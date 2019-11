Norah Jones y la libertad que requiere el comenzar de nuevo

La fama puede ser tan adictiva como destructiva. Trae consigo el ruido de los ‘flashes’, los eventos, las carátulas de revista, pero también pone luz sobre aquello que se considera propio y personal. La fama tiene el poder de construirle al artista un altar tanto como al día siguiente puede derrumbárselo con tan solo un tuit o un rumor.



En el caso de Norah Jones, la fama le trajo la oportunidad de llevar sus exploraciones en el jazz a una audiencia masiva propia del siglo XXI, que la vio surgir con fuerza en el 2002, pero también, con el tiempo, llevó a los titulares de prensa las tensiones que vivía con su padre, el maestro del sitar Ravi Shankar, y el reencuentro entre los dos, que la condujo a un viaje a sus raíces en Nueva Delhi, fue comidilla de la farándula.

Esa es una situación poco amigable para una artista que rinde culto al encuentro introspectivo con la composición para explorar nuevas sonoridades. En 2012, tras la muerte de Shankar (recordado, entre otros motivos, por ser el profesor del sitar del beatle George Harrison), en medio de la publicación del álbum ‘Little Broken Hearts’ (2012), la prensa hablaba de “los demonios internos que había retado”.



“La fama –dice Norah Jones, en entrevista con EL TIEMPO– es una cosa muy extraña, aun sabiendo que es codiciada y que es un viaje muy intenso y apasionante, es algo muuuuy raro. Es cierto: ahora encontré la libertad y la estoy disfrutando (...) Disfruto la fortuna que tengo y trato de mantenerme bien e inspirada”.

La Norah Jones de hoy es diferente. Habla de “comenzar de nuevo”, que es lo que traduce el título de su nuevo álbum, con el que viene de nuevo a Bogotá, el próximo 2 de diciembre.



“Me siento muy bien con mi carrera, me siento afortunada de poder seguir haciendo esto, que tenga toda esta libertad y pueda explorar formas diferentes de hacer música –sostiene la artista, de 40 años y con más de 40 millones de álbumes vendidos–. Lo que siempre pido, realmente lo único que pido, es que siga siendo divertido, y así es”.



Y así ha sido el proceso creativo de ‘Begin Again’, a lo largo de año y medio: en completa libertad. Por eso, parecen resbalarle las críticas acerca de por qué se trata de un álbum tan corto (28 minutos), lejos del estándar de una hora.



“Básicamente pusimos sencillos, es lo que hemos estado haciendo durante el último año y medio. Trato de colaborar con alguien diferente cada par de meses y ya ha sido así por todo este tiempo”, sostiene la cantante y compositora: “Una vía era poner todo eso junto. Pero no todo está conectado, algunas cosas sí, pero todo el asunto de este proyecto es seguir sin mayor estrés que el necesario”.



De hecho, en esa dinámica de sencillos, reconoce Jones que “originalmente ni siquiera iba a ponerlas en un álbum, era un EP (‘extended play’), una pequeña colección de los sencillos que estaba sacando”.



Para la artista, el concepto de crear un álbum es hoy variable: “(Este trabajo) es solo una forma de crear algo que la gente tenga en las manos, pero es cierto que hoy ya no es tan importante la idea del disco de una hora. Importa si quieres hacer un álbum con una idea unificada, que es lo que quiero hacer el próximo año, pero hoy simplemente disfruto sacar mi música canción por canción”.



Como se ha hecho costumbre en sus últimos trabajos, este año se ha definido por las colaboraciones y en ‘Begin Again’ están marcadas claramente las de Jeff Tweedy, miembro de la banda Wilco, y el pianista Thomas Barltett. Sin embargo, en paralelo y por fuera del álbum, ha publicado colaboraciones con la banda Puss N Boots y con la cantante de góspel Mavis Staples.



Es decir, ha viajado en tan solo unos meses por el jazz, la música ‘country’, el pop y el ‘soul’. Pero eso no es raro en ella.



“Ha sido un año pesado pero muy divertido, me inspira y no me aburro en lo absoluto”, sostiene Jones.



De la colaboración con Bartlett surge la canción ‘Uh Oh’, que es un juego creativo de principio a fin.



“Él (Bartlett) tiene un cuarto pequeño con un montón de teclados y se pone interesante cuando abre la caja de todos estos sonidos muy atractivos. Me gusta mucho explorar esas sonoridades y hacerlo con él fue muy divertido, creo que era la forma de descubrir cosas nuevas”, explica la cantante.

Un país dividido

El lado político de Norah Jones salta en la canción que le da nombre al álbum: ‘Begin Again’. En un apartado de la letra, reza:



¿Puede un país construido sobre la sangre / encontrar su camino fuera del lodo? / ¿Perderán las personas en la cima / lo suficiente como para detenerse?



“No necesariamente amo explicar mis canciones, así que creo que la letra es muy obvia...”, explica Jones, “pero ¿sabes? Creo que cuando te haces consciente de las cosas que están pasando, eso salta inevitablemente a tus canciones. Es claro que aquí en nuestro país (Estados Unidos), aunque para ser honesta está pasando en todo el mundo, estamos en una lucha y todo el mundo está envuelto en ella. Estamos tratando de encontrar nuestro camino, pese a todo esto”.



No es la primera vez que la artista deja entrever sus posturas políticas. En 2004, aportó una pequeña suma de dinero a la campaña de John Kerry a la Presidencia. De la derrota de su candidato surgió la canción ‘My Dear Country’.



En el 2016, con la canción ‘Flipside’ (parte de su álbum ‘Day Breaks’), la cantante y ya por entonces madre de familia contó que se sentía “tan afectada por las noticias y todo lo que estaba pasando en el mundo y en este país en los últimos años. Todo es volátil y absurdo”.

Sus viajes a la música country

A Jones se le identifica usualmente con su apuesta vocal de jazz, pero sus viajes sonoros en los últimos 10 años han estado relacionados con diferentes fuentes sonoras.



Así como trabajó con el DJ y productor Danger Mouse en ‘Little Broken Hearts’ (2012) y con Bartlett y Tweedy en ‘Begin Again’, viene de una inmersión en la música ‘country’: su Hank Williams Project, junto a Willie Nelson, Lucinda Williams y Jack White, que fue un homenaje a la gran voz de ese género en 2008, le permitió a la pianista colgarse la guitarra.



En septiembre de este año, Jones volvió con una versión de ‘The Grass is Blue’, que ya había cantado en sus primeros años y que es su visión de la canción original de Dolly Parton. En esta ocasión, combinó su sonido con el de la banda de rock Puss N Boots. La pista circuló en distribución exclusiva con Amazon Music.



“¡Fue hace mucho tiempo!”, recuerda Jones de la primera versión: “La toqué para (una presentación en la iniciativa) MusiCares, ella la escuchó y le gustó mucho lo que hice con su canción, ahora quería hacerla con Puss N Boots por las armonías. Y ha sido tan genial traerla a los espectáculos y que me permitiera tocar la guitarra en lugar del piano, así que había que grabarla”.



Acerca del concierto que dará en Bogotá, casi siete años exactos después de su primera venida (el 30 de noviembre de 2012), Norah Jones adelanta que “será una mezcla de todas las canciones, las viejas y las nuevas, que son muy queridas y apasionantes (...). La banda es un formato pequeño, muy creativo, será emocionante actuar con ella”.

Dónde y cuándo

El concierto será el 2 de diciembre en el Movistar Arena, con boletas que van de $ 169.000 a $ 379.000 pesos (sin incluir el servicio). La artista saldrá al escenario a las 8:30 p. m. Las puertas de la arena se abrirán a las 5 p. m.



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO