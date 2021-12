Si alguien nunca pasa inadvertido como compositor de la salsa es Nino Caicedo. Autor de los más sonados éxitos de la orquesta Guayacán, entre ellos 'Oiga, mire, vea'; 'Amor traicionero', 'Invierno en primavera', 'Un vestido bonito' y 'Ay amor', cuenta que desde niño le gustaba escribir poemas y canciones. “Me sentía literato”.



Amante de la música desde siempre en su natal Quibdó, hace parte de los talentos que ha dado esa tierra maravillosa, como sus amigos Alexis Lozano (fundador y director de Guayacán) y Jairo Varela.



Pero mientras los dos anteriores sí aprendieron música instrumental en el colegio de los padres claretianos, con los que también se educó el maestro Octavio Panesso, otro gran músico chocoano, Caicedo optó por el coro. Sin embargo, desertó rápido: “Esos ensayos eran a las 5 de la mañana y yo no iba a pegarme esa madrugada”.



De tanto comprar discos aprendió a leer la letra pequeña y fue así como descubrió los nombres de los compositores Óscar Anderle (el de Sandro), José Tcherkaski (de Piero) y Manuel Alejandro (de Raphael). No solo los guardó en su memoria, los convirtió en sus ídolos. “Eran el detrás de los éxitos de los famosos, los responsables de que contrataran a los cantantes que interpretaban sus obras”.



Ingeniero metalúrgico de la Universidad Libre de Bogotá, Alexis Lozano lo alejó de la profesión. Empezó a insistirle que le hiciera canciones a Guayacán, pero cuando las terminaba le decía que eran baladas. “Las volvemos salsa”, le respondía Caicedo.



Los éxitos y las regalías fueron llegando, y Nino (bautizado Saturnino Caicedo Córdoba) se quedó en la música y como representante legal del grupo, encargado de la plata y los conciertos.



Ahora que llega la Feria de Cali, Guayacán hará parte de la historia de esta nueva edición de la fiesta de la capital del Valle. Estará el 25 y el 30 de diciembre en las Noches Íntimas del Hotel Intercontinental, y el 25, en la Feria del Oriente. El 27, además, participarán en el Supermegaconcierto.



En estas noches del Intercontinental también estarán Sergio Vargas, Jerry Rivera, Jorge Celedón, Yeison Jiménez, Pipe Peláez, Tony Vega, Jessi Uribe, Maelo Ruiz y Peter Manjarrés, ente el 25 y el 30 de diciembre.



Caicedo contestó el cuestionario sonoro.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Las canciones llegan por épocas, por momentos, ahora es 'Oiga, mire, vea', un tema de la feria, un himno de Cali.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El goteo de una llave es una tortura, y más cuando uno quiere dormir.



¿Cuáles son los artistas que más lo han influenciado?

Benny Moré, los Hermanos Lebrón, Maelo, Peregoyo y su Combo Vacaná, Cortijo y su Combo.



¿Qué canción no se cansa de oír?

'Debes saber', de Charles Aznavour.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Muchas han sido divertidas, pero recuerdo a un empresario que dijo que contrataba a Guayacán cuanto sonáramos como el grupo que cantaba la canción Muchachita, que estaba pegada en la radio. Nunca me olvido de su cara cuando le dije que esos que cantaban ahí éramos nosotros.



¿Con quién le habría gustado compartir escenario o una grabación?

Con el Benny Moré, que fue un monstruo, con su música y sus anécdotas fuera de serie.

¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

Nada, es hermoso viajar, conocer amigos, sentir el cariño de la gente. Nada.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

Ahora es el del agua del río, del mar, el agua que corre. Esos sí.



Si no hubiera sido músico, ¿qué profesión le gustaría tener?

Soy ingeniero metalúrgico y es una profesión que me regaló Dios. Si no me hubiera dedicado a la música, estaría como investigador.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Me molesta que no me consulten algo los periodistas sobre una información. Muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo un mandado. Cuando la crítica es verdadera, no molesta, antes ayuda.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música de su género?

Gran Combo de Puerto Rico, La Ponceña, Óscar D’León; son pilares de la música salsa, y todo salsero tiene que haberlos escuchado. De los que ya no están, Johnny Pacheco y Pete el ‘Conde’ Rodríguez.

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

Todas las canciones que el público quiere. A veces nos trae sorpresas y tiene como éxitos temas que no llevamos.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Canciones nuevas, casi siempre.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El piano siempre me llamó la atención.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

Dentro de mí. Siempre me preparo para hacer esos viajes internos y salen muchas canciones.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar? ¿Por qué?

Muchas aún no se han interpretado, algunas porque ya hay otras que dicen algo parecido y no quiero repetirme, y con unas más siento que aún no es tiempo.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Con 'Oiga, mire, vea' nadie se va a quedar sentado. También, 'Cocorobé' y 'Muchachita'.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Bueno, los Beatles.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

He estado en pocos. Disfruté mucho ver a Celia Cruz cantando con la Combinación Perfecta en Cali.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Difícil, siempre compré mucha música, no me acuerdo.



¿Qué canción lo hace llorar?

Ya no, pero de niño casi todas las canciones románticas me hacían llorar y es extraño porque no había vivido todavía el amor.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

En el Chocó tuvimos la ventaja de que nuestros padres nos cantaban canciones de allí mismo, autóctonas, y eso me marcó.