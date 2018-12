Radiohead y Janet Jackson entran al Salón de la Fama del Rock and Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció en la mañana de este jueves las nuevas bandas y músicos que harán parte de su selecto grupo. Cada año, el museo hace una selección de candidatos que luego pasan a una ronda de votación en la que participan cerca de 500 expertos musicales.

En este 2018 fueron seleccionados Radiohead, Janet Jackson, Stevie Nicks, Def Leppard, The Cure, Roxy Music y the Zombies.



La inclusión en el Salón de la Fama reconoce a artistas que han logrado contribuir a la excelencia musical y que son elegibles después de 25 años de haber lanzado su primer disco o sencillo.



Luego del anuncio, se realizará una ceremonia especial en el Barclays Center de Brooklyn el próximo 29 de marzo. El evento además se presentará en televisión más adelante en la cadena HBO.

Stevie Nicks es la primera mujer que ingresa dos veces al Salón de la Fama. Foto: AFP

Como dato curioso de las elecciones de este año, Stevie Nicks se convirtió en la primera mujer que entra dos veces al Salón de la Fama, pues ya había ingresado en 1998 como miembro de la extinta banda británica Fleetwood Mac.



"He estado en bandas desde 1968. Ser reconocida por mi trabajo en solitario me hace respirar profundamente y sonreír. Es un sentimiento glorioso", dijo Nicks en un comunicado de prensa.



Entre los nominados de este año, que quedaron fuera de la lista final, estaban Devo,

Kraftwerk, LL Cool J, MC5, John Prine, Rage Against the Machine, Rufus Ft. Chaka Khan y Todd Rundgren.