Todo listo para la edición 2021 de los Premios Nuestra Tierra

Los Premios Nuestra Tierra 2021 se acercan cada vez. Esta ceremonia creada con el fin de celebrar el talento musical del país cuenta entre sus numerosos nominados con Carlos Vives, Camilo y J Balvin, en categorías de pop, música urbana, popular y vallenata entre otras.



También premiará los mejores shows del último año, los videos, los favoritos del público (la votacion de la mayoría de categorías tiene un porcentaje de expertos en música) y el artista que representa a Nuestra Tierra en el mundo.

Las votaciones para elegir a los ganadores se cerraron el pasado 7 de mayo, el público dio más de 1.500.000 votos, que hacen parte del sistema de premiación (también se tiene en cuenta la votacion de un jurado de expertos).



La ceremonia será el 17 de mayo, a partir de las 8 p.m., bajo el lema 'La música nos une'. Entre los artistas que harán parte del show están Carlos Vives, Camilo, Beéle, Grupo Niche, Greeicy, Kali Uchis, Katie James, Mike Bahía, Monsieur Periné, Pipe Bueno, Piso 21 y Sebastián Yatra. También estarán Juanes, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, C Tangana, Natti Natasha.



Andrés Cepeda había confirmado su participación en el show, pero al haber dado positivo para covid, tuvo que cancelar su actuación.



El espectáculo de premiación podrá ser visto en las emisoras de RCN Radio, YouTube, y el canal RCN.

Los nominados

Canción del año

1. Hawái. Maluma

2. Vida de rico. Camilo

3. Rojo. J Balvin

4. Las locuras mías. Silvestre Dangond

5. El Equivocado. Andrés Cepeda

6. Cumbiana. Carlos Vives

7. Fresa. ChocQuibTown

8. Favorito. Camilo



Artista del año

1. Camilo

2. J Balvin

3. Karol G

4. Maluma

5. Silvestre Dangond

6. Shakira

7. Jessi Uribe

8. Grupo Niche

Artista revelación

1. Timo

2. Aria Vega

3. Lao Ra

4. Feid

5. Nanpa Básico

6. Pitizion

7. Juliana Velásquez

8. Kali Uchis



Mejor productor

1. Mauricio Rengifo y Andrés Torres

2. Ovy on the Drums

3. Nicolás De La Espriella

4. Julio Reyes Copello

5. Mapache (Nicolás González, Juan Pablo Isaza, Pablo Benito)

6. Sky Rompiendo

7. Juan Pablo Vega

8. Felipe González “Nabalez” y Germán Duque

Mejor álbum del año

1. Cumbiana. Carlos Vives

2. Colores. J Balvin

3. Por primera vez. Camilo

4. Colegio. Cali y el Dandee

5. Compadres. Cepeda y Fonseca

6. Papi Juancho. Maluma

7. 40. Grupo Niche

8. Las locuras mías. Silvestre Dangond

Canción urbana

1. Bichota. Karol G

2. Azul. J Balvin

3. La nota. Manuel Turizo

4. PorFa. Feid ft. Justin Quilles

5. A fuego. Farina

6. Vainita. Yera

7. Fresa. ChocQuibTown

8. Parce. Maluma ft. Justin Quiles, Lenny Tavares



Artista urbano

1. Feid

2. J Balvin

3. Karol G

4. Tres Coronas

5. Manuel Turizo

6. Farina

7. Nanpa Básico

8. Beéle

Cancion pop

1. ADMV. Maluma

2. For Sale. Carlos Vives ft. Alejandro Sanz

3. Los besos. Greeicy

4. Favorito. Camilo

5. Te voy a amar. Andrés Cepeda ft. Cali y el Dandee

6. Bajo la mesa. Morat, Sebastián Yatra

7. El equivocado. Andrés Cepeda

8. Chica ideal. Sebastián Yatra



Artista pop

1. Camilo

2. Morat

3. Sebastián Yatra

4. Piso 21

5. Greeicy

6. Andrés Cepeda

7. Alejandro Santamaria

8. Mike Bahía

Canción popular

1. La conquista. Paola Jara y Jessi Uribe

2. Se te nota. Pipe Bueno y Jessi Uribe

3. Usted no es nada. Francy

4. La reina y el rey. Arelys Henao y Darío Gómez

5. Gracias a ti. Yeison Jiménez, Silvestre Dangond

6. La culpa. Jessi Uribe

7. Venga que no es pa’eso. Alan Ramírez

8. Prohibido. Paola Jara



Artista popular

1. Paola Jara

2. Jessi Uribe

3. Luis Alberto Posada

4. Yeison Jiménez

5. Arelys Henao

6. Alzate

7. Francy

8. Jhonny Rivera

Categoría: música vallenata



Canción vallenata

1. Las locuras mías. Silvestre Dangond

2. Serenata. Andrés Cepeda y Fonseca

3. Que lástima. Jorge Celedón, Sergio Luis Rodríguez

4. Culpables. Daniel Calderón, Felipe Peláez

5. Perro con perro. Diego Daza

6. Sabroso. Ana del Castillo

7. Bebé. Karen Lizarazo

8. Amor de locos. Peter Manjarrés y Mono Zabaleta



Artista vallenato



1. Silvestre Dangond

2. Jorge Celedón

3. Diego Daza

4. Karen Lizarazo

5. Rafa Pérez

6. Ana del Castillo

7. Felipe Peláez

8. Peter Manjarrés.​

Categoría música folclórica



Canción folclórica

​

1. Cumbiana. Carlos Vives

2. Toitico bien empacao. Katie James

3. Macorina. Catalina Avila

4. Voz del río. Cachicamo

5. No me busquen corazón. Andrés Cepeda, Fonseca, Cholo Valderrama

6. Mi pueblo natal. Colombia cuida Colombia

7. En un baile Sabanero. Cholo Valderrama

8. Rebulú. Alexis Play



Artista folclórico



1. Cholo Valderrama

2. Carlos Vives

3. Frente Cumbiero

4. Folkloreta

5. Totó La Momposina

6. Puerto Candelaria

7. Cynthia Montaño

8. Herencia de Timbiquí

canción tropical / salsa / cumbia



1. Vida de rico. Camilo

2. Cartagena. Fonseca, Silvestre Dangond

3. Canción para Rubén. Carlos Vives y Rubén Blades

4. Una invitación. Gusi

5. Canciones viejas. Grupo Niche

6. Carta a Cupido. Alejandro González y Bacilos

7. Cumbiana. Carlos Vives

8. Cosas bonitas. Grupo Niche



Artista tropical / salsa / cumbia



1. Andy Caicedo

2. Grupo Niche

3. Pacific Broders

4. Grupo Galé

5. Grupo Bahía

6. Alejandro González

7. Mauro Castillo

8. Fonseca

Canción alternativa / rock / indi



1. 15aÑERA. Aterciopelados & Cia

2. Diciembre. Encarta 98

3. Como lo soñé. Duina del Mar

4. Telepatía. Kali Uchis

5. Yelé. Keke Minowa

6. Mundos invisibles. TeleBit

7. Déjate querer. Pedrina

8. Eso que me das. Juan Pablo Vega y Esteman



Artista alternativo / rock / indi



1. Kali Uchis

2. Don Tetto

3. Juan Pablo Vega

4. Esteman

5. Diamante Eléctrico

6. Los Petit Fellas

7. Monsieur Periné

8. TeleBit

Mejor canción dance electro



1. Qué Chimba. Maluma, Victor Cárdenas

2. Puya del empresario. Meridian Brothers

3. Girl like me. Shakira, Black Eyed Peas

4. Nana. Dr. Honey

5. 10%. Kali Uchis



Mejor Dj / artista dance electro



1. Victor Cárdenas

2. Fumaratto

3. Dr. Honey

4. Indus

5. DJ Wilson Arenas

Mejor presentación en vivo, virtual o en TV



1. Super Bowl 2020 Miami. Shakira

2. Serenata por las Madres. Juanes y Fonseca

3. La conquista Tour. Paola Jara y Jessi Uribe

4. Tour 11:11 (Europa2020) Maluma

5. Live from Broward Center for the performing arts. Sebastián Yatra

6. Concierto desde casa. Camilo

7. Cepeda en Tablas 2. Live stream. Andrés Cepeda

8. Colombia cuida Colombia. Varios artistas



Mejor video

1. Cielo. Manuel Medrano ft. Neil Rogers

2. Rojo. J Balvin

3. Hawái. Maluma

4. Girl like me. Shakira, Black Eyed Peas

5. Vida de rico. Camilo

6. Detente. Mike Bahía, Danny Ocean

7. Ay Dios mío! Karol G

8. Cumbiana (Version larga). Carlos Vives

Canción favorita del público

​

1. Hawái. Maluma

2. Vida de rico. Camilo

3. Las locuras mías. Silvestre Dangond

4. La conquista. Jessi Uribe y Paola Jara

5. Ay Diós Mío!, Karol G

6. Cumbiana. Carlos Vives

7. Se te nota. Pipe Bueno, Jessi Uribe.

8. Girl Like Me. Shakira, Black Eyed Peas

9. Quiéreme mientras se pueda. Manuel Turizo

10. Chica ideal. Sebastián Yatra

Artista favorito del público

​

1. Karol G

2. Maluma

3. Carlos Vives

4. J Balvin

5. Sebastián Yatra

6. Camilo

7. Jessi Uribe

8. Silvestre Dangond

9. Piso 21

10 Greeicy

Artista imagen de nuestra tierra en el mundo:

​

1. Shakira

2. Carlos Vives

3. Juanes

4. J Balvin

5. Maluma

