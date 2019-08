North Sea Jazz Festival, un encuentro para todos

El nombre en inglés se queda corto: Curaçao North Sea Jazz Festival. No es un festival de jazz. Bueno, no exclusivamente. En cada edición incluye géneros que van desde R&B, hip-hop, ‘reggae’ ‘soul’, reguetón, pop, merengue y hasta vallenato, porque este encuentro anual es como esta isla: multicultural y multilingüe.

Administrativamente perteneciente al Reino de los Países Bajos, Curazao está anclada a 90 minutos en avión desde Bogotá, en el Caribe. Rodeada de ricos arrecifes de coral y en el centro con una arquitectura colorida en la que priman los tonos celeste, naranja, verde y rosado pastel. En varias publicaciones la promocionan como la Ámsterdam del Caribe, aunque difiere porque su mar es deseado por los buceadores y, además, por esta época se convierte en un escenario para el goce de los melómanos.



A cualquiera se le hace agua la boca con la alineación de esta, su novena edición: Juan Luis Guerra, Black Eyed Peas, Earth Wind & Fire, Nicky Jam, Maroon 5, Mariah Carey, Pitbull, Maxwell, Third World, Aloe Blacc, David Sanborn, David D’Primera, Inner Circle, Michael McDonald, Gladys Knight, Kenny G y Aymée Nuviola.

“Es un festival muy bien curado”, dice el crítico musical Alejandro Marín al explicar por qué esta cita atrae cada vez más gente. “Todos los artistas son de primera línea. Es ecléctico en el tiempo y por eso brilla en el mapa de los festivales de verano”, asegura él sobre un certamen que en esta oportunidad espera 15.000 espectadores.



A pesar de haberse iniciado hace apenas una década, el North Sea Jazz Festival, que en esta ocasión va del jueves 29 al sábado 31 de agosto, ha alcanzado una madurez envidiable. Es difícil hallar en el almanaque un acontecimiento en los que en 72 horas pueda verse a artistas tan consagrados como disímiles.



Emilio Sánchez Salamanca, periodista musical bogotano, es categórico: “Vine al primero y desde entonces no he faltado nunca. El talento que se exhibe aquí es formidable”.



La palabra clave de este encuentro es ‘equilibrio’. Así lo cree Javier Rodríguez Jiménez, jefe musical de la emisora Cámara FM, de Medellín, otro enamorado de este encuentro. “Ese es el concepto básico que debe tener un buen festival de música”, argumenta.

Bonanza de géneros

En estos tiempos modernos que se habla de curaduría, y que ya se aplica a diversas expresiones artísticas más allá de la plástica, la curaduría a la que ha sido sometido el CNSJF 2019 “nos habla de una selección experta; intenta abarcar géneros y épocas”, asegura.



Para él, echa mano de corrientes sonoras nuevas, “rinde homenaje a figuras legendarias como Gladys Knight, Third World y Earth, Wind and Fire, (...) atiende al gusto por lo exótico, que puede resultar para el público europeo (el grueso de la asistencia) como los ritmos caribeños, con Juan Luis Guerra a la cabeza”, explica.



En efecto, este año se conmemora la novena edición del CNSJF 2019 y romperá fuegos el dominicano de ‘Ojalá que llueva café’, el jueves 29 de agosto. El cantautor, quien ha vendido más de treinta millones de álbumes y ha ganado numerosos premios, presentará su nuevo disco, ‘Literal’, aunque también se espera que apele a los clásicos para los nostálgicos.



En cada versión del CNSJF hay 18 artistas que podrán verse comprando el paquete de boletas a través de internet o en las agencias especializadas, aunque la cereza del pastel será una actuación gratis.



Curazao se ha convertido en un destino para los colombianos. Se estima que cada año viajan 30.000 nacionales y que en esta época la tienen en sus planes.



Así se vio en la edición del año pasado, los legendarios Miles, Grace Jones, Sting y Burt Bacharach pusieron a los asistentes de pie, y fue conmovedor ver a los colombianos Silvestre Dangond y Carlos Vives jugar de local en sus presentaciones.

Puntuales y eficientes

Andrés López, conductor de ‘Mi Banda Sonora’, uno de los espacios radiales que mejor simbolizan el valor de la música para cada cual, aclara que una de las características de este festival es que “no es un evento para puristas, está hecho para la gente que le gusta la música”.



Así pues, en el horizonte está un encuentro que es un espacio privilegiado. La capital de Curazao, Willemstad, fue declarada hace 20 años patrimonio mundial. Era natural, una ciudad que fue desde el siglo XVII un importante puerto para la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que hoy tiene una arquitectura de postal, a la que muchos les parece una versión tropical de Ámsterdam, es un destino para destacar.



El CNSJF 2019 se disfruta en tres espacios. Hay un escenario central, el Sam Cooke, con una explanada del tamaño de la plaza de Bolívar de Bogotá. A solo cien metros, un auditorio, el Celia, similar al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, entapetado, con aire acondicionado y sillas acolchadas; y a 300 metros de allí, el Sir Duke, del tamaño de la cancha del estadio El Campín, junto a la playa.



Ingredientes suficientes para gozar en un caribe festivo, pero con la exigencia y precisión de los horarios impuesta por los holandeses. “Estoy muy contento, pero como quiero que me vuelvan a invitar, termino ya”, dijo Dangond el año pasado, cuando sabía que por tiempos debía ponerle punto final a su recital.



Durante 150 años, este país perteneció a España, y desde 1815 pasó a ser una colonia holandesa. Se encuentra al sur del mar Caribe y muy cerca de Venezuela. Fue hasta 2010 que se convirtió en un país constituyente del Reino de los Países Bajos, incluso tiene su propio parlamento y primer ministro. De ahí, su ADN por la puntualidad.



El público, como es previsible, generalmente puede terminar exhausto. No hay lío. Si se quiere recuperar fuerzas después de cada noche, qué mejor que un destino que cuenta con más de 36 playas de arenas blancas, bañadas por un mar de colores, o irse a conversar con los locales. Motivos para charlar no faltan. Hay un diverso patrimonio que abarca 55 culturas, bajo la filosofía ‘vive y deja vivir’.



“El CNSJF 2019 es una deliciosa mixtura de músicas que, durante tres días, satisface las exigencias de una asistencia proveniente de los cinco continentes. Aquí hay algo para cada quien. O hay un todo para quien es capaz de disfrutar desde el conocimiento o desde la mera sensibilidad por los sonidos bien interpretados”, puntualiza Rodríguez Jiménez. Así es, el North Sea Jazz Festival es un encuentro para todos.

De La Habana a Misuri

Vale la pena ir al North Sea Jazz Festival. Es tan variado, multicultural y con sonidos de los cinco continentes. Así, por ejemplo, en esta edición estará La banda cubana de timba Havana D’Primera, fundada por Alexander Abreu en 2008, con un colectivo de músicos de su isla. Abreu, considerado uno de los mejores trompetistas de su generación, alternará escenario con Michael McDonald, quien creció en Misuri y en 1974 se convirtió en miembro de Steely Dan. Luego se unió a los Doobie Brothers. Como cantante, tecladista y compositor, contribuyó a éxitos clásicos como ‘Takin’ It To The Streets’, ‘It Keeps You Runnin’ , ‘What A Fool Believes’ y un largo etc.

Dónde y cuándo

El North Sea Jazz Festival se realiza en la isla caribeña de Curazao. La novena edición de este encuentro musical va desde el jueves 29 hasta el sábado 31 de agosto.



ARMANDO NEIRA

Editor de Cultura de EL TIEMPO