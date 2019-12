Nobel de literatura 'prefiere el papel higiénico a las preguntas'

"Prefiero un rollo de papel higiénico a preguntas de periodistas", es la frase con la que uno de los dos nuevos premios Nobel de literatura de este año respondió a cuestionamientos incómodos que han levantado una nueva polémica en el entorno del premio que esperaba salir este año de una grave crisis de credibilidad que le impidió otorgar el galardón el año pasado.

Las preguntas incómodas que le hicieron a Handke, a pocos días de la ceremonia de entrega del premio en Estocolmo, se referían a su posición controvertida durante la guerra de Yugoslavia. Por esto, el autor respondió que prefería el rollo de papel higiénico que alguien le había enviado anónimamente a esos interrogantes "vacíos".



"Prefiero el papel higiénico, cartas anónimas acompañadas de papel higiénico a sus preguntas vacías", le dijo Handke, autor de Tarde de un escritor, a un grupo de periodistas al preguntarle por la matanza de Srebrenica (1995).



Ante la pregunta, Handke sacó una carta, escrita en inglés y acompañada de papel higiénico, en la que se le acusaba de ignorar los hechos y se le comparaba con el presidente de EEUU, Donald Trump.

El escritor austríaco agregó que, además de esa carta, había recibido otras muy cálidas de lectores y que la que había leído era la única que se refería al tema que más parece interesar a los medios de comunicación.



Handke también se negó en otro momento de la conferencia de prensa a presentar su versión sobre lo ocurrido en Yugoslavia. "Es una larga historia y creo que este no es el momento de volver a contarla", dijo.



Interrogado acerca de si había cambiado su opinión sobre el conflicto de los Balcanes, el Nobel dijo que nunca había tenido una opinión y que odiaba todas las opiniones. "Me gusta la literatura, no las opiniones", dijo.



Interrogado acerca de una posible reconciliación en Bosnia, Handke dijo que a veces soñaba con encontrar una madre que hubiera perdido dos hijos en la guerra, uno del lado musulmán y otro del lado serbio, pero que un amigo de la región le había advertido de que de momento no era conveniente realizar esa idea.

Cuestionado por las manifestaciones en su contra que se esperan el martes 10 de diciembre, cuando recibirá el Nobel en una ceremonia en Estocolmo, Handke dijo que en el pasado intentó hablar con personas que protestaban en su contra pero que tuvo que aceptar que el diálogo no era posible.



Desde que se anunció el Premio Nobel para Handke ha habido un debate en torno a su posición durante la guerra de Yugoslavia, ya que se le acusa de haber minimizado los crímenes serbios y de haber rendido un homenaje al expresidente serbio Slobodan Milosevic al asistir a su entierro.



El exsecretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, anunció que no asistirá a ninguno de los actos de la semana Nobel porque por su parte sería una hipocresía celebrar el premio para Handke.

Renuncias y rechazo por parte de los académicos

Peter Englud, el académico que no asistirá a la entrega del premio Nobel, le explicó al diario Dagens Nyheter que celebrar el premio a Handke sería "una gran hipocresía" por su parte.



El premio concedido a Handke a comienzos de octubre ha sido fuente de polémica desde su anuncio. Pero este viernes 6 de diciembre, Englud, escritor e historiador, que fue secretario de la Academia Sueca entre 2009 y 2015 y sigue siendo uno de sus 18 miembros permanentes se sumó a las protestas.

En esta misma semana un miembro del Comité Nobel de la Academia Sueca Gun-Britt Sundström presentó su renuncia, al considerar que el galardón ha sido interpretado, dentro y fuera de la institución, como "una toma de posición que coloca la literatura por encima de la política", una "ideología" que no es la suya.



Sundström no es miembro permanente del Comité Nobel de la Academia Sueca, sino que ocupaba el cargo por dos años, fruto de la renovación que se emprendió en 2018 tras la grave crisis vivida tras un caso de abusos sexuales que acabó salpicando a la institución.

