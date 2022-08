Un mensaje de empoderamiento femenino acompañado del sabor de las guitarras españolas. Así suena 'No pasa nada', el tercer lanzamiento de la carrera de Laura Maré, una revelación en el pop y la fusión de la música local.

Después de 'Sabor a coco'- que ella mismo compuso al lado Juan Felipe Giraldo- y 'Razones', la artista presenta un tema de despecho, pero no a la usanza tradicional, sino uno lleno de motivos para seguir adelante con dignidad y poder dejar atrás una relación sentimental que terminó.



"¿Qué pasa cuando nos deja un amor? Nada, No pasa nada o así lo hace

ver quien recorre las etapas del desamor para viajar a una nueva y mejor

vida", dice el comunicado del lanzamiento de la artista.



Laura Maré -cuyo nombre real es Laura Vargas Zabaraín- es bogotana, tiene 23 años y estudió derecho y ciencia política.



'No pasa nada' se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Este es su videoclip oficial.

Otras noticias de Cultura