El nombre secreto de Nicolás Buenaventura

Para el escritor caleño Nicolás Buenaventura Vidal escribir sobre Colombia va más allá de narrar la guerra. Es por eso que en su último libro, 'Casiopea y las sombras', narra una travesía arriesgada, pero no violenta.



Casiopea es el nombre secreto que usa una niña de diez años para enfrentar grandes peligros. En la historia, la protagonista no tiene que enfrentarlos directamente, pero sí se encuentra con un misterio quizás tenebroso: en el pueblo en el que vive su tía no hay más que sombras de las cosas que había antes.

El escritor también tiene uno o varios nombres secretos, pero, por lo mismo, no los ha dicho todavía. Sin embargo, quien se anime a leer 'Casiopea y las sombras' y vea cómo su protagonista descubre los nombres de los demás, quizá se atreva a descubrir el del autor.



En el cuento está involucrado un puercoespín, un perro, un caballo, un señor de un carromato (que es como una carretilla de circo) y un fotógrafo que juega un papel fundamental. Eso sería suficiente, pero el libro no se queda ahí, pues cuenta con el aporte gráfico del ilustrador Alekos, que ha participado en innumerables proyectos infantiles y de varios otros tipos.

La experiencia de Buenaventura tampoco es poca. Ha escrito guiones para cortos y largometrajes; también para teatro. Ha sido profesor y ha publicado varios otros libros con distintas editoriales desde hace más de 20 años como: 'Clari y el viento' (2004), 'Mateo y la palabrota' (2007), 'Cuando el hombre es su palabra y otros cuentos' (2008) y 'El canto de los cántaros' (2009).



¿El nombre Casiopea vino de la misma de la Mitología griega?



El nombre del personaje sí tiene que ver con la constelación. Pero la historia tiene que ver con una niña que conocí. Yo creo que uno escribe porque ha tenido la suerte de encontrarse con seres extraordinarios. Ella tenía diez años cuando imaginé el libro, pero yo la conocí desde que nació. Es la hija de unos amigos míos. Y para jugar, le dije que ese era su nombre secreto.



En el libro, la protagonista también le pone un nombre secreto a su compañero, el puercoespín. ¿De dónde salió esa idea de los nombres secretos?



Hay nombres secretos en muchos pueblos del mundo. Muchas comunidades tienen la idea de que la gente debe tener un nombre secreto. Esto tiene que ver con formas de protección. Por ejemplo, hay gente que escribe en ciertas partes de su cuerpo nombres que nadie puede leer.



Hay algo misterioso en el acto de nombrar. Es como una misión de Dios. No es algo banal. No sé muy bien en qué momento se me ocurrió o de dónde salió la idea de que los nombres secretos podían protegerte en las pesadillas, como en el libro, pero a medida que fui construyendo la historia.

La historia de Casiopea está en movimiento, es un relato de viaje casi odiséico. ¿Eso se relaciona con su propia vocación de nómada, como lo ha comentado?



No lo había pensado… pero en muchos de mis libros hay un viaje. Creo que es el argentino Ricardo Piglia el que dice que solo hay dos tipos de libros: los que son un viaje y los que son una encuesta. A mí lo del viaje siempre me ha llamado mucho la atención. También leí en alguna parte que hay una relación en el origen etimológico que comparten las palabras caminar, pensar y contar. Y para mí esos tres verbos son fundamentales.



Yo trabajo mucho caminando. Para mí es muy importante caminar las historias. Muchas veces establezco un recorrido para caminarlo y me propongo poder contarme la historia en la que estoy trabajando mientras lo hago. Como voy hablando en voz alta, antes la gente me miraba como si estuviera loco. Una vez me paró la policía en Canadá. Ahora me pongo unos audífonos de celular, aunque no tengo celular, para que crean que estoy hablando por ahí. Así estoy más tranquilo y me puedo concentrar.



Usted también escribe guiones de teatro y cine. ¿’Casiopea y las sombras’ está pensado por escenas?



Para mí hay una frontera grande entre lo que escribo para ser leído, lo que escribo para ser interpretado y lo que escribo para ser contado. Pero pasa lo que pasa en las fronteras: hay cosas que van y cosas que vienen. En general sí busco que las historias vayan hacia imágenes y movimiento más que hacia ideas o conceptos. Y los capítulos de 'Casiopea' son como fotos, que además tiene que ver con el tema del libro.



¿Cómo fue el proceso de creación con Alekos, el famoso ilustrador?



El libro lo pensamos juntos desde el principio. Un día me preguntó: “¿Cuándo hacemos algo?” Y yo le dije: “Listo, hagamos una cosa: yo te voy mandando por cartas la historia y tú me respondes las cartas con los dibujos”. Lo hicimos así durante unos dos años. Luego el proyecto fue tomando otras direcciones. Alekos encontró otros materiales: descubrió un papel muy especial y combinó las técnicas.



¿Qué tanto participaron ambos en el diseño del libro y en el proceso editorial?



Afortunadamente, el trabajo ha sido compartido con la editora Luisa Noguera. Ella me envió cada propuesta para discutirla antes de tomar la decisión. Ha vuelto esa costumbre de devolverle el libro a los autores y a los ilustradores para trabajarlo en conjunto. El resultado es el libro como objeto.



