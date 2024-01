Novela sobre la sombra del Tercer Reich en España ganó el premio Alfaguara

El escritor español Sergio del Molino ganó ayer el Premio Alfaguara 2024 con Los alemanes, una novela, parte histórica, parte fabulada, sobre simpatizantes del nazismo en España, según lo anunció en Madrid el jurado de este galardón dotado con 175.000 dólares (unos 687 millones de pesos).



La novela fue elegida “por unanimidad”, anunció el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, parte del jurado de este año en que la editorial Alfaguara celebra su 60º aniversario.

Precisamente en su acta, el jurado destaca de la pluma de galardonado “la maestría a la hora de narrar un suceso muy poco conocido de la historia de España, relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual”. Un hecho histórico relacionado con la llegada de unos alemanes a principios del siglo XX.

La novela tiene “muchas cualidades a destacar, una de ellas es esa capacidad (...) de fundir la realidad con la imaginación, porque esta novela cuenta un hecho histórico (...) que se va fundiendo con la imaginación”, señaló Ramírez.



El escritor madrileño de 44 años, presente en el acto de premiación, agradeció el galardón y dijo que su intención fue precisamente entremezclar la verdad y la ficción.

“Para mí, que el lector dude constantemente de lo que es verdad o mentira, es una prueba de éxito de la narración (...) Que llegue un momento en que al lector no le importe nada de eso, es la aspiración que tengo al escribir”, dijo Del Molino.



Según los editores de la obra, Los alemanes es un libro que plantea dos preguntas “incómodas”: “¿Cuándo caducan las culpas de los padres? ¿Llega hasta los hijos la obligación de redimirlas?”.



En charla con el diario madrileño El País, el autor explicó que su libro premiado se inspira en una colonia germana que llegó a Cádiz durante la I Guerra Mundial procedentes de África. Este fue un tema que Del Molino trabajó incluso al inicio de su carrera narrativa, “en clave periodística”, en el libro Soldados en el jardín de la paz.

Para Los alemanes, el autor explica que se aparta de esa investigación, para enfocar su literatura en la intriga familiar de los descendientes de aquellos alemanes varados en Zaragoza, la ciudad donde creció y reside Sergio del Molino.



“Es una novela, y en ese sentido pone mi literatura en otro punto”, explicó el autor al rotativo madrileño.



“Los personajes no son reales ni están inspirados en las personas que en realidad llegaron. Lo real es el acontecimiento de su desembarco en España, eso es todo. Supe que iba a hacer una novela y no una reconstrucción histórica cuando entendí que iba a ser una historia sobre el presente, con ayuda de Schubert y referencias musicales alemanas. Yo no tengo momentos de eureka, ni epifanías, soy de maduración lenta y este era uno de los temas que tenía en la recámara. Hay cosas mías en todos los personajes”, dijo el autor a El País.



El autor aprovechó para revelar algunos otros detalles curiosos. “Aunque los alemanes de esta ficción desembarcan en España antes del ascenso de Hitler, en la novela hay nazis. Sería muy decepcionante que no los hubiera”, dijo con humor al diario español al agregar: “Esos alemanes llegan en 1916 y eluden la expulsión en 1919. Cuando llega el Tercer Reich se nazifican porque sufren una propaganda muy intensa por parte de Hitler. Algunos acaban en el frente ruso, porque para ellos el nazismo representa esa grandeza de Alemania que no encuentran”.



La novela de Del Molino, presentada con el título de El espíritu de la escalera y bajo el seudónimo de Patricia Bieger, fue elegida entre unos 800 manuscritos para llevarse este premio, uno de los más importantes y mejor recompensados en lengua española.

Casi la mitad de los manuscritos llegaron de España, pero también se recibieron desde Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay.



Este año, el jurado estuvo compuesto, además de por Sergio Ramírez, por la colombiana Laura Restrepo y los españoles Juan José Millás, Rosa Montero y Manuel Rivas.

El juego de la ficción

Del Molino es un escritor popular en España desde que publicó su primera novela en 2012, No habrá más enemigo, o su descarnada La hora violeta (2013), que narra la muerte de su hijo. También escribió dos ensayos sobre el problema de la despoblación en ciertas regiones, La España vacía (2016) y Contra la España vacía (2021). Con Los alemanes no es la primera vez que Del Molino mezcla un relato real con ficción. Ya lo hizo en Un tal González, una biografía ficcionada sobre el expresidente del gobierno español socialista Felipe González. En La piel habla de sus propios problemas cutáneos y, en un capítulo, narra un encuentro entre Pablo Escobar y Fidel Castaño. Del Molino colabora con el diario El País y la radio Onda Cero.



Sobre este aniversario número 60 que celebra la reputada editorial, Nuria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, subrayó durante la ceremonia de anuncio del premio que Alfaguara “que ha sido intérprete de su tiempo desde que la fundaron los hermanos Cela, también con Jaime Salinas, que impulsó la traducción de grandes obras, en los años 90 con Juan Cruz y Amaya Lezcano, que pusieron en valor una vocación panhispánica, algo que ha fomentado Pilar Reyes”.



Del Molino se une a una lista de escritores distinguidos con el Alfaguara, como la mexicana Elena Poniatowska (2001, La piel del cielo) o el argentino Tomás Eloy Martínez (2002, El vuelo de la reina). A lo largo de su historia, este galardón ha caído en cuatro oportunidades en Colombia. Lo han ganado Laura Restrepo (2004, Delirio), Juan Gabriel Vásquez (2011, El ruido de las cosas al caer), Jorge Franco (2014, El mundo de afuera) y Pilar Quintana (2021, Los abismos). El año pasado ganó el peruano Gustavo Rodríguez, por su novela Cien Cuyes, sobre la hostilidad contra la gente mayor en la Lima contemporánea.



Los alemanes llegará simultáneamente a las librerías de España, Latinoamérica y Estados Unidos, el 21 de marzo. El Premio Alfaguara tuvo su primera edición en 1965, y se relanzó en 1998 tras no convocarse durante unos años. Según datos de la editorial, más de 3 millones de lectores “han podido disfrutar de las obras ganadoras”.



