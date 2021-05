Es hora de una maratón de conciertos

La última parada del Experience + Innocence Tour 2018, de la agrupación irlandesa U2, fue en Berlín. Con las canciones de su álbum del momento, Songs of Experience, sumadas a sus clásicos infaltables en vivo –Sunday Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name o I Still Haven't Found What I'm Looking For–, y una espectacular puesta en escena habitual en los shows,la agrupación realizó en la capital alemana uno de esos conciertos para la historia.

U2 Experience: Live in Berlin está disponible de manera exclusiva para los usuarios de Directv Go, que cuenta con una amplia oferta de música en vivo en sus categorías On Stage y A Tiny Audience, esta última dedicada a los conciertos en español en un formato íntimo.



La plataforma acaba de estrenar los episodios de la diva del flow Ivy Queen y la colombiana Greecy, además del Tributo a Juan Gabriel. En la primera temporada de A Tiny Audience se pueden ver las presentaciones de Cabas, Carlos Vives, Pedro Capó, Los Amigos Invisibles, Paulina Rubio, Kany García, Manuel Turizo y Mau y Ricky Montaner.



Por el lado de On Stage, el archivo de Directv Go es enorme. Para destacar Decades Rock Live: Heart –la banda de las hermanas Ann y Nancy Wilson, famosa por Alone y Barracuda–, con invitados como Alice In Chains, Carrie Underwood y Dave Navarro.

También son imperdibles los recitales de Carlos Santana desde la House of Blues de Las Vegas; el Golden Tour de Kylie Minogue; Eric Clapton en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres en la gira 70th Birthday Celebration; y conciertos de Metallica, Chicago, INXS, Kiss, Muse, Stone Temple Pilots y la celebración de los 100 años de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, desde el Walt Disney Concert Hall, con sus tres míticos directores compartiendo el podio: Gustavo Dudamel, Zubin Mehta y Esa-Pekka Salonen.

Shakira in Concert: El Dorado World Tour, una de las giras más renombradas de la artista colombiana se puede ver en HBO GO. Grabado en el 2018 recoge éxitos como Loca, Estoy aquí, La tortura, Suerte y La bicicleta, entre otros. La barranquillera intercala sus impresiones con la música en vivo y, de paso, muestra cómo se diseña una gira, cómo se calcula hasta el más mínimo detalle: posición de las cámaras, luces, movimientos y la magia que aparece en el escenario.



La agrupación colombiana Morat también tiene en la plataforma de streaming Amazon Prime Video su concierto Balas perdidas. Precisamente el recital recoge momentos del espectáculo del grupo en el Wizink Center de Madrid (España), en el que tocaron las canciones Amor con hielo, Besos en guerra y Cómo te atreves a volver.



“A grandes rasgos, se van a encontrar con todas las emociones que nosotros vivimos durante dos años y medio de llevar un concierto a muchas partes del mundo, y básicamente creemos que es nuestro mayor trabajo hasta ahora; entonces, para la gente a la que le gusta nuestra música, yo creo que van a ver lo mejor”, recordaba en una entrevista con EL TIEMPO Juan Pablo Isaza, vocalista y guitarrista de la banda. El concierto cuenta con la participación de Aitana (España), Cali y El Dandee (Colombia), Antonio José (España) y Cami (Chile).

La cantante colombiana Shakira durante su gira 'El Dorado'. Foto: EFE / Luca Piergiovanni

Entre sus opciones, Netflix incluye un show en vivo de uno de los artistas del momento: Shawn Mendes. Llamado a ser el sucesor de Justin Bieber, pero con un estilo y esencia musical diferentes demostró que lo suyo es un pop con fusión.



Shawn Mendes: Live in Concert es una impactante presentación que demuestra la evolución de este artista canadiense que comenzó en el programa televisivo La Voz y que ha grabado cuatro álbumes de estudio: Handwritten, Illuminate, Shawn Mendes y Wonder, este último comparte su nombre con el de un documental acerca de su vida que también se encuentra en Netflix.

El artista peruano Gian Marco. Foto: Claro Video

Claro Video acoge un catálogo robusto en cuanto a conciertos y musicales. Allí se pueden ver los unplugged de dos de las mejores bandas latinoamericanas: los mexicanos de Molotov y desde Argentina, Los Auténticos Decadentes.



El concierto de Gian Marco en el Lunario del Auditorio Nacional, en el 2016, es ideal para los amantes del pop más romántico con versiones de La vida entera, El amor que tuve, Dime dónde y Me cansé de ti.



Si es fanático de Shakira y quedó con ganas de más, está Shakira: Live from Paris, un clásico que se filmó en el verano de 2011, en el Palais Omnis Ports de Bercy y que incluye sus grandes éxitos. Es imperdible el homenaje que le hace a Frances Cabrel interpretando Je l’aime à mourir.



¿Le gusta el rock? Tranquilo, hay una par de superproducciones para usted, amante de este género: Guns N Roses: Live from The O2 Arena London y Iron Maiden, The Book of Souls: Live Chapter. Ideales para sacudir la cabeza al ritmo de Paradise City y Sweet Child O Mine, de los Gunners, y Run to the Hills o The Trooper, de Maiden.



La plataforma de Claro tiene un apartado de conciertos llamado Qello Concerts, en el que se puede ver, entre otros, a una sensacional Madonna en The Confessions Tour, filmado en el 2006 en el Wembley Arena de Londres; los Bee Gees con One Night Only en el MGM Grand, en Las Vegas, en 1997, o el increíble show de Juan Gabriel del 2013, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, acompañado por mariachis, orquesta y coros.

