Noticias falseadas, geografía, rali, gánster, wéstern

Citas: “La derecha y las fake news” (Las2orillas), “La fake news que puso en tela de juicio la sexualidad de una ex señorita Colombia” (Canal 1), “Fake News Colombia” (El Espectador).



Comentario: En todos los medios se habla de las fake news, que no es otra cosa que ‘noticias falsas’ o ‘noticias falseadas’, como bien pueden llamarse en español. He aquí un aparte de una noticia publicada en EL TIEMPO, en el que se evita el uso de este innecesario anglicismo: “El general manifestó que quien genere este tipo de noticias, que sean falsas y generen pánico en la ciudad, va a ser penalizado”.

Geografía

Pregunta: Dice el periódico que “Natalio Cosoy visitó al menos 50 puntos de nuestra geografía”. ¿La geografía no es acaso una ciencia?, Catalina Motta.



Respuesta: Geografía es el nombre de la ‘ciencia que trata de la descripción de la Tierra’, pero en virtud de la figura llamada sinécdoque, la palabra geografía ha ido adquiriendo también el sentido de ‘territorio’ que ya registra el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014. Se trata de una figura literaria en la que se toma lo abstracto por lo concreto. Hay otras en las que se toma la parte por el todo, como pan por ‘alimento’, “A falta de pan, buenas son tortas”, o el todo por la parte, como América, por ‘Estados Unidos’, “No preguntes qué puede hacer América por ti; pregunta qué puedes hacer tú por América” (Kennedy).

Rali

Citas: “El salmantino [Lorenzo Santolino] pujará por acabar en el top ten en su debut en el legendario rally” (Marca). El Dakar 2019 es la edición más atípica en los más de cuarenta años de historia del rally (RCN).



Comentario: La palabra inglesa rally y francesa rallye tiene como adaptación al español la forma rali, que puede usarse en las informaciones sobre carreras automovilísticas como la Dakar, máxime cuando no se está diciendo el nombre propio del evento (Rally Dakar), sino que se está haciendo una referencia genérica a la competición, como en las citas de este párrafo. La norma puede verse en la voz rali, Diccionario panhispánico de dudas, DPD, 2005. Por lo demás, el anglicismo top ten se puede traducir como ‘los diez mejores’.

Gánster

Cita: “Este film [Pájaros de verano] se enmarca dentro de la estética western y también gangster” (RPTV).



Comentario: El DLE, 2014, registra las palabras wéstern, con tilde, como ‘película del lejano Oeste’, y gánster, con tilde y sin la segunda g, como ‘miembro de una banda organizada de malhechores que actúa en las grandes ciudades’. Son las adaptaciones léxicas convenientes para este tipo de informaciones escritas en español.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52