Octavio Escobar: el médico que describe las sensaciones de la pandemia

Octavio Escobar Giraldo es uno de los escritores colombianos contemporáneos más versátiles. Este manizaleño, junto con su prosa ágil, precisa y limpia, sorprende tanto a lectores como a expertos, lo que le ha llevado a ser acreedor de más de diez galardones por sus 17 obras publicadas.



(Le puede interesar: Octavio Escobar gana el premio de poesía Ciudad de las Palmas).

‘Manual de hipocondría' no se centra meramente en los hipocondríacos. Solo el talante de la pluma de este hombre puede darle un giro irónico a una pandemia para narrar el temor a contagiarse FACEBOOK

TWITTER

En su libro ‘Manual de hipocondría' recopila un total de 32 poemas, escritos en medio de la pandemia, por los cuales recibió el pasado 15 de junio uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la creación poética y literaria iberoamericana: el Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.



Es claro, directo y sencillo al escribir. No es sarcástico. No le parece justo enredar al lector de manera innecesaria, aunque la mofa la lleva en la sangre, al punto que sus estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades, de la Universidad de Caldas, dicen que sus cursos son de ironía I y II.



Claustro universitario de donde se graduó como médico cirujano en 1987, razón por la cual tiene cercanía con diagnósticos y sintomatologías como el trastorno mental de la hipocondría, que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios.



Sin embargo, ‘Manual de hipocondría' no se centra meramente en los hipocondríacos. Solo el talante de la pluma de este hombre, de 59 años, puede darle un giro irónico a una pandemia -que le ha cambiado la vida a todos- para narrar románticamente el temor a contagiarse.



Hablar con Escobar es aventurarse a una conversación amena. Su tono de voz bajo y pausado transmite palabras con facilidad, dando a relucir su solvencia verbal, la cual camufla en su deseo de anonimato e introversión. No comulga con la idea de ser figura pública. De hecho, considera que sería ideal que como escritor no tuviera que dar entrevistas ni hablar de sus libros, sino que ellos lo hicieran solos.



Ama la tranquilidad que le genera pasar desapercibido, aun cuando ser exaltado en la calle lo halaga. “Es uno de los placeres de ser leído”, menciona mientras destaca que escribir es una actividad solitaria que exige concentración, esmero y disciplina, lo cual le lleva a pensar que la vida de quienes se dedican a las letras no es nada excitante a comparación de las celebridades de otras áreas.

Facebook Twitter Linkedin

Octavio Escobar (Manizales, 1962) también ganó en 2016 el Premio Nacional de Novela con ‘Después y antes de Dios’. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

Su relación con los libros inició a los 10 años, tras ser hospitalizado durante más de 6 semanas por un accidente de tránsito que le ocasionó heridas que lo llevaron a recibir incluso injertos de piel FACEBOOK

TWITTER

Lleva 31 años casado y su esposa sigue siendo su primera editora. Liliana es una mujer dedicada a los libros, la academia y la educación al igual que él. Razón por la cual es una de sus ávidas lectoras y una de sus más duras críticas.



Casualmente con ‘Manual de hipocondría' difirieron al inicio, ya que su pareja fue la bibliotecaria de la Casa de Poesía Fernando Mejía, en Manizales, y es una admiradora de la métrica y la rima como lenguaje lírico.



Aspectos en los que resaltan autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz, una de sus poetas favoritas, con su tendencia a la poesía barroco española. El último poema de su reciente libro surge precisamente de una conversación con su esposa intentando definir qué es poesía.



Octavio nació en 1962 y creció en la nueva Manizales, luego de que en 1966 el Viejo Caldas se dividiera en los tres departamentos que conforman actualmente el Eje Cafetero. Primogénito del matrimonio de un funcionario público y una ama de casa, oriundos de Salamina y Filadelfia, en el noroccidente de Caldas. En su casa no eran lectores, pero respetaron su vocación de serlo.



(Nota relacionada: Jóvenes caldenses trabajan por los glaciares de Colombia).



Su relación con los libros inició a los 10 años, tras ser hospitalizado durante más de 6 semanas por un accidente de tránsito que le ocasionó heridas que lo llevaron a recibir incluso injertos de piel en sus extremidades. El Octavio de hoy no sería el mismo sin tan penoso suceso.



Mientras se recuperaba, su padre le alegró los días obsequiándole algunas obras clásicas de la literatura. Allí fue donde dio sus primeros pasos en el mundo literario y comenzó su adicción por la lectura, que alternaba con su pasión por resolver crucigramas y su afición por el ajedrez.



Es puntual al decir que empezó a escribir porque quería contar historias, aunque nunca creyó que dicha actividad trascendería de un simple pasatiempo. Quería narrar nuevas versiones de lo que veía. Interpretaciones mejoradas que abarcaban su mente y se instauraba en ella hasta que a mano les daba vida.



Es un autor con un amplio currículum literario conformado por cuentos, novelas y obras de poesía. Sus textos han sido traducidos al italiano, búlgaro, inglés, alemán y recientemente al francés. En este punto de su vida no se arrepiente de haber dejado la medicina por escribir en hojas sueltas o por “dedicarse a la farándula”, como llegó a decir su padre a algunos amigos cercanos mientras sonreía en señal de orgullo.



Tiene una forma peculiar de crear sus personajes. Los construye a partir de las características de los semblantes de sus conocidos, las cuales mezcla con las cualidades que su imaginación le proporciona. No suele hacer réplicas, así como no es habitual que utilice lo que escribe para ensalzar o para desquitarse de alguien.



Ha mencionado en contados casos a personajes con sus propias peculiaridades, ejemplo de ello es el periodista Orlando Sierra, representado en su libro ‘Cielo parcialmente nublado’, en el cual se refiere al personaje respetando la realidad de aquel columnista y subdirector del periódico ‘La Patria’ asesinado en el 2002.



En 1994 recibió el Premio de Literatura Infantil y Juvenil de Comfamiliar del Atlántico por su libro de cuentos ‘El color del agua’. Momento desde el cual empezó a idealizar el hecho de dedicarse a la escritura. El reto en aquel instante fue demostrar que podría vivir de la literatura, a pesar de haber estudiado una ciencia de la salud.

«Manual de hipocondría» del colombiano Octavio Escobar, profesor de la FAH de la Universidad de Caldas, se hace con el 24º Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria



Consulta la noticia completa aquí: https://t.co/tHUFkJihZ0#OrgulloUCaldas#UCaldasFAH pic.twitter.com/w5x5Nvso6r — Facultad de Artes y Humanidades | UdeCaldas (@UCaldasFAH) June 16, 2021

Los jurados describieron su escrito como 'un poemario coherente, brillantemente estructurado', resaltando que 'el punto de vista de la voz poética incide en la ironía y tragedia de la enfermedad' FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



Estuvo a punto de irse a Porto Alegre, Brasil, a estudiar una especialización en Medicina Deportiva. Iniciativa que tomó alentado por la llegada de la Ley 100, en 1993, que redujo las posibilidades monetarias del gremio. No obstante, la crisis financiera del gigante suramericano desanimó su ímpetu. 27 años después no se arrepiente de la decisión que el destino le forzó a tomar.



Según Escobar, la pandemia no cambió tanto sus rutinas, aunque sí lo hizo con la vida misma. Precisamente a esta epidemia global le debe su libro ‘Manual de la hipocondría’, pues del encierro y el temor constante de contagiarse, surgió de manera orgánica y en un proceso individual cada uno de sus poemas.



Leer su libro es enfrentarse a las sensaciones propias de la pandemia que se exacerbaron en este periodo con respecto a la enfermedad, la muerte, el dolor y los temores. En sus páginas se encontrará con una narrativa escrita en verso, y con la precisión que aprendió como médico cirujano, para abordar con ironía cómo se ve la vida a través de cifras de contagios e infecciones.



Las teorías conspirativas relacionadas con el coronavirus y la paranoia que se replica en calles sobre las vacunas, encarnan el peligro mismo que siente la humanidad frente al temor directo y cercano de morir. Sensación lógica y sensata que, según el escritor, lleva a la exageración como mecanismo de defensa. Su obra es eso: una narración real de los pensamientos desmedidos por un virus que mata aunque no se ve.



Al cumplir dos meses de encierro surgió el primer poema. De esa forma brotaron otros hasta acumular 15, momento en el que se planteó que lo mejor era convertirlos en una sola obra. El dilema fue cómo hablar de la pandemia sin convertir el libro en algo lastimoso, tarea que logró tras un año de trabajo, hasta abril del 2021.



Se siente complacido y afortunado de haber ganado la 24.ª edición de los Premios de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su obra se destacó entre 740 libros de diferentes autores iberoamericanos que se presentaron a la convocatoria, la cual conoció navegando en internet.

#LoMásLeído

"Es un poemario coherente, brillantemente estructurado y con gran hondura conceptual", con estas palabras el jurado entregó a @octavioescobarg el Premio de Poesía Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, por su obra 'Manual de hipocondría'. ➡https://t.co/WDHFrvsNRH pic.twitter.com/kRXuEUskjp — MinCultura Colombia (@mincultura) June 19, 2021

Su obra es eso: una narración real de los pensamientos desmedidos por un virus que mata aunque no se ve FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



Los jurados describieron su escrito como “un poemario coherente, brillantemente estructurado y con gran hondura conceptual”, resaltando que “el punto de vista de la voz poética destaca como una de sus principales virtudes, la cual incide en una actitud, a la vez irónica y trágica de la enfermedad y se vale de ella como vehículo del lenguaje poético".



Al ser galardonado con el premio publicará su obra con Ediciones La Palma, conversaciones que se iniciarán apenas terminé el verano, a mediados de septiembre. Los fanáticos y seguidores de la literatura tendrán que esperar hasta que se anuncie el lanzamiento en Colombia, que probablemente será hasta comienzos del 2022.



Mientras eso sucede, Octavio sigue creyendo que de la literatura también hay que jubilarse y que cuando lo haga retomará la idea de su primer libro de cuentos ‘El color del agua’. Por ahora no cree que su momento de partir haya llegado aún. Aunque no tiene planeado seguir escribiendo novelas de género negro. Sin embargo, habrá Octavio para rato en el ámbito de la poesía, ya que le reconforta saber que su expresión es vigente en lectores de todas las edades.



(Lea también: Las ‘maricas’ también marchan: la protesta no debe ser machista).

CRISTIAN CAMILO PERICO MARIÑO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @cristian_perico

Más noticias: