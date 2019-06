Primeras imágenes del video 'Indira', de Carlos Vives y Gusi

Indira es una canción del repertorio del vallenato clásico, compuesta por Emilianito Zuleta y grabada por Los Hermanos Zuleta. Carlos Vives y Gusi la eligieron para llevar a cabo un dueto que venía gestándose hace rato.



"Llevo más de 25 años esperando este momento, de grabar con uno de mis ídolos del vallenato", dice Gusi en el detrás de cámaras del video que presentamos como antesalada al lanzamiento del video oficial.

La canción reza: "A ti no te da dolor, a ti. A ti no te da dolor, mi vida, de verme así como vivo, solito y sin un cariño, hambriento de amor. A ti no te da dolor, a ti. A ti no te da dolor, Indira, si eres lo que más me inspira, tienes mi alma resentida, me robaste el corazón".

El video fue grabado en las salinas de Galerazamba (Bolivar) y se ha anunciado como un homenaje a la mujer guajira.

La canción ha sido ya interpretada por Vives y Gusi en diferentes encuentros culturales y folclóricos a lo largo del primer semestre, por ejemplo en el Carnaval de Bararnquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata. Ahora verá la luz en forma de videoclip.

REDACCIÓN DE CULTURA

