No Te Va Gustar ya no será como antes, así ‘no te vaya a gustar’

El nombre de la icónica banda uruguaya No Te Va Gustar cobra un sentido explícito cuando, al sacar sus nuevos discos, imponen su propuesta incluso por encima de lo que les pide su público.

Sin embargo, según lo cuenta Emiliano Brancciari (vocalista, guitarrista y compositor), esa terquedad es precisamente lo que les ha funcionado durante su recorrido desde 1996.



Si el ejemplo es el segundo sencillo de Luz, su décimo álbum que saldrá el 7 de mayo, la hipótesis podría cumplirse: quizás “no te va a gustar”. Pero quizás sí. La canción se llama Venganza y la cantan con la argentina Nicki Nicole. El concepto es un grito de ira contra el patriarcado, y tanto la letra como la música y el videoclip son violentos y potentes.



Y aunque este tema es contestatario, según Brancciari, este álbum se aleja del espíritu social de Suenan las alarmas, su trabajo discográfico anterior (2017). Las letras de Luz explorarán la realidad desde una perspectiva íntima, al estilo de Chau, esa canción que internacionalizó la propuesta de la numerosa banda (de ocho integrantes) justamente hace diez años.



Este proyecto viene cuando el grupo ya puede ser considerado de culto, un título que se ganaron con creces después de grabar Otras canciones (2019), un álbum en vivo que conmemoraba sus 25 años de carrera y en el que compartieron el escenario con artistas enormes como Jorge Drexler, Julieta Venegas o Robi Draco Rosa.



Con una carrera consolidada, con experiencia y reputación, Brancciari promociona su décimo álbum de estudio como si fuera el primero. Con ese motivo hablamos con él, pero aprovechamos para preguntarle por otros aspectos de su carrera y de su visión de la música.

Están cerca de cumplir 30 años de carrera, pero eso no se nota en sus sonidos…

No tenemos una fórmula para eso. Lo que sí te puedo decir es que somos una banda que siempre mira hacia adelante, que tiende a superarse artísticamente, que oye cosas nuevas y que no se cierra a ellas. Nos dejamos influenciar por sonidos nuevos. Y cuando sacamos discos intentamos tocarlos lo más que podamos.



Es decir, no sacamos discos nuevos para seguir tocando las mismas canciones que fueron famosas hace 20 años y que son las que les gustan a las personas de nuestra edad. No. Y muchas veces nos lo piden: ‘Bueno, vuelvan a hacer los discos que hacían antes’. Pero la respuesta es no. Es imposible porque este es el presente y nos concentramos en eso, más allá de lo que nos pida nuestro público. Y eso logra que siempre atraigamos a gente joven, que es la más curiosa.

Desoír los pedidos del propio público es una muestra de esa actitud de permanecer siempre en lo alternativo, de insistir en sus propuestas en contra de las tendencias.

Es lo que a nosotros nos motiva. Es hacia donde vamos naturalmente. Y la verdad es que nuestro éxito proviene de ese lugar. Haciendo eso nos ha ido bien, así que nunca hemos sentido la necesidad de hacer otra cosa o de seguir las corrientes para ‘salvarnos’, digamos.

Entre tantos integrantes, usted es el que escribe las canciones. ¿Cómo son sus procesos de composición?

La verdad es que me dejo llevar por sentimientos, por imágenes y por todo lo que me pasa. Intento no ponerme barreras. En lo que sí me esfuerzo es en lograr escribir con mis palabras, con las que uso a diario para conversar. Procuro encontrar la belleza en esas palabras, que no son tantas, tampoco.



Creo que en esa simpleza un mensaje puede generar más empatía que cuando está adornado. Además, es como se me ha dado a mí: no es que sepa hacerlo de otra forma y escogí esta, es simplemente que así me sale. Y como en todo oficio, a este le tengo que dedicar tiempo. Le he encontrado la forma de divertirme al hacer canciones. Entre más las hago, más me gusta. Mi vocación es esa.

Esa poética parece estar en común en otros escritores uruguayos: Benedetti, Galeano o Fernando Cabrera y Jorge Drexler.

Uruguay es un país culturalmente avanzado. Y está rodeado por dos gigantes (Brasil y Argentina) de los que absorbe en términos musicales. Acá es muy importante el amor al arte y es porque nadie aspira a ser rico y famoso en este país. Si sos artista, lo que intentás es hacer lo que mejor salga de vos sin esperar mucho a cambio. Generalmente, casi todos los que se dedican al arte tienen que vivir de otra cosa. Aquí, todos hacen muchas cosas sin esperar mayor rédito que el propio. Es una teoría mía: que debe haber algo especial en ese gesto de dar más de lo que vuelva, porque casi nunca vuelve nada.

Es extraño ver que en el Cono Sur se unan a la tendencia de la música urbana nacida aquí, en el norte del continente. Lo digo por Nicki Nicole y la ola del trap argentino…

Creo que esos sonidos que vienen del Caribe se reversionan aquí en el sur con un aire distinto. Me parece que se enriquecen, que se mezclan más con el barrio. Creo que Residente tuvo que ver mucho en ese proceso de imponerle mensaje a la situación. Y me parece que el rock está allí presente. No el rock como género, sino como espíritu.



El fuego está ahí. Está en el rap, está en decir las cosas. En ese sentido, unir ambos mundos no es imposible. Nuestra canción es la prueba de eso: uno oye a Nicki Nicole y no se siente que viniera de otro género, parece que siempre hubiera estado allí, se le oye natural.

Era clave que hubiera una mujer en esa canción, ¿no?

Sí. Nosotros no podemos sentir lo mismo que una mujer, no podemos ponernos en su lugar. Nos pusimos a buscar artistas femeninas de diferentes géneros y países hasta que dimos con Nicki Nicole, dimos con su voz, con su forma de decir las cosas. Le escribimos, fue muy directo todo. Dijo que era un honor para ella y que quería estar a la altura. Y lo estuvo. Escribió su parte y nos mandó una maqueta. Nos preguntó: “¿Por acá puedo ir?”. Y le dijimos: no cambiés una línea, está perfecta. Todo fluyó de una gran manera.

El enojo, en este caso contra el patriarcado, está presente en otras de sus canciones, ensamblado de otra forma, como en Comodín, Al vacío o El Tirano…

Lo que pasa es que cuando yo hago canciones voy a los extremos. Así con la rabia o con el amor. No voy a hacer una canción que diga ‘te quiero un poquito’. Los sentimientos tienen que ir a fondo. En el caso de esta canción, eso se representa con la venganza. Obviamente, nadie quiere vengarse del sistema machista, sino que haya justicia. Pero como no la hay, esta es una especie de grito desesperado. En ese sentido está escrita la canción. Las medias tintas, por lo menos en las canciones, a mí no me dejan contento. Para mí es todo o nada.



