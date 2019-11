La cantante Norah Jones cancela su concierto en Colombia

Los organizadores del recital de Norah Jones, Move Concerts, aseguraron en un comunicado las razones de esa decisión.

"Norah Jones esta triste por la decisión, pero la seguridad de su equipo, y principalmente de sus fanáticos, está primero. La fecha no será reprogramada", fue una de las frases del comunicado.



Todos los que compraron boletas podrán solicitar la devolución del dinero presentando las boletas en buen estado y documento de identificación del comprador, a partir del 02 de diciembre de 2019 y hasta el 01 de marzo de 2020.





¿Dónde reclamar?

Ese proceso se llevará a cabo en el Centro Comercial Andino (Carrera 11 No. 82 - 71, segundo piso, local 242 en Plaza Crea. Horario: Lunes a sábado 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos y festivos 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.



También en el Centro Comercial Galerías (Calle 53 con carrera 27 entrada puerta 5). Horario: lunes a sábados 11:00am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00pm. Plaza de las Américas, Calle 3 Sur con carrera 71D, junto a Home Sentry: de lunes de 11 a.m. a 7 p.m.: martes a sábados de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. domingos y festivos de 11:00am a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.



Si la compra se realizó con Tarjeta de Crédito y no se ha reclamado la entrada deben contactar la línea de servicio al cliente de Tu boleta.



Si ya se reclamó sus entradas, la gente debe acercarse al punto de venta, registrar el caso e iniciar el proceso de devolución a la tarjeta con la que se realizó la compra, si sus entradas son Mobile Ticket o Imprímelo en casa debe presentarlas físicamente.



Para compras fuera de Bogotá, deben contactar la línea de servicio al cliente de Tu Boleta, donde se indicará el punto de venta habilitado para la devolución.



Los organizadores del espectáculo recalcaron que después de las fechas establecidas y sin excepción alguna, no se admitirá ninguna reclamación.



CULTURA

CulturaET