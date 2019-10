La segunda canción de Selena Gómez en 24 horas

Selena Gómez estrenó su segundo 'hit' en menos de 24 horas. Y se podría considerar a 'Look at her now' como la respuesta vital a 'Lose you to love me', una canción con duros mensajes en los cuales se habla de la ruptura y de la tristeza que se produce ante la separación.



Muchos usuarios en redes sociales, especialmente los seguidores de la artista, aseguraron que 'Lose you to love me' tenía mensajes contra Justin Bieber, su antigua pareja.

En 'Look at her now' el sentimiento que transmite Selena es distinto: hay poder en su voz, hay fuerza en la letra y el video musical es más animado a comparación de 'Lose you to love me', canción en la cual reinan las sensaciones lúgubres.

"Look at her now, watch her go" (Mírala ahora, mírala irse) es el coro de la canción en la que se expone la nueva condición de una mujer que siente alegría al dejar atrás una oscura relación y está dispuesta a continuar su vida.



Es como si Selena, con esta nueva melodía, se respondiera a sí misma. Los fanáticos de la artista aplaudieron la 'nueva actitud' que Gómez tomó en la canción que completa este doblete de estrenos.



En 24 horas despertó nostalgia y efusividad en sus seguidores, quienes -al fiel estilo de las redes- crearon memes al respecto.

#LookAtHernow selena gomez ayer nos puso a llorar hoy nos tiene MMMMMMMMMMMMMMM pic.twitter.com/4NUSr9c1rs — ♥ (@cataeche13) 24 de octubre de 2019

Cuando terminas la relación, triste, dolida, tomando alcohol para ahogar tus penas y sin querer salir // Ahora en empoderada, diva, inalcanzable, rechazando pretendientes, disfrutando la soltería y reptiliana#LookAtHerNow pic.twitter.com/oqfVtdmWUi — La Cucharada (@La_CucharadaMex) 24 de octubre de 2019

AMO ESTA PARTE QUIERO GRITAR DEL ORGULLO QUE TENGO POR SELENA EMPEZÓ SU MEJOR ERA #LookAtHerNow pic.twitter.com/eWcTvKIYPj — sofia (@selenaspoetics) 24 de octubre de 2019

Selena Gomez - Look At Her Now (Official Video) Get ‘Look At Her Now,' out now: http://smarturl.it/LookAtHerNow Get ‘Lose You To Love Me’: http://smarturl.it/LoseYouToLoveMe

El videoclip de la canción acumuló hasta la mañana de este jueves más de 7 millones de reproducciones, 1,2 'me gusta' y 28 mil 'dislikes'.



"¡Estaba tan emocionada de lanzar dos canciones seguidas y sorprender a mis fans! Esto es para recordar que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida", escribió la artista en el espacio de comentarios de su video.



Por su parte, el video de 'Lose you to love me' (estrenado ayer), una bella oda a la tristeza, superó las 28 millones de visualizaciones.

