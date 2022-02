Después de que los cantantes Belinda y Christian Nodal confirmaran su separación, el intérprete lanzó su sencillo 'Ya no somos ni seremos' este viernes.



Apenas dos días después de su estreno en Youtube, el video musical ya se acerca a nueve millones de reproducciones.

En el 2020, Christian Nodal y Belinda confirmaron que tenían una relación y acapararon las miradas de sus seguidores y de la prensa por diversos motivos; entre ellos, porque se trataba de la relación más pública que la cantante había tenido y por la diferencia de edades de casi una década entre ambos.



Tiempo después formalizaron su relación con un anillo de compromiso.



Sin embargo, en días pasados, el cantante mexicano de 23 años dio a conocer que había acabado su relación sentimental y compromiso con Belinda. Tras días de preguntas, el martes 15 de febrero, la artista mexicana rompió el silencio y se pronunció sobre la ruptura.



Ahora, apenas unos cuantos días después del anuncio, Nodal dio a conocer que lanzaría nueva música muy pronto. "Por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música", escribió en Twitter.

No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música.

Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! #YaNoSomosNiSeremos🖤#Forajido🌵🇲🇽💚🤠 — NODAL (@elnodal) February 17, 2022

Este viernes estrenó la canción 'Ya no somos ni seremos', cuyo video musical ya se acerca a nueve millones de reproducciones en Youtube.



"Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste; puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte", empieza la canción.



Y sigue así: "Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida; ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”.



Usuarios de redes sociales no tardaron en expresar que la modelo del video, una mujer rubia, y la letra de la canción eran una clara referencia a su relación con Belinda.

El pasado sábado, Christian Nodal fue el primero de los dos en contar la noticia a sus fans por medio de las historias de Instagram.



“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, compartió en Instagram.



Días después, la cantante Belinda, de 32 años, se pronunció al respecto. Empezó agradeciendo a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado.



También comentó: “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.



Este viernes, la mexicana aseguró que tomará todas las acciones necesarias, incluso legales, en contra de aquellos medios de comunicación y personas públicas que la han difamado y violentado después de que se hiciera pública la anulación de su boda con el cantante.

