El cantante colombiano Luiyi estrena “No tengo la culpa”

El cantante colombiano Luiyi estrena su nuevo tema No tengo la culpa, una canción en la que combina los sonidos esenciales del vallenato con el género urbano.



“La propuesta viene porque básicamente quisimos meterle al vallenato sonidos de la música contemporánea (…) queríamos mezclar el acordeón y la guacharaca con los ritmos que está escuchando el mundo entero en este momento que es lo urbano” cuenta Luis Forero ‘Luiyi’ a EL TIEMPO.

No tengo la culpa fue coescrita de la mano de Gianco Gómez y busca marcar una diferencia en lo que en este momento se escucha en las principales plataformas musicales.



“El me abrió las puertas de su estudio para poder grabar la canción en Miami. El video lo hicimos con ayuda de Juan Manuel ‘Juanma’ Sierra, un productor de video excepcional que ha trabajado con artistas como Greeicy Rendón” explica.



Aunque incursionó en el género urbano con la ayuda de Lalo Ebratt del colectivo Trapical Minds hace dos años con la canción ‘Ay amor’, el vallenato es un género que lo acompaña todo el tiempo.

“Cuando empecé el proceso para encontrar mi sello musical empecé con lo urbano, pero, al tocar en vivo, me di cuenta que me hacía falta algo que me hiciera sentir las letras y que me hiciera vibrar en el escenario. Eso que me faltaba lo encontré en el vallenato”, agrega.



Aunque Luiyi no es el primero en mezclar el vallenato con lo urbano, teniendo en cuenta que hay participaciones como Silvestre Dangond y Nicky Jam o Carlos Vives con Daddy Yankee y Wisin, el artista de 26 años asegura que su propuesta tiene un sello especial.



“Mi intención con esta propuesta musical es conservar nuestras raíces, nuestros orígenes y llevarlo a las futuras generaciones. Lo que me hace diferente es el hecho de querer llevar el ritmo urbano a las presentaciones en vivo a través de un DJ, convertirlo en un participante importante de la orquesta” concluye.

