Nicky Jam se retira de la música: así lo anunció en emotivo video

Han pasado casi 30 años desde que Nicky Jam hizo su primera presentación en público. Fue uno de los pioneros de la música urbana, junto a Daddy Yankee con quien conformó en los 90 el dúo Los Cangris.



Ahora, el cantante, compositor y productor neoyorquino anuncia su retiro de la escena musical, no sin antes lanzar un álbum y hacer una gira de despedida.



A través de un video en su cuenta de Instagram, Nicky Jam compartió un video con imágenes de la serie “Nicky Jam: el ganador”, que se inspiró en su vida que fue producida por Netflix en 2018.



"Mi gente Pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación … coming soon Mi última Gira Global , y mi Último Álbum Los Amo", escribió en el post que acompaña la publicación.

Hace algunos días, el cantante Nicky Jam compartió con Ivy Queen, en una simpática entrevista, a propósito de los recientes Premios Billboard a la Música Latina.

