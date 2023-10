Nicolás y los Fumadores: un fenómeno independiente en el rock bogotano con 'casa llena'

Nicolás Correa, Santiago García, Juan Carlos Sánchez y Luis Felipe Torres, bogotanos rozando los 30 años, son Nicolás y los Fumadores. Esta agrupación nacida en 2016 ha ido cultivando una fanaticada en la escena subterránea de la capital, atraída por un estilo original tan cómico como trágico.



EL TIEMPO habló con los integrantes de la banda, quienes reflexionaron acerca del momento que viven, la inspiración detrás de sus letras, así como artistas colombianos con quienes tendrían interés en colaborar.



La Media Torta de Bogotá y el Festival Estéreo Picnic son algunos de los escenarios que ya han tachado en su lista; en esta ocasión, sumaron al Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde realizaron tres funciones con aforo completo: una el pasado viernes 6 de octubre con cita a las 8 de la noche, y las otras dos el día siguiente a las 5 de la tarde y de nuevo a las 8 de la noche.

La función

Nicolás y los Fumadores llenaron sus tres funciones en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Aquí se sumó como invitado el guitarrista Nicolás Díaz Lucas. Foto: Santiago Bohórquez / EL TIEMPO

Como una oda a la cotidianidad, el escenario siguió una lógica minimalista adornada de lámparas de pie y sobremesa. Para la primera función, el reloj marcaba las 8:20 de la noche cuando Los Fumadores ingresaron uno a uno al son de la banda sonora de la película británica de 1981, 'Carrozas de Fuego'.



Las luces enfocaron a Santiago (alias 'el Profe'), voz líder, quien sentado en el piano se dispuso a tocar las primeras notas de la función, honrando a la nostalgia con una versión de la introducción de la serie animada de Nickelodeon 'Aventuras en pañales' (1991-2004), que se transfiguraría en su canción 'Dejar de fumar'.

Santiago García (alias 'El Profe'), voz líder, dio inicio a la presentación con 'Dejar de fumar'. Foto: Santiago Bohórquez / EL TIEMPO

Concluida la primera canción, se sumó a Los Fumadores el guitarrista Nicolás Díaz Lucas, viejo amigo de la banda. Los cinco músicos procedieron a interpretar su repertorio oscilando entre sencillos de este año, como 'Mal que bien', y canciones de su álbum de 2022 (el más reciente) titulado 'Dios y la mata de lulo o ¿qué hacer en caso de que haya perdido la luz?', con temas como 'La Gloria'.



Como se anticipó, la función contó con invitadas como Paula Pera, con quien compusieron e interpretaron 'Antes de los 30', una mirada retrospectiva a la visión juvenil de llegar a los 30 años.



Otros invitados fueron dos de los integrantes de la banda Buha 2030, Gabriela Ponce y Joe Days, quienes tocaron el clarinete y el saxofón respectivamente en la canción 'Último servicio'. Además, para la interpretación de su último sencillo, 'Últimos atardeceres', contaron con la participación de la cantante antioqueña Ana María Vahos.



Para sorpresa del público, la banda bogotana homenajeó al fallecido cantante y compositor mexicano Juan Gabriel con una versión de 'Hasta que te conocí', más específicamente, emulando aquella interpretación que el "Divo de Juárez" entregó en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México en 1990.



La función cerró con 'El Túnel', un canto desesperado a la imperante necesidad de salir del país en búsqueda de oportunidades dada la aparentemente reducida oferta laboral para la juventud, más allá de los servicios de atención al cliente de empresas multinacionales.

Los Fumadores

Los Fumadores reflexionaron acerca del momento que viven, la inspiración detrás de sus letras, así como artistas colombianos con quienes tendrían interés en colaborar Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Nos gustaría colaborar con Margarita Siempre Viva

Posterior al toque, el convincente silencio en el camerino fue el escenario propicio para la conversación de EL TIEMPO con la banda. La primera de las preguntas fue el papel que las tres presentaciones en el Teatro Estudio juegan en términos de madurez artística frente a donde quisieran llegar, a lo que Nicolás, guitarra solista, reflexionó: "Nos sentimos un poco como Morat pero chiquitos. Es casi como un Movistar Arena; solo faltan como unas 5.000 personas más".



Hablaron también de aquellas canciones que disfrutan más en tarima; las respuestas fueron diversas. Para Juan Carlos, baterista, con esa presentación en particular "se reconfigura ese tema. Uno suele tener canciones favoritas, pero ya con invitados hay canciones que adquieren otra cara. En este punto disfruto mucho tocar 'Último servicio', disfruto mucho tocar con Gabriela y con Joe, de Buha 2030".



"Todas en las que hay invitados son una maravilla. Creo que 'Últimos atardeceres' sale divina con Ana", opinó 'El Profe'. Por su parte, Luis Felipe (bajo y coros) dijo que ama tocar 'Mal que bien', así como 'Antes de los 30'.

Al preguntarles a quién pretenden cantarle en sus canciones, la reflexión fue más profunda. "Las canciones se pueden ver como pequeños cuentos, y cada una tiene su protagonista y la parte a la que este le canta. Cuando se está escribiendo la canción, esto puede ser muy claro, así como también puede no serlo", expresó Santiago. "Cuando hicimos la parte más álgida de El Sol sólo pensaba en lo que estaba diciendo. Siempre hay algo, que usualmente es una persona", agregó "el Profe".

Nicolás Correa aseguró estar interesado en colaborar con la banda 'Margarita Siempre Viva'. Foto: Santiago Bohórquez / EL TIEMPO

"Creo que la persona que escucha la canción es al final la que le da la forma definitiva de cómo la experimenta y cómo la siente", opinó Luis Felipe. Por su parte, Juan Carlos cree que se le canta "a un alguien hipotético e imaginario, que en últimas es la esperanza de no estar solos; es como tirar una botella con un mensaje y estar convencidos, de manera delirante, que hay alguien más y de que no estamos solos en el mundo; es por eso que podemos seguir".



Al preguntarles con qué artista colombiano con quien aún no han colaborado les gustaría hacerlo, la respuesta de Nicolás fue concreta: 'Margarita Siempre Viva', banda paisa de música independiente y con un grupo seguidores que también está en expansión. Juan Carlos, además de ratificar ese interés, complementó diciendo que desearía hacer una colaboración formal con Ana María Vahos, quien solo ha participado en los coros de 'Últimos atardeceres'.



La banda aseguró que "aún no se vienen cositas", pero invitó a escucharlos en Spotify "a ver si algún día les llega plata".





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

​Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO