Nito Mestre tiene una vitalidad envidiable, con 70 años recién cumplidos (el 3 de agosto) no le pesa el título de leyenda. De todo ese tiempo, la mayoría (50) los ha pasado acompañado por la música, ahora con el cabello platinado, las infaltables gafas oscuras y una sonrisa poderosa, que brilla hoy más, y se prepara para una gira de conciertos y el encuentro con algunos de los clásicos que creó junto a Charly García –otro gigante del rock argentino– con la mítica banda Sui Generis.

Himnos como Canción para mi muerte, el eterno Rasguña las piedras, Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris o Mariel y el capitán, que han superado el paso del tiempo, al igual que Algo me acerca, algo me aleja, de su banda Nito Mestre y los desconocidos de siempre, o Fusia, que él compuso y lanzó en Porsugieco, conformada por León Gieco, María Rosa Yorio, Raúl Porchetto y Charlie García, están tatuados en la memoria de muchos roqueros que vivieron el asomo de lo que era el rock en español, antes de su explosión entre la décadas de los 80 y 90.



Mestre es uno de los de la vieja guardia, un rebelde que no quería seguir el camino de la música folclórica o las canciones sencillas y pegajosas. Con Sui Generis y los discos Vida (1972), Confesiones de invierno (1973) y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974) se convirtió en un hito. En el 2000 decidió unirse de nuevo con García y grabar Sinfonías para adolescentes.

Muchas de esas canciones se escucharán en el recital que se llevará a cabo el viernes 2 de septiembre, en el Teatro ABC de Bogotá (las boletas se encuentran en Tuboleta), en el marco de su gira Mi vida en Canciones.

El show que trae se llama Mi Vida en Canciones, ¿qué nos puede decir de ese Buenos Aires de la década del sesenta en donde usted creció?



Otra época distinta, no celulares, nada digital, todo análogo. Mucha caminata, mucho encontrarse con los amigos a ensayar, otro tipo de vida. Que, te digo la verdad, no me disgustaba para nada. Había otro ritmo, otro tipo de relax distinto para hacer las cosas. Todo ese tipo de cosas era una vida en la Argentina amable, por un lado, y por otro lado, después de los años 70, complicado en materia política, sobre todo después del año 76, después del golpe.

Su padre era violinista, ¿ahí se inició su relación con la música?

Empezó, claro, por vía familiar. Empezó con mi madre y mi padre, porque mi padre era médico cirujano, pero era violinista, y a mi madre le gustaba cantar y le gustaba escribir. Y me crié con mucha pasión por la música en casa y después me ayudó mucho que entré a cantar con coros en el colegio a los 6 años. Y después, a los 11 años, con mi maestro de colegio Julio Ricardo, un comentarista de fútbol muy reconocido en la Argentina, fuimos a ver la película de los Beatles y yo roté del folclor a la música de rock, y armé mi primera banda.

Nito Mestre es una leyenda del rock y lleva 50 años en la música. Foto: Prensa Nito Mestre

Esa primera banda fue The Century Indignation, ¿cómo eran esas primeras experimentaciones?



Bueno, con 11 o 12 años, te podrás imaginar que era banda de rock porque no tocábamos folclor, tocábamos lo que venga. Nos hicimos más profesionales cuando conocí a Charly (García), y armé Sui Generis, ahí es cuando muy de a pocos empezamos a saber cómo era grabar un disco, en el año 72 grabamos Vida.

¿Cómo recuerda el segundo disco de Sui Generis, Confesiones de invierno?

El primer disco lo grabamos probando en los horarios de otros. Nos daban horarios a las 7 de la mañana, 10 de la noche, el otro día no, después de tres días, cuando sobraban horarios. Cuando fuimos a grabar el primero lo grabamos en 4 canales, rápidamente: toma 1, toma 2 y chao. Si no salía ahí, bueno: lo siento. El segundo ya se grabó en 8 canales en los estudios de RCA, hubo tres temas con orquesta, gran avance, llamando músicos con horarios planeados, armada más la tapa del disco, todo más producido, con un librito, con tapa doble. Cambió todo.

En una entrevista dice que en esa época ustedes eran acústicos en el corazón, pero heavy en el accionar, ¿sí era tan así?



No éramos unos niños bien del rock, de clase alta, más bien, éramos de clase media popular. Tocamos en todos lados y nos criamos con la forma de ser del roquero que tiene que cargar los equipos, manejar el sonido, las luces, el auto, todos los rubros habidos y por haber. Y nosotros, con Charly, a repartir volantes por la calle, hacernos abajo de tocar frente a 15 personas cuando empezamos a juntarnos con los músicos de rock, que no eran los acústicos, sino más bien eran los eléctricos, cuando estaba David Lebón, Billy Bunny y La Pesada de Rock and Roll.

Antes del show de despedida de Sui Generis en el Luna Park los detuvieron por cantar Botas locas en Uruguay. ¿Cómo era el ambiente social y político?



El ambiente era muy pesado aquí en la Argentina, porque pese a que continuaba un gobierno en teoría democrático, estaba la Triple A, que era una asociación que perseguía a los comunistas, si es que existían los comunistas en realidad, y todo lo que era más o menos popular y social era mal visto. Tenías que tener cuidado con las letras, con la música, con la vestimenta, etc. Y nosotros no éramos el mejor ejemplo para lo que ellos decían que había que darles a los jóvenes. Por lo que nosotros estábamos precavidos. En el 75 nos estamos por separar y fuimos a tocar a Uruguay y cantamos Botas locas, que era un tema irónico. Pero en ese momento eso estaba mal visto porque en teoría nos estábamos burlando. Y era una ironía sobre todo en la frase famosa de: “Si ellos son la patria yo soy extranjero”, la letra original, referida a los militares. Y bueno, nos metieron presos, nos vendaron los ojos, nos pegaron...

Con la banda Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, ustedes hacían música en plena dictadura, ¿qué tan complejo era hacer arte o música en ese ambiente?



Había que escribir cosas que no eran, o darles una vuelta de tuerca. A todo el mundo le pasaba. Hay un tema emblemático que seguramente lo vamos a hacer allá, Mientras no tenga miedo de hablar, que está referido específicamente a esa época donde digo, pase lo que pase, hay que continuar, diciendo lo que se tiene que decir o decirlo de otra manera, pero que se entienda.

¿Cómo fueron cambiando los procesos de composición en su carrera?

Bueno, en Sui el compositor mayoritario era Charly. Yo empecé con Los Desconocidos de Siempre y solista. No es que trabaje solo, me gusta trabajar en equipo. Pero siempre me gustó hacer temas de otros, porque me considero primero intérprete y cantante. Todas las épocas fueron distintas, todos los discos fueron distintos, la ventaja es que no me arrepiento de haber grabado ninguno. Ahora me estoy concentrando más en estos 50 años de carrera y en la pospandemia, en estar presentándome y en grabar algo nuevo. Me estoy juntando con compositores jovencitos, con los cuales estamos componiendo algunas cosas para el disco nuevo, que va a salir a partir de noviembre, creo yo.

Sus presentaciones son un encuentro de generaciones, ¿qué espera de su visita a Colombia?



Siempre me gustó lo de juntar generaciones. Ojalá que los padres y los hijos puedan ir al mismo show, porque aparte de ver fútbol juntos, almorzar o jugar los domingos, pueden ir a ver un recital (concierto) que les guste a los dos. Hay mucha materia de conversación. Es acercar a los padres y a los hijos, y me parece la manera más saludable de brindarse amor. Tengo amigos que van desde Carlos Vives, Santiago Cruz y Andrés Cepeda. Mi guitarrista, Fredy Camelo, empezó con Andrés Cepeda y toca conmigo cuando estoy en Miami. Así que estoy rodeado de colombianos por todos lados, me tratan muy bien y espero que esta vez sea una ida memorable.

GUILLERMO OSPINA

PARA EL TIEMPO

