Los reencauches de canciones famosas en el reguetón

A propósito del estreno de Ritmo, la nueva canción de J Balvin con Black Eyed Peas, resvisamos otros momentos en los que el reguetón ha reencauchado otras canciones del pasado para revivirlas en ese género.



Este tema se produjo como banda sonora de la película Bad Boys for Life, la tercera entrega de la saga que comenzó en 1995 con Will Smith y Martin Lawrence. Ese mismo año se estrenó la canción Rythm of the Night: un éxito de ‘eurodance’ de la banda italiana Corona en la que el colombiano basa su nueva canción.

A lo que apela esta tendencia es a la nostalgia. El reguetón no es el único que se ha apropiado de estéticas retro para enriquecer sus canciones o sus videos, de hecho es de los últimos en acudir a este recurso. A continuación, un recuento en orden de aparición de cinco momentos en los que cantantes de este género se han regresado en el tiempo:

1. En el año 2011, Don Omar reversionó la famosa canción Llorando se fue y la tituló Taboo. La primera versión de este tema salió en 1981 y la lanzó el grupo boliviano Los Kjarkas, pero se internacionalizó con la versión de lambada que se hizo en Brasil en 1989. De hecho, fue tan popular que mucha gente la llamaba “La Lambada”, como si ese fuera el nombre original de la canción, pero en realidad la palabra se refiere a un género completo.



El cantante puertorriqueño lo revivió con un video en Río de Janeiro y mezcló sonidos brasileros para promocionar la entrega de la saga de Rápidos y Furiosos que saldría al año siguiente.

2. Corte, porte y elegancia fue un sencillo que lanzaron Arcangel y J Balvin en el 2018. Aunque no se basa en ninguna canción en especial, tanto la música y el videoclip están claramente evocando la época disco de la década de 1970. Los colores, las locaciones, los vestuarios, los peinados, las coreografías y los planos de la ciudad, conforman un cuadro al mejor estilo 'boogie'.

3. El rapero canadiense Snow debutó en 1992 con su sencillo Informer, que antecedió el lanzamiento de su primer álbum. La canción mezcla sonidos de reggae y un pegajoso coro que Daddy Yankee retomó en su canción Con Calma, que salió en 2019. En esta ocasión, el cantante ‘boricua’ invitó al mismo Snow a hacer parte de esta nueva versión y él aceptó para aportarle fraseos en inglés de la canción original.

4. En China se juntaron Anuel AA, Ozuna, Daddy Yankee, Karol G y J Balvin para hacerle un tributo a Shaggy. En este caso, no se fueron hasta tan atrás: la canción en la que se basan salió en el año 2000, como parte del álbum Hot Shot. El nombre original fue It Wasn’t Me y su letra relata una historia de infidelidad. En la versión del año 2019, los reguetoneros utilizaron el mismo tema y adaptaron la melodía a una letra en español igual de pegajosa que la original. Sin embargo, este rencauche en especial, es generador de amores y odios.

5. El más reciente caso es el de Ritmo, de J Balvin con Black Eyed Peas. El éxito del himno noventero en el que se basa este tema es tan innegable, que esta versión del colombiano es solo una de muchas que se han propuesto alrededor del mundo. Además, el espíritu retro no solo se limita al tributo que se hace de la canción Rythm of The Night, sino que también se toma el video musical, lleno de luces y colores que evocan décadas pasadas. Otro guiño destacable es el que hizo el reguetonero en el fraseo que hace en español cuando dice: “No son ni Rebook ni son Nike”, haciendo referencia a la popular parodia del coro de la versión original que se hace en los países hispanohablantes.

-Redacción Cultura