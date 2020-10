EL TIEMPO, en la era de la suscripción digital

Hace casi 25 años, EL TIEMPO dio un salto en el naciente mundo de la comunicación digital. El lunes 22 de enero de 1996 lanzó su sitio web, tres días después de que lo hizo The New York Times, y se convirtió en uno de los pioneros del periodismo en internet en Colombia

Desde entonces, ha vivido una época de constante innovación y transformación con el propósito de darles a sus lectores información confiable y relevante en todas las plataformas que han aparecido con los avances tecnológicos.



Hoy, este periódico da un nuevo paso en ese camino. Al igual que los diarios más importantes del mundo, convertidos en líderes de la información noticiosa en internet, EL TIEMPO anuncia su ingreso a la era de la suscripción digital.

Se trata de una evolución natural que responde a una tendencia mundial para preservar el periodismo de alta calidad.



Periódicos como The New York Times y The Washington Post, en Estados Unidos; The Telegraph, en el Reino Unido; El País, en España; O’Globo, en Brasil, y El Clarín y La Nación, en Argentina, solo por mencionar algunos casos internacionales, son parte de este nuevo modelo de relación con las audiencias, el cual también ha sido adoptado por algunos medios colombianos.



En adelante, los más de 31 millones de lectores que en promedio navegan nuestra información digital podrán consultar un número fijo de artículos, que inicialmente será de 20 por mes, pero si quieren superar esa cuota personal para continuar disfrutando de nuestro contenido, recibirán la invitación a pagar una suscripción que les permitirá un acceso ilimitado.

Además, todos aquellos que decidan aceptar la invitación de tener una suscripción digital tendrán la posibilidad de acceder a varios pódcast exclusivos y boletines de noticias por correo creados especialmente para ellos.



También vivirán una menor densidad de publicidad en la experiencia de navegación, contarán con el servicio de la aplicación de EL TIEMPO y podrán usar, sin restricción en el número de visitas, el archivo electrónico del diario, así como consultar la versión en PDF del periódico impreso y la revista Motor.

¿Qué pasará con los lectores que ya tienen una suscripción del diario impreso? ¿Tendrán que volver a pagar para acceder al contenido digital? La respuesta es no. Simplemente, el hecho de tener una suscripción al impreso les da acceso sin límites al contenido en nuestras plataformas digitales. Para ello se ha habilitado un sencillo proceso de validación.(Siga las instrucciones de este video para activar su suscripción digital si usted ya es suscriptor del periódico impreso)

¿Cómo activar la suscripción digital de EL TIEMPO?

Transformación en la redacción

Para atender las exigentes necesidades de los lectores en esta era de la suscripción digital, la redacción de EL TIEMPO también emprendió una de las transformaciones más profundas de sus últimos años.



Su modelo de convergencia multimedia, que ha sido referente a nivel internacional y ha recibido visitas de medios extranjeros, cuenta ahora con una nueva estructura cuyo objetivo es ofrecer más contenido prémium, más investigación, análisis y profundidad. Todo a través de formatos como especiales interactivos, infografías, videos, pódcast o visualización de datos.

La redacción está organizada alrededor de una Mesa Central encargada de coordinar, las 24 horas del día, el flujo de la información para todas las plataformas.



La Mesa está integrada por editores especializados en áreas claves: contenido digital, contenido impreso y conocimiento de audiencias. Allí también se reúnen el editor de video y los jefes de emisión de Citytv, el canal de televisión que hace parte de la Casa Editorial EL TIEMPO.

Esta estructura cuenta además con el respaldo del equipo de redactores y editores más grande entre los periódicos del país, ganador de múltiples premios de periodismo nacionales e internacionales, así como con el apoyo de la unidad de especiales multimedia, la unidad de redes sociales, la unidad de datos y el laboratorio de innovación, encargado de crear formatos para todos los segmentos de nuestras audiencias.



En todo este proceso de transformación, la más importante premisa ha sido mantener los principios periodísticos que han consolidado el liderazgo del diario durante más de 109 años. “Somos una casa editorial comprometida con la verdad, comprometida con la seriedad, comprometida con la equidad, con la rapidez y la veracidad en la transmisión de las noticias y con un sentido profundo de responsabilidad con el papel que jugamos en un país tan complejo como Colombia”, dijo recientemente el director general, Roberto Pombo.



Bajo la luz de esos principios y del nuevo modelo de la sala de redacción, enfocado en entender mejor las necesidades de sus lectores, EL TIEMPO ha logrado este año cifras récords de audiencia digital, que no han sido alcanzadas por ningún medio colombiano en internet. Eso, además de ser un motivo de agradecimiento con el público, implica la responsabilidad de seguir trabajando, día a día, por ofrecer el mejor periodismo.

Se inicia entonces una nueva etapa en esta historia. Un capítulo en el que predomina el convencimiento de que la información verificada y confiable es un valor indispensable en una época amenazada por las mentiras y las fake news que circulan por internet.



Ese es el propósito que guiará al periódico en esta evolución digital, en la que espera contar con la participación permanente de sus suscriptores para comprender mejor sus demandas, comentarios y necesidades.

REDACCIÓN EL TIEMPO