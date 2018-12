Colombia bajo el lente de Fili

Pasión es lo que aplico cuando me dispongo a atrapar la vida en imágenes. Antes de partir, reviso que en la maleta esté el equipo completo: la cámara, tarjetas, las baterías, los lentes, entre otros elementos.



Cuando voy hacia el destino, ya estoy imaginando lo que me voy a encontrar: cascadas, lagunas, gastronomía de la región, amaneceres, atardeceres, fauna, flora, arquitectura, gente; son muchas cosas que se me pasan por la mente como una película de un gran viaje. Desde la ventana del carro o del avión estoy creando o imaginando imágenes.

Es muy bello poder captar imágenes y que la gente las vea también; ellas pasan en un segundo, y se debe ser muy hábil para capturarlas. Todas son tan importantes como el gesto y la sonrisa de una persona, el gesto de un ave que canta, el despliegue de color de los amaneceres y los atardeceres, las manos de alguien que talla figuras de madera, o esa cascada de más de 70 metros que estalla abajo con un sonido que emociona. Lo único que me queda es dar gracias a Dios por la dicha de observarlas y congelarlas con mi cámara.

La arquitectura de las iglesias me encanta. Me imagino su historia, los artesanos que la hicieron, y todo lo que está detrás de estas obras de arte. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO

La fotografía para mí es un arte fascinante que todos los días estoy tratando de mejorar y perfeccionar. Cada fotografía es única, como una huella. Amo aprender y transmitir lo aprendido. Lo más difícil cuando estuve preparando el material para hacer el libro fue escoger las fotografías, todas me parecían hermosas y todas tienen una historia que contar. Es muy curioso cuando las estoy viendo en la pantalla porque me acuerdo de algo que pasó con esa foto y termino devolviendo la película y riéndome del momento.



Me pasó en Aguadas, Caldas. El día estaba gris, y no veía las imágenes que esperaba. Antes de acostarme le pedí al ‘dueño de la vida’ que me regalara esos momentos perfectos para hacer un trabajo espectacular.



La excusa para levantarme fue un rico tinto que venden en el parque a las 5 a. m. El día pintaba bien. De pronto, quince minutos después empezó a salir el sol; y el cielo, con unas nubes rojas, amarillas, tenía unos matices de fuego que jamás había visto. Las imágenes que logré fueron maravillosas, y jamás olvidaré ese momento, que se quedó en mi mente y en mis fotografías.



Cumplí 40 años de haber cogido mi primera cámara fotográfica, y con este son seis libros que he publicado. Me encanta compartir mis conocimientos; de ese sentimiento nace la escuela Los Párvulos de Fili. También registro en video a mi Colombia. Gracias a ello nació hace 10 años El rollo de Fili, que se transmite en el canal EL TIEMPO Televisión. Van 101 emisiones.



EL TIEMPO