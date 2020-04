Maluma recuerda a sus abuelos en una balada

Si la vida le hubiera dado la oportunidad, Maluma habría buscado la forma de cantar al lado del mexicano José José.



No hubo ningún encuentro, el llamado Príncipe de la canción falleció el 28 de septiembre del año pasado.



Pero el paisa dice que siempre le otorgará su admiración y respeto, y no olvidará que la balada fue uno de los primeros géneros musicales que oyó.



Y es precisamente una balada la que Maluma deja oír acompañada de su video este 23 de abril, y que desde el 24 estará disponible en plataformas.

Muy a su estilo urbano, le puso por título ADMV, que significa ‘amor de mi vida’. Es un buen experimento de Juan Luis Londoño Arias (Medellín, 28 de enero de 1994), reconocido en muchos países como Maluma y uno de los más exitosos cantantes colombianos de la última década.



“Desde muy niño siempre he sido fanático de las baladas y compuse bastantes, pero no me atreví a lanzarlas. Estando en Jamaica, hace poco, me monté en un kayak y cogí mi guitarra. Yo debía viajar a los Grammy anglo, a Las Vegas, y pasaron cosas que me impidieron ir; entonces, salió lo mejor de esta situación: la canción”, dice. En ella trabajó con Édgar Barrera y Vicente Barco, con Édgar Barrera y Maluma como productores.

La canción llama al amor que algún día quiere tener, que espera que llegue, “porque uno sueña con formar una familia y con esa pareja para toda la vida”, cuenta el multivendedor de música, que ha cantado con ídolos del pop y del rock como Madonna.



Y en el video, Maluma aparece como un adulto mayor. Mejor dicho, se ve como su abuelo materno Pedro.



“Para mí fue impactante cuando terminaron de maquillarme. De pronto abrí los ojos y tenía 80 años, y ese es el ciclo de la vida: llegar a viejos”, dice.



Se siente feliz y orgulloso de que sus cuatro abuelos estén vivos. Además de Pedro, están Jairo, Rubiela y Bere. “Esa historia no la cuenta todo el mundo. Mis abuelos son personas que llevo en mi corazón siempre, y ahí estuvieron cuando nació ADMV”.



Afirma que cuando está en Medellín, le gusta visitarlos y conversar con ellos. “Me encantan sus charlas, que me cuenten sus historias del pasado, de ese otro mundo que les tocó, cómo se empezaron a ganar la vida desde jóvenes. Es muy bueno oír todas esas anécdotas”.



Y todo eso lo plasma en ADMV, una nueva forma de Maluma de comunicarse con sus seguidores. “Pero más allá de que se vuelva un éxito, lo que busco es generar un poquito de conciencia con lo que está sucediendo, y que no esperemos a que se vayan nuestros seres amados para decirles cuánto los quieren, a ellos y a todos los que están cercanos a nuestras vidas”.

Para mí fue impactante cuando terminaron de maquillarme. De pronto abrí los ojos y tenía 80 años, y ese es el ciclo de la vida: llegar a viejos: Maluma

El intérprete de Corazón, No se me quita, Borró cassette, Mala mía y El perdedor, entre otras, dice que espera seguir cantando en otros géneros musicales para mostrar distintas facetas.



Y mientras tanto honra a sus cuatro abuelos. “Yo soy ellos, tengo sus ADN, en cada paso, en cada palabra mía está su fuerza; les reconozco y admiro sus cualidades, su nobleza”, afirma el antioqueño.

