Ed Sheeran y Justin Bieber estrenan el video de 'I Don't Care'

Luego de varios días de expectativas con respecto a una posible colaboración entre el cantante británico Ed Sheeran y el canadiense Justin Bieber, el jueves 9 de mayo salió a la luz ‘I Don’t Care’. Y hoy, se estrenó el video que la acompaña.



Desde su publicación, la canción ha alcanzado varios logros, entre ellos, se convirtió en el sencillo que más rápido ha llegado a los primeros puestos en las listas musicales del mundo, hecho que no pasaba en la carrera de Ed Sheeran desde ‘Shape of you’ hace dos años.

El tema suma un aproximado de 150 millones de descargas en las plataformas digitales. Significa para muchos el gran regreso de Justin Bieber, quien luego de estar alejado de los escenarios y pasar por momentos complicados para tratar su depresión. Bieber mencionó, en el concierto de Ariana Grande en el Coachella de este año, que un nuevo álbum estaba cerca.



Aunque ya habían colaborado juntos en la composición de temas, no habían unido sus voces para interpretarlos. Sheeran ha estado detrás de algunas de las composiciones de Bieber, a la lista se suman ‘Love yourself’ y ‘Cold Water’.



Hoy, fue lanzado el video para ‘I Don’t Care’ y ya cuenta con más de cuatro millones de visitas en YouTube. En él, ambos cantantes se enfrentan a situaciones divertidas, aparecen disfrazados de peluches gigantes, vaqueros e incluso comida.



Siguiendo el concepto literal de ‘I Don’t Care’ (No me importa) el video está lleno de momentos desaliñados: en varias ocasiones, y de manera intencional, se ve la pantalla verde de fondo que utilizan para poner los efectos especiales, y se ven recortes desperfectos en las siluetas de sus cuerpos.



Este video musical llega luego de un ‘Lyric video’ que ya suma más de 40 millones de vistas y un tráiler que suma cinco millones.

