Bad Bunny sigue innovando en su repertorio. El artista más escuchado de Spotify en 2022, por su álbum ‘Un verano si ti’, ahora ingresa al mundo de la música regional mexicana con ‘Un x100to’, sencillo que lanzó en la tarde de este lunes 17 de abril, en colaboración con el Grupo Frontera.



Producida y compuesta por el reconocido compositor Edgar Barrera, la romántica cumbia-norteña narra la historia de una persona que extraña a su ex y que hizo una llamada telefónica importante con un uno por ciento de batería en su celular.

“Me queda 1 porciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo, Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no no es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”, expone el primer verso de la canción.



Benito Antonio Martínez, nombre de pila del ‘conejo malo’, había compartido un adelanto en su perfil de TikTok el pasado fin de semana, por lo que sus millones de fanáticos estaban a la expectativa del estreno.



En un reciente comunicado de prensa, Grupo Frontera, conformado por los músicos Adelaido Solis II (Payo), Primera Voz, Juan Javier Cantu, Acordeonista y Segunda Voz, Julian Peña Jr, Percusionista y Animador, Alberto Acosta, Guitarra, Carlos Frontera, Baterista, Carlos Zamora, Bajo, manifestaron su admiración por el boricua.



“Admiramos a Bad Bunny y especialmente cómo ha cambiado el panorama de la música latina en todo el mundo. Definitivamente, no pensamos que tendríamos la suerte de crear una canción con nuestro ídolo tan temprano en nuestra carrera, pero nos sentimos muy honrados de que quisiera hacer una canción con nosotros”, expresaron.



“Nos encanta colaborar y crear música que fusione géneros y estamos muy emocionados de que el mundo disfrute de lo que hemos creado juntos”, agregaron.



