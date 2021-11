Anuncian la nueva novela del 'best seller' inglés Ken Follet

Ken Follett regresa al "thriller" con su nueva novela, "Nunca", la historia de una crisis global que amenaza con conducir al estallido de una nueva guerra mundial y que llega a las librerías el próximo 11 de noviembre.



Publicada en español tanto en España como en América Latina por Plaza&Janés, la novela de Ken Follet está ambientada en la actualidad y viaja desde el desierto del Sahara hasta los corredores del poder en las grandes capitales del mundo, explica la editorial en un comunicado.

"Cuando me documentaba para 'La caída de los gigantes' me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que sucediera", recuerda el autor.



(Lea además: Claudia Hernández y las voces del maltrato femenino)



Pero, uno por uno, los dirigentes "tomaron decisiones -decisiones lógicas y moderadas- que nos acercaron un pasito más a uno de los conflictos más terribles que el mundo ha conocido. Llegué a creer que todo fue un trágico accidente. El espantoso pensamiento que se me ocurrió fue: ¿podría volver a ocurrir?", recuerda.



"Nunca", más que un "thriller", es la historia de una crisis global "con personajes que se mueven por Estados Unidos, el norte de África y el este de Asia luchando por evitar el estallido de una Tercera Guerra Mundial", indica el escritor galés, que asegura que cuando comenzó a escribir no sabía cómo iba a acabar y que el lector tampoco lo sabrá hasta la última página.



(Le puede interesar: Bukowski, Lowry, Mutis, Hemingway y sus ríos de alcohol de gran literatura)



Follet, que ha vendido en todo el mundo 178 millones de ejemplares de sus 36 libros, publicados en más de 80 países y en 33 idiomas, ha visitado los escenarios de la novela para documentarse y se ha reunido con políticos, embajadores, militares y otras personas en primera línea de la política mundial, asegura la editorial.



EFE

Otras noticias de los libros: