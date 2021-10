Borges, Woolf, Kafka y otros grandes escritores que nunca ganaron un Nobel

Este jueves se anunció el ganador del Premio Nobel de Literatura 2021. El galardonado fue el escritor africano Abdulrazak Gurnah.



Según la Academia, este reconocimiento se le otorga por “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”.



Sin embargo, no todos los grandes escritores de la historia han logrado convencer a la Academia sueca de que su obra reúne las características necesarias para obtener el galardón, que entrega 1.1 millones de dólares y una medalla.

Abdulrazak Gurnah, escritor africano. Foto: Niklas Elmehed. Nobel Prize

Según se ha informado, cada año se reciben entre unas 200 y 300 candidaturas para finales de enero, que se reducen a cinco escritores.



El comité Nobel de la Academia estudia la obra de estos cinco autores antes de someter su elección. El ganador se anuncia el primer jueves de octubre. Claro que hubo algunas excepciones, como en 2016, que se anunció el 13 de octubre.



Vale decir que algunos autores marcaron un ‘punto de inflexión’ en la literatura. Los lectores y los distintos espacios de discusión literaria resaltaron de estos nombres propios su estilo, el tratamiento de diversos temas y el enfoque ‘poco tradicional’ de su narrativa.



A pesar de eso no lograron conseguir el prestigioso premio Nobel.



Estos son algunos escritores de reconocimiento mundial que, por una u otra razón, no se llevaron el galardón.

León Tolstói

Según la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, León Tolstói nació el 9 de septiembre de 1828 . Este novelista ruso fue “considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de toda la literatura universal”.



Entre sus obras más destacadas aparecen ‘La guerra y la paz’ y ‘Anna Karénina’.



Se dice que su nombre sí sonó durante la elección del primer premiado, en 1901. El especialista Kjell Espmarkse explicó luego que la Academia no le entregó el galardón por considerar su obra como “una animadversión contra la cultura, la iglesia y el estado”.



Tolstói falleció en 1910, con 82 años.



León Tolstói, reconocido escritor ruso. Foto: Archivo particular

Franz Kafka

La revista ‘National Geographic’ señala que Kafka fue un autor que estuvo a punto de morir en el anonimato.



Antes de fallecer por tuberculosis, en junio de 1924, le pidió a su amigo y escritor Max Brod que quemara toda su obra: manuscritos, notas, ensayos, etc. Solo esperaba que quedaran en el recuerdo los tres libros que publicó en vida: ‘La condena’, ‘El fogonero’ y ‘La metamorfosis’, este último considerado como su obra más notable.



Pero su amigo, quien lo calificó como “el más profético y perturbador cronista del siglo XX”, no destruyó sus obras sino que pidió permiso al padre de Kafka para publicarlas.



Kafka nunca ganó el Nobel de Literatura a pesar de que ‘La Metamorfosis’ sigue siendo un libro de cabecera para muchos autores de la actualidad.



Expertos señalaron que su ‘visión literaria’ estaba adelantada a su época, por lo que la Academia no estaba preparada para su estilo, el cual influenció a autores posteriores.

Franz Kafka es ahora uno de os autores más influyentes de la literatura universal. Foto: Archivo particular

Virginia Woolf

“La autora británica se ha convertido en un mito de la literatura y del feminismo”, indica ‘National Geographic’.



Woolf nació en Londres, en 1882, y escribió obras como ‘La señora Dalloway’, ‘En el faro’ o el ensayo ‘Una habitación propia’. En esta última se hizo un interrogante sobre: “¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal, o sea, una habitación propia”.



En su momento varios especialistas han señalado que Woolf fue omitida del galardón por una probable ‘preferencia’ sobre los autores masculinos, aunque años antes ya se habían galardonado mujeres, como en el caso de la sueca Selma Lagerlöf, en 1909.



Ella falleció el 28 de marzo de 1941. Tan solo cuatro años después la chilena Gabriela Mistral recibió el premio.

Virginia Woolf, una escritora que impactó al feminismo de los años 70. Foto: Archivo particular

Julio Cortázar

Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, en 1914. Hijo de padres argentinos y gran exponente del ‘boom latinoamericano’, nació en Europa ya que su padre trabajaba en la embajada.



Cortázar fue escritor, profesor y guionista. “Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones”, según información del Instituto Cervantes.



Publicó varias obras antes de escribir el libro que lo posicionó entre los escritores latinoamericanos más relevantes: ‘Rayuela’ (1963).



Julio Cortázar, autor de 'Rayuela'. Foto: AFP

A pesar de haber construído una obra magnífica, el argentino nunca llegó a ganar el Nobel. Apoyó a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Expertos han considerado que, probablemente, sus posturas políticas impidieron que obtuviera el premio.



Cuando en su momento le preguntaron si le gustaría tener dicho premio, contestó: “Si a mí me dieran alguna vez el Premio Cervantes o el Premio Nobel, lo único que me alegraría es poder convertir cualquiera de esos dos premios en un arma política. Sería para mí un símbolo que se podría utilizar contra el fascismo latinoamericano”, dijo en una entrevista con el escritor español Luisgé Martín, en 1981.

James Joyce

Otro escritor que entra en la lista de las grandes influencias del siglo XX, pero que no ganó el galardón del Nobel de Literatura, fue el escritor irlandés James Joyce.



‘Ulises’ fue la obra que lo inmortalizó. Esa obra se basó en ‘la Odisea’, y empezó a ser publicada por entregas en la revista estadounidense ‘The Little Review’, desde 1918.



Otra de sus obras, titulada ‘Dublineses’, fue considerada como un “traición a Irlanda” al describir a sus habitantes como “seres infelices viviendo en una sociedad rígida”, según indicó ‘National Geographic’



El académico sueco Kjell Epsmark señaló que Joyce no corrió con suerte ante la “Academia tradicionalista” que elegía al ganador del Nobel, según indica ‘CNN’.

El escritor irlandés James Joyce retratado por Berenice Abbott. Foto: Smithsonian Institution

Jorge Luis Borges

Este escritor argentino, nacido en 1899, no ganó el Nobel, pero sí otros galardones como el Premio Formentor en reconocimiento a sus excelentes logros literarios.



“Hoy en día se podría considerar a Borges como el escritor más importante del siglo XX”, dijo Suzanne Jill Levine, la directora de Penguin Classics, en charla con la ‘BBC’.



Con obras destacadas como ‘El libro de arena’, ‘El Aleph’, ‘El Hacedor’, ‘Historia de la eternidad’ y ‘El oro de los tigres’, su nombre sonó durante varios años entre los posibles galardonados.



Se ha dicho que pudo haber ganado el premio en 1976, sin embargo, fue descartado por la Academia, al parecer, por su reunión con el dictador chileno Augusto Pinochet en septiembre de ese año.

Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX. Foto: Archivo particular

