Definitivamente "nadie sabe por dónde salta la liebre", como dice un viejo refrán en Colombia. Cuando Disney esperaba posicionar su canción 'Dos origuitas', de la película 'Encanto', el público mundial le demostró al gigante de entretenimiento que la canción estelar de la película era 'No se habla de Bruno' ('We don't talk about Bruno').



Tras ser un fenómeno viral en todas las redes mundiales, con retos entre músicos y gente del común -como ocurrió en su momento también con tonadas como 'La la land'- el último triunfo de la melodía de 'Encanto' es que alcanzó el primer lugar de la lista ‘Hot 100′ de la firma Billboard.

La tonada ya compite en los primeros lugares también de los listados en Europa, al lado de artistas como Adele y Glass Animals, al tiempo que se posicionó como número uno en Reino Unido.



El portal de la BBC Mundo analizó hace poco cuáles son las razones que han llevado a 'No se habla de Bruno' a convertirse en un fenómeno mundial. Para los analistas de este medio, hay tres razones principales: la temática de la canción, la diversidad de sus propuesta tonal y la industria detrás de la canción.



La canción identifica a uno de los personajes de la familia Madrigal, protagonista de la cinta. Se trata de Bruno, el tío vidente del que nadie habla en público y que refleja el típico tema familiar que es un secreto a voces y genera polémica, así que se evade tajantemente durante la cena.



En conversación con BBC Mundo, el colombiano Mauro Castillo considera que "a los niños siempre les han gustado las canciones escalofriantes, medio tenebrosas, y esta dice por ejemplo: 'Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás'".



"Ese componente de misterio se refuerza con la inclusión de otros personajes de la película que cuentan su experiencia o anécdotas con el tío Bruno. Al final se logra una canción de muchas voces que casi pelean entre sí en un relato coral muy dinámico", anota el portal.



Al referirse a la diversidad de ritmos y tonos, Castillo cree que la composición "logró unir la temática, rescatando el ritmo montuno con chachachá. Por ahí se alcanza a oír como un tambor alegre, pero también hay influencia del rap y del trap".



Finalmente, el analista Juan Carlos Garay suma el éxito de 'No se habla de Bruno' el respaldo que tiene. "Disney tiene la infraestructura para arrasar en consumo porque es la empresa más grande de entretenimiento familiar y aun así no deja de sorprender que pueda lograr éxitos tan contundentes", comenta.