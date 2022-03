Karol G, reguetonera paisa, con 15 nominaciones; Feid, con 9; Camilo, con 8; Sebastián Yatra, con 7; Fonseca y Yeison Jiménez, con 6, y Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno y Maluma, con 5, son los artistas que más aparecen en las listas de los premios Nuestra Tierra.



A continuación, nominados.



Canción del año

Índigo, Camilo.



Bichota y 200 copa’, Karol G.



Poblado, Crissin, Natan & Shander, Totoy El Frío.



Sobrio, Maluma.



Si tú supieras, Feid.



No se habla de Bruno, Carolina Gaitan, Mauricio Castillo, Olga Lucia Vives, Juanse Diez, Isabel Garcés, Daniela Sierra, Elenco Encanto.



Guaro, Pipe Bueno, Alzate, Carin Leon, Dario Gomez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete, Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.



Artista del año

Camilo

Karol G

Sebastián Yatra

Morat

Feid

Blessd

Yeison Jiménez

Juliana Velasquez



Artista revelación

Susana Cala

Ryan Castro

Manú

Blessd

Juan Palau

AnnaSofia

Madeiro

JBot & Tuti.



Mejor productor

Mauricio Rengifo, Andrés Torres.

Juan Pablo Vega

Ovy on the drums

Keityn

Mapache

Nabálezb & Mango

Nico Legretti

Víctor Cardenas



Mejor álbum del año

Origen, Juanes

Mis manos, Camilo

KG0516, Karol G

¿A dónde vamos? Morat

Inter Shibuya, Feid

El amor en tiempo de perreo, Piso 21

Juliana, Juliana Velásquez

Humano, Katie James.

Canción urbana

El makinon, Karol G

Bichota, Karol G

Jordan, Ryan Castro.

Poblado, Crissin, Natan & Shander, Totoy El Frío

Una nota, J Blavin.

Vacaxiones, Feid

Aloha, Maluma, Beele, Rauw Alejandro, Mambo Kingz.

Monastery. Ryan Castro x Feid



Artista urbano

Karol G

Beéle

Bleesd

Ryan Castro

Feid

J Balvin

Nanpa Básico

Mabiland



Canción pop

La rutina, Mike Bahia

Canción bonita, Carlos Vives, Ricky Martin

El barco, Karol G.

Sobrio, Maluma

Tacones rojos, Sebastian Yatra.

Índigo. Camilo x Evaluna

Uno + uno, Alejandro Santamaría.

2005, Fonseca, Greeicy, Cali y el Dandee.



Artista pop

Piso 21

Juliana Velasquez

Andrés Cepeda

Camilo

Sebastián Yatra

Morat

Timo

Mike Bahia



Canción popular

200 copas, Karol G

Días nublados, Marbelle.

Los besos jamás, Paola Jara.

Lo pasado, pisado, Arelys Henao

Usted no me olvida, Juaquin Guiller, Pipe Bueno, Paola Jara.

No tengo ni necesito, Yeison Jiménez

Amor, ¿qué me hiciste?, Laura Londoño.

Guaro, Pipe Bueno, Alzate, Carin Leon, Dario Gomez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete, Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.



Artista popular

Marbelle.

Yeison Jiménez

Pipe Bueno.

Paola Jara.

Arelys Henao.

Joaquina Guiller

Cyro Quiñónez

Jessi Uribe



Canción vallenata

Fracturado, Daniel Calderón, Iván Calderón.

En la boca, Karen Lizarazo, Gusi.

El amor de tu vida, Karen Lizarazo.

El despecho, Diego Daza, Carlos Rueda.

La saga, Mono Zabaleta, Daniel Maestre.

El mismo cuento, Esteban Nieto

El avioncito, Giblack

Nací solo, Elder Dayán, Rolando Ochoa

Artista vallenato

Élder Dayán Díaz

Peter Manjarrés

Ómar Geles

Hebert Vargas

Karen Lizarazo

Mono Zabaleta

Silvestre Dangond

Diego Daza



Canción folclórica

Ahora soy yo, San Miguelito

La quebrada, Katie James, Hugo Candelario

El niño roncón, Petrona Martínez

No hay una vida que no nos duela, Adriana Lucía

Colombia, mi Encanto, Carlos Vives



Artista folclórico

Petrona Martínez

Lucio Feuillet

Katie James

Meridian Brothers

Briela Ojeda



Canción tropical / salsa / cumbia

Citas clandestinas, Guayacán Orquesta.

Dueño de nada, Nacho Acero.

Bugalú. Cali Flow Latino

Bailando apretado, Juan Carlos Ensamble.

2005. Fonseca, Greeicy, Cali y el Dandee



Artista tropical / salsa / cumbia

Grupo Niche

Orquesta Guayacán

Fonseca

Giblack

Carlos Vives



Canción alternativa / rock / indie

Matando, Juan Pablo Vega

Volverte a ver, Monsieur Perine.

Suéltame Bogotá, Diamante Eléctrico

Agua, Bomba Estéreo

El destapabocas, Aterciopelados



Artista alternativo / rock / indie

Juanes

Esteman

Juan Pablo Vega

Kali Uchis

Mabiland



Mejor canción dance / electro

Pepas, ictor Cardenas, Farruko

Don’t Wait Up, Shakira

Don’t be Shy, Karol G, Tiesto.

In Da Getto, J Balvin

Fire, Moska



Mejor DJ / Artista dance / electro

Víctor Cárdenas

Yourboyfriend

Fumaratto

Natalia París

Cornetto



Mejor presentación en vivo, virtual o en TV

Compadres, Cepeda y Fonseca.

Mis manos tour, Camilo

Bichota tour, Karol G

Vivo presente, en vivo desde Medellín, Llane

Feid, Gira Colombia 2021.

Las locuras mías tour 2021, Silvestre Dangond

Batalla de reyes y reinas, concierto virtual, Ana Del Castillo, Peter Manjarrés, Paola Jara, Jean Carlos Centeno, Diego Daza, Óscar Gamarro, Natalia Curvelo.

Papi Juancho tour 2021, Maluma.



Mejor video

El makinón, director José Emilio Sagaro

Tacones rojos, director Daniel Durán, Sebastián Yatra

Tan bonita, director, 36 grados-MyOld Skin

Índigo, directora, Evaluna Montaner

In da getto, director, Alfred Marroquín



Artista imagen de nuestra tierra en el mundo

Camilo

Sebastián Yatra

Carlos Vives

Fonseca

Karol G



Canción favorita del público

Pareja del año, Sebastián Yatra x Mike Towers

200 copas, Karol G

Poblado, Crissin, Natan & Shander,Totoy El Frío

Chimbita, Feid

Sobrio, Maluma

Macta llega, Dj Dever, La Tóxi costeña

Tan Bonita y sola, Piso 21

Catalina, Mr. Black

El Makinón, Karol G

Guaro (remix), Pipe Bueno, Alzate, Carín León, Darío Gómez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño , Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete, Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez.



Artista favorito del público

Andrés Cepeda

Fonseca

Carlos Vives

Piso 21

Jessi Uribe

Marbelle

Camilo

Sebastián Yatra

Feid

Karol G



Las votaciones están abiertas en www.premiosnuestratierra.com

Los premios se entregarán en mayo.