vez de hacer una canción entre todas, hacer dos canciones: una por cada grupo. Pero fíjate: Volvernos a encontrar sí la escribimos entre las cuatro.

¿Y cuáles son sus referentes? ¿Cada una tiene sus gustos o tienen unos ejemplos en común?

María Cristina de Angulo: Cada una tiene sus gustos, y son variados. Pero todas sabemos cuáles son las influencias de Ventino, sabemos bien a lo que vamos y nos centramos en lo que tenemos en común. Siempre hemos seguido a grupos como Little Mix: nos basamos en su música y su estética. También, desde el principio nos dimos cuenta de que todas crecimos oyendo pop latino: Reik, Sin Bandera. Por ahí es.

¿Cómo definirían al público de Ventino?

Olga Lucía Vives: Es un público muy variado. Al principio pensábamos que nos oían nada más las niñas y adolescentes. Pero, a medida que el proyecto ha crecido, nos hemos dado cuenta de que a nosotras nos oyen mamás, abuelas, adultos, adolescentes. Es diverso. Y nosotras les hablamos a todas las personas: no solo a las mujeres. Son letras universales. Una canción como Me equivoqué, por ejemplo, plantea una situación que podría pasarle a cualquiera.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y Twitter: @mateoariasortiz