"No me cansa que me digan que mi música los salva. Eso me motiva a seguir": Irepelusa

La indistinguible mezcla de sonidos que conforman la música afrocaribeña se apoderó, en principio, del escenario Adidas. La responsable de esto: Irepelusa, la emergente cantante venezolana. Su voz suave y afinada en contraste con el ritmo acelerado del género urbano llamó la atención de los asistentes del festival que se paseaban por los alrededores. No le tomó más de treinta minutos para que un tumulto de gente se ubicara detrás de la valla a tararear y bailar su música.

“Sé que no puedo curarte, ya lo intenté de todo, hice fue torturarme”, fue uno de los primeros versos con los que inició su espectáculo. La canción se titula Curarte, perteneciente a su primer álbum ‘Un Koala En Una Palmera’. Luego interpretó temas como ‘Juguito De Mañana’; ‘Parapente’, también del álbum ya mencionado, e invitó al escenario a Dawer y Damper, un grupo caleño con el que compuso una canción hace dos años y aún no sacan.

El ambiente era festivo y jovial, hasta que en un instante ya no: “Antes de iniciar el concierto me avisaron que se murió un amigo”, confesó, y los asistentes dejaron de bailar. Con voz entrecortada continuó: "Estoy triste. Así somos los artistas, sensibles. Por dentro estamos llenos de sentimientos. Charlie, esta va para ti”, finalizó su discurso y, con guitarra acústica en mano, cantó ‘Nada de nada’. De esa forma, añadió a su espectáculo melancolía y memoria.

El género musical de la venezolana es el pop. Sin embargo, no es algo exclusivo. Su página web oficial agrega que es una mezcla de géneros americanos como el Hip-Hop, R&B, y el Neo-Soul. En el 2022 lanzó su primer álbum “Un Koala En Una Palmera”, el cual le permitió realizar su primer tour en el continente. La cantante interpretó su música en ciudades como Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Ciudad de México, Pueblas, Guadalajara, San Salvador, San José, Ciudad de Guatemala y San Juan, en donde en todos los conciertos de Sudamérica agotó boletas.

Sus anteriores conciertos han sido en España con la banda de reggae Cultura profética. Y, actualmente, se encuentra trabajando en su segundo disco con el productor ganador del Grammy al Mejor Productor del año, Juan Pablo Vega.

La cantante aceptó una breve entrevista luego de su espectáculo en el Festival Estéreo Picnic, y comentó la experiencia que le proporcionó participar como artista en el evento.

Irepelusa en entrevista para EL TIEMPO Foto:Linda Donado - Escuela de Periodismo El Tiempo

¿Qué se siente volver a su público bogotano?

Para mí es increíble. Esta es la primera vez que presento un concierto con todos los juguetes y en un festival tan grande como es el Picnic. Me parece una gran oportunidad porque es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica y de Colombia. Fue bonito estar en esta edición y sentir a la gente. Sé que vinieron muchas personas de aquí y muchas otras de Venezuela a verme.

¿Qué expectativas tenía con su concierto en el Festival Estéreo Picnic?

Siempre tengo cero expectativas. Siento que cuando uno tiene expectativas y no lo logra es, es... Yo prefiero que me sorprenda y me sorprendió.

¿Qué fue lo que le sorprendió?

Que cada vez se iba acercando la gente y es bonito. Además, recibir comentarios de personas que no me conocían. Me decían: Ire, vi tu concierto y fue increíble. Eso me sorprende todos los días.

¿Cómo sintió el público?

Bien. Te soy sincera, en la mayoría del tiempo tenía los dos audífonos, pero cuando me los quitaba veía la energía de la gente y veía que cantaban y gritaban mis canciones. Fue muy lindo.

Sin duda alguna el concierto le sumó más audiencia. Para usted, ¿qué tiene en particular su música que a muchos de los que asistieron les encantó?

Lo que busco y lo que trato siempre es mostrarme como soy en mi obra. Se trata de ser yo y ser fiel a mi esencia. Y, desde allí, contar mis vivencias y las de mis seres cercanos. Siento que eso es lo que conecta a la gente que me sigue. Valoro mucho eso. Muchos pensarán: “Ire, ya debes estar cansada de que te digan que tu música los ha salvado”, pero eso a mí no me cansa. Es mi motor y gasolina para poder seguir y saber que estoy en el camino correcto.

¿Se lo dicen mucho?

Sí. Mi música los ha acompañado en momentos muy importantes de su vida. Para mí eso significa mucho.

Durante el concierto debutaste dos canciones, una con Dawer y Damper y otra que subió recientemente a Tik Tok, cuéntenos un poco más de esos sencillos.

Con Dawer y Damper hicimos ese tema desde hace dos años. Son mis amigos y soy fan de lo que hacen. Esta es la segunda vez que la cantamos en vivo. La otra canción es una cumbia, que hace parte de este segundo álbum que estoy haciendo. En este tema hablo realmente de lo injusta que es esta industria con el artista. Me encanta este sencillo, porque es una faceta mía un poco más directa y madura. Es el rap que me ha acompañado desde mis inicios.

Finalmente, ¿está ansiosa por volver?

Claro. Ahorita Bogotá está siendo mi segunda casa y siempre me encanta tocar aquí. Haber tocado en el picnic fue una manera de rendirle homenaje a esta ciudad que me ha recibido muy bonito.