Queísmo, primer, i griega, y/o / El Lenguaje en el tiempo

Citas: “Estoy seguro que son las pequeñas acciones diarias las que ayudan a transformar el mundo” (aviso), “... en caso que los ciudadanos encuentren alguna irregularidad” (noticiero de TV).



Comentario: Son dos ejemplos de queísmo o dequefobia, error que consiste en eliminar la preposición de en la secuencia de que, cuando esta es necesaria. Las formas correctas son: “Estoy seguro de que son las pequeñas cosas...” y “... en caso de que los ciudadanos...”.

La mejor prueba de la ausencia errónea de la preposición de es que nadie escribiría “Estoy seguro la ayuda que brindan las pequeñas cosas...” (sino “Estoy seguro de la ayuda que brindan...”) ni “en caso encontrar alguna irregularidad” (sino “en caso de encontrar...”).



La única razón, pues, por la que se quita de en casos como estos es la fobia (‘miedo’ o ‘aversión’) a la secuencia de que.

Primer



El comunicador Jaime Flórez me propone aclarar el uso de primer, primera y primero. Respuesta: Primer se usa ante sustantivo masculino, “primer viernes”, “primer trabajo”, “primer puesto”; primera, ante sustantivo femenino, “primera vez”, “primera persona”, “primera entrega”, y primero, sin sustantivo, “quedó de primero”, “fue el primero en llegar”, “él lo hizo primero”.



En consecuencia, es incorrecta la muy frecuente expresión “mi primer vez”, como lo son también “¿cuándo fue tu primer luna de miel?”, “esta es mi primer casa”, etc.

La i griega

Germán Villalba me dice que la letra y se llama “ye” y no “i griega”.



Respuesta: Se llama “ye” e “i griega”. El primer nombre corresponde a su función de consonante, con el mismo sonido del dígrafo ll, en palabras como yacimiento, yerba, yin, apoyo, ayuno.



El segundo, a su función de vocal, con el mismo sonido de la i latina (i), en la conjunción y, Petro y Fajardo, y en palabras que terminan en diptongo decreciente, como Paraguay, pejerrey, convoy, Cocuy.



La Ortografía de la lengua española, 2010, registra los dos nombres para esta letra.

y/o



Víctor Manuel Suárez me dice que le parece innecesaria la forma y/o.



Respuesta: A veces es innecesaria, pero hay casos en los que no. Por ejemplo, si una empresa educativa está reclutando personal con maestría o doctorado, debe tener en cuenta que hay quienes hace años obtuvieron su doctorado sin maestría previa, lo que no suele pasar hoy, cuando la maestría es paso previo al doctorado.



Hay, entonces, personas con maestría y sin doctorado, personas con doctorado y sin maestría y personas con maestría y doctorado. Los tres niveles de formación universitaria le interesan a la empresa, lo que queda claro si se escribe “se necesita personal con maestría y/o doctorado”.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria @fernandoavila52