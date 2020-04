Obsolescencia programada / Opinión

Una de las transformaciones que nos impone el distanciamiento social es la de conectarnos con el mundo exterior a través de una pantalla.



Para ello es indispensable contar con un computador equipado con las herramientas del oficio y una buena conexión a internet.



En mi caso se debe tener un 'software' musical para grabar los ejemplos, editar y animar la partitura, realizar videos y otras actividades propias de la enseñanza virtual

Pero la bendita obsolescencia programada con la que Apple inutiliza sus productos me afectó justo ahora que estamos en plena cuarentena. Por recomendación del técnico de mantenimiento de Mac Power en Bogotá, decidí instalar un disco duro de estado sólido en mi iMac para incrementar la velocidad de operación.



Claro, el aparato quedó ultrarrápido, pero Apple Store no lo reconoce como el producto que originalmente pagué y registré.



Entonces no me permite descargar las aplicaciones compradas con anterioridad y no puedo actualizar las pocas que quedaron funcionando. Tampoco puedo actualizar el sistema operativo porque el nuevo disco duro no aparece registrado en Apple Store, y es allí donde se consiguen todos los productos que necesito para el equipo que poseo.



Me tomé el trabajo de llamar a soporte y después de una hora de conversación un funcionario muy amable me dio unas instrucciones que no sirvieron para nada.

Para completar, mi iPhone 6 decidió entrar en parálisis, aunque lo pude arreglar justo antes del encierro, pero con la misma advertencia del técnico que me lo restauró: se borra todo lo que tenía instalado y tendrá que volver a instalar las aplicaciones.

En otras palabras, le notifican a uno que puede seguir haciendo llamadas y algo más con su aparato.



Con esta odiosa modalidad de ‘suspender’ el servicio para una máquina que bien podría funcionar por años, el usuario ya no compra un computador o un 'software', solo lo arrienda por un tiempo limitado al antojo del fabricante.



Esta perversa técnica mercantil va en contravía de lo sostenible y de la preservación del medio ambiente, más aún con todos los usuarios atrapados en esta pandemia que nos obliga a trabajar desde casa y necesitando equipos eficientes. ¿Será que los humanos ya estamos en fila para entrar también en obsolescencia programada? Ese parece ser el siguiente paso.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com