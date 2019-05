Nuevo álbum de Kany García se estrena el 17 de mayo

La versatilidad y el poder de transmitir tantos sentimientos con cada una de sus letras es una de las principales características de la cantautora puertorriqueña Kany García. Se puede llorar con ‘Confiesa’, pasar la ‘tusa’ con ‘Amigo en el baño’, cantarle a la indiferencia de la sociedad con ‘¿Qué nos pasó?’ y sonreirle a la vida a pesar de las dificultades del camino con ‘Limonada’.



Incluso lleva a sus seguidores a bailar, ya que en febrero incursionó en la bachata junto a su amiga y colega Natti Natasha con la canción ‘Soy mía’, un tema que envía un mensaje de empoderamiento femenino.

Precisamente ese mismo poder femenino es el que quiere transmitir con su nuevo disco ‘Contra el viento’, que se estrena oficialmente el 17 de mayo. Con baladas, tango, bachata y buenas letras, Kany trae un álbum de 11 canciones que, asegura, responden a su idiosincrasia.



El nombre del álbum responde a una necesidad de la cantante por mostrar que las mujeres en esta época reman contra el viento y que ella misma durante su carrera profesional ha tenido que avanzar contra el viento porque en sus inicios no había muchas mujeres cantautoras.



“En el camino fui descubriendo que los espacios para las mujeres son limitados, entonces para mí ha sido un poco ir contra el viento en una era donde la letra está carente y donde la música cada 10 días se vuelve irrelevante”, asegura la artista.



Agrega que el nombre del disco simboliza que su prioridad no es la cantidad de visualizaciones que tenga una de sus canciones, sino las historias que tenga por contar, pues afirma que nunca forza las letras ni canta algo por cantarlo sino que solo se sienta a escribir una canción cuando tiene algo interesante por decir.

En las 11 canciones que harán parte del álbum, participarán 10 reconocidas mujeres de la industria del espectáculo. Cada una dejará un mensaje como introducción a las composiciones que se relacionan con diferentes aspectos de las vidas de ellas.



Natti Natasha es una de esas mujeres que harán la introducción de sus canciones. “El amor es la única fuerza que es capaz de desintegrar el odio (...) si pudiera escuchar el amor, de seguro sería en una bachata”, dice la artista al inicio de la bachata titulada ‘Tu amor es como un río”.



También la acompañarán las voces de Sofía Vergara, Natalia Lafourcade, Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti, Lila Downs, Rozalén, Thalía y Shela de Jesús -su mamá-. Todas, según Kany, son mujeres que tienen una historia detrás de la canción en la que participan, y por eso, le dan aún más credibilidad a la letra.



“Cantar con mi madre es bien lindo porque ha sido cómplice de todos los momentos de mi vida. Además tiene una historia de vida increíble y muchas cosas interesantes por decir. Dejó de lado las críticas por el hecho de haberse enamorado de un sacerdote y le apostó al amor de la mano de mi padre. Esa me parece una historia muy poderosa como para no incluirla en el álbum”, explica Kany respecto a la introducción que hace su mamá en la canción ‘Me mudé’, un tema que habla del amor propio y de la importancia de alejarse de las personas que no suman en la vida.

Así mismo, la cantante puertorriqueña tendrá colaboraciones muy significativas para ella en este álbum. En primer lugar, la persona que hace la carátula del álbum es Joaquín Sabina, un hombre al que Kany admira y considera “una leyenda viviente, el David Bowie de la música en español”.



También cantará con uno de sus más grandes ídolos: Fito Páez. Y tiene una canción junto a Tommy Torres, amigo íntimo.

Hago música de la que quiero sentirme orgullosa de aquí a 20 años

En el transcurso de su carrera artística ha cambiado de estilo en varias ocasiones, pero nunca ha abandonado la esencia musical que la caracteriza. En el 2019 sigue tocando delicadamente su guitarra clásica y cantándole a la vida de la misma manera en que lo hacía en el 2007, porque aunque ha explorado otros géneros musicales, asegura que nunca se ha alejado de los ritmos ni de las letras con las que conquistó a sus seguidores porque tiene una responsabilidad con ellos y les debe respeto.



“Quizá antes hacía música que me gustaba y me movía en el momento, ahora no. Hago música de la que quiero sentirme orgullosa de aquí a 20 años”, asegura la artista respecto a este álbum que la llena de tanto orgullo que no puede disimular una enorme sonrisa que se pronuncia sin miedo.



El conteo empieza y ya faltan pocas horas para que este disco cómplice de la figura femenina salga al aire para todo el público. Así mismo, el 16 de mayo a las 11:00 p.m. se estrenará el video oficial de ‘Remamos’, canción que interpreta en compañía de Natalia Lafourcade.



Para ella, lo más lindo que pudiera pasar en el álbum es que las personas se identifique con sus canciones, rían y lloren con ella, pero lo principal, que su música sirva para mucho más, para curar heridas, cantar verdades e inspirar vidas.



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO