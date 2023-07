En el barrio obrero de Corona, lejos de cualquier circuito turístico de Nueva York, abrió este jueves sus puertas al público un museo dedicado a la leyenda del jazz Louis Armstrong, que hace un recorrido por su vida y obra a través de una selecta colección de piezas escogidas entre los 60.000 objetos que componen el archivo de este gigante de la música

"Armstrong era muy consciente de que algún día escribirían sobre él en los libros de historia, así que hizo álbumes de recortes, hizo collages, escribió la historia de su vida y grabó entrevistas. Sin embargo, cuando murió en 1971, no creo que se imaginara que un día habría un edificio consagrado a él, pero su mujer sí que lo pensaba", cuenta a Ricky Riccardi, encargado del archivo de la Casa-Museo de Armstrong.



Otro tema: ‘Décimo grado’ es nuestra canción favorita, se convirtió en un himno’: Ana y Jaime

Entre las piezas que el nuevo centro guarda ahora con mimo, después de haber estado 30 años custodiadas por la Universidad de Queens, Riccardi muestra con orgullo y una más que evidente emoción cuatro de las trompetas de "Satchmo", como era conocido Armstrong.



Otro tema: La mítica banda The Eagles se retira: ¿Qué pasó?

Facebook Twitter Linkedin

El piano, las trompetas y los sonidos de un artista excepcional se sienten en el recinto. Foto: EFE

"Cada vez que sostengo una de estas trompetas o simplemente las miro, siento que es un sueño hecho realidad. Porque estos son los instrumentos que realmente cambiaron el mundo, que cambiaron el sonido de la música popular estadounidense, y viven aquí mismo, en Corona, Queens", dice, después de abrir el estuche que las guarda, con el suspense de alguien que sabe que esconde un valioso tesoro.

Están fabricadas en París, algunas con su nombre grabado, todas de color oro plateado, como a él le gustaban, cuenta Riccardi, que explica que Armstrong llegó a tener siete trompetas. Pero su preferida, subraya, era una fabricada en París en 1952, que es la misma con la que se le ve en varias fotografías tocando en la calle rodeado de niños. En la exposición también se puede contemplar una de esas herramientas mágicas del autor, en esta ocasión una Semler regalo de Jorge V de Inglaterra, con el nombre "Satchmo" grabado en el lomo.



Otro tema: Alci Acosta, el maestro del bolero de despecho, se despide

En la sala, el visitante puede acercarse a distintos aspectos de la vida y carrera profesional del artista. Desde sus orígenes humildes en Nueva Orleans, donde nació el 4 de agosto de 1901, en una familia de pasado esclavo, con un padre ausente y una madre que se veía obligada a prostituirse para luchar por su familia, hasta sus actuaciones en películas de Hollywood o sus viajes a más de 60 países y que le valieron el apelativo de embajador del jazz.



Le puede interesar: Charlie Watts, de los Rolling Stones, revive con una poderosa selección de jazz

Facebook Twitter Linkedin

El visitante puede oír historias sobre su música, pero también historias sobre su vida. Foto: EFE

"En este espacio, el visitante puede esperar música. Somos un tributo a un icono increíble, un trompetista, un vocalista, un humanista. Tenemos que empezar con la música, es un genio trompetista: así que el visitante puede coger los auriculares y oírle hablar. Puedes oír historias sobre su música, pero también historias sobre su vida. Aprenderás sobre su familia y acerca de esta comunidad del barrio de Corona, en Queens, donde vivió y que lo protegió", cuenta la directora ejecutiva de la casa museo, Regina Bain. Y cómo no, una de las paredes está reservada a una de sus canciones más conocidas y universales y convertida casi en un himno a la esperanza y al optimismo: "What a wonderful world". Canción que grabó en 1967, pero que no se hizo famosa en Estados Unidos hasta 1987, cuando fue incluida en la película "Good Morning, Vietnam".

El nuevo museo, que abrirá sus puertas solo de jueves a sábado, incluye también una sala de jazz para celebrar conciertos y reuniones y una pequeña tienda para los más fetichistas, donde se pueden comprar camisetas, tazas, cds, discos de vinilo o libros sobre "Satchmo".



EFE