En cuanto a sus canciones, la banda sonora de la película 'Encanto' tiene una gama de temas que van por distintos géneros yla hace muy diversa.

La lista incluye 'Colombia, mi Encanto', 'Dos oruguitas', 'En lo profundo', 'Família Madrigal', '¡Hola casita!', 'Inspiración', 'No se habla de Bruno', 'Solo tú' y 'Un regalo mágico', entre otras, y son interpretadas por actores que les dan su voz a los personajes, así como por artistas de la talla de Carlos Vives.

Pero sin duda 'No se habla de Bruno' se ha convertido en el emblema de la película de Disney, en las voces de, entre otros, Carolina Gaitán y Mauro Castillo.



Compuesta por Lin-Manuel Miranda, incluso superó a 'Let It Go' de 'Frozen: El reino del hielo' en las favoritas de los listados.



Según Billboard, tenía hasta el 19 de enero 29 millones de reproducciones y 8.000 descargas solo en Estados Unidos y llegó al puesto 4. Es el mayor éxito de Disney desde 1995, cuando 'Colores en el viento' de 'Pocahontas' alcanzó ese mismo lugar.



La reina absoluta sigue siendo 'Un mundo ideal', de la banda sonora de 'Aladdin', que llegó al primer puesto del listado en 1993.