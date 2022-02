Cuando se piensa en los cantantes más relevantes de reguetón de la última década, Nicky Jam está dentro de esa lista. El cantante nacido en Puerto Rico no ha tenido una carrera sencilla, para algunos es sabido que en la década de los años 2000, Nick Rivera Caminero, su verdadero nombre, tuvo un fuerte descenso musical, derivado por los excesos de consumo de sustancias nocivas y alcohol.



La vida de Nicky Jam parecía dirigirse hacia un rumbo desolador. Sin embargo, el cantante encontró una segunda oportunidad en nuestro país, específicamente en Medellín. Allí su carrera musical resurgió como el ave fénix, y así él lo reconoce: en el 2017 lanzó un álbum llamado Fénix, como símbolo del renacimiento de su carrera.



Ahora el cantante vive un gran presente, con millones de reproducciones en YouTube, Spotify y otras plataformas de música. Y posicionándose como uno de los cantantes más importantes del género urbano.



Su historia es un ejemplo de vida para muchos, él lo sabe, por eso recalca que ser disciplinado es la clave para poder lograr lo que se quiere.



Este año empieza haciendo lo que más le gusta: música. Pues el pasado jueves estrenó Ojos rojos.



EL TIEMPO estuvo en una rueda de prensa con el cantante puertorriqueño a propósito del lanzamiento de su nueva canción.

Acaba de estrenar la primera canción del año. ¿Qué me puede contar sobre ella?

Ojos rojos es una canción que habla de esta muchacha que está con un hombre que no la valora, no la respeta, abusa de ella emocionalmente y la tiene en un lugar oscuro. Entonces en este caso yo estoy tratando de sacarla de eso, porque yo sí la valoro, yo sí la amo, yo sí quiero que vea lo que es el verdadero amor.

Esta canción podría convertirse en un himno para muchas mujeres, ¿no?

Me encantaría. Yo veo que tiene todo el potencial. La idea es que sea un himno en todo el sentido de la palabra, un himno musical y un himno para las mujeres maltratadas, las mujeres que necesitan esa voz, que se adueñen de la canción y tengan sentido de pertenencia con ella. Sería un honor representar a estas mujeres.

El video tiene una puesta en escena muy interesante, muy artística. ¿Usted decidió que fuera así?

No. El director fue el que tuvo toda la idea y yo me dejé llevar. Normalmente yo siempre soy codirector de los videos, hago los libretos y me meto en el rollo. En este caso quise que el director hiciera todo para darle un color diferente, un color nuevo. Él hizo un trabajo excelente, me encantó. Es un video sencillo, no tiene mucha cosa. Pero lo que tiene se ve impresionante: los colores, la cámara que uso me encantó y me gusta porque el local se ve muy clásico, muy europeo, y yo sigo con mi imagen urbano y del barrio. Me gusta ese contraste.



Cambiando de tema. Uno de sus más grandes gustos son los relojes. En su perfil de Instagram casi que se puede ver un reloj diferente en cada foto que sube…

La realidad es que soy muy aficionado a los relojes, me gustan mucho, y tengo bastantes. Creo que un hombre se ve bien con su reloj, independientemente del valor que tenga. Yo siento que todo hombre debe tener un relojito en la muñeca. Tengo una grande colección de relojes, como 30 o 40. Incluso, no los tengo con la hora, los tengo solamente porque me gustan como se ven (risas).

¿Usaría ese gusto para hacer música?

A mí me gusta coleccionar, pero tampoco lo usaría como inspiración para la música. Yo no le presto tanta atención a esas cosas materiales. El dinero es bueno… yo hago dinero, pero él no me hace a mí. A mí me hacen otros valores, que son más grandes todavía, la humildad, ser un buen padre, un buen amigo, un buen hermano y ser una persona que le sirve a papá Dios todo el tiempo, ayudando a la gente y haciendo todo lo que yo sé que a Dios le gustaría. Las cosas materiales sí son buenas, me las disfruto, pero si mañana se van, yo no me ato.

Un debate muy común es si el dinero da felicidad o no. ¿Usted qué cree?

Si te digo que el dinero no me da felicidad te miento, porque el dinero sí da felicidad, es la realidad de todo, pero el dinero no es toda mi felicidad. Mi felicidad son mis hijos, mi felicidad es mi novia, mi felicidad es mi familia, mi papá, la música, es poder respirar todos los días, levantarme. La realidad del asunto es que el dinero no es todo en la vida, pero sí afecta las cosas más importantes de la vida, como la salud. Estoy claro de lo importante que es el dinero, pero, vuelvo y repito, yo hago dinero, el dinero no me hace a mí.

Hablemos un poco de su serie. Hace poco la pasaron por televisión nacional y muchos más colombianos pudieron conocer su historia…

Me encanta que la gente sepa de dónde vengo yo y vean por lo que pasé para estar donde estoy hoy en día. Así es mucho más fácil entender mi vida y no malinterpretarme. Muchas veces eso pasa, la gente no sabe quién es el artista, solo ven lo que se muestra en redes sociales, videos, entrevistas, pero el mundo y vida de cada artista es mucho más profundo que eso. Entonces es bueno que la gente sepa por lo que yo pasé. Y me encanta que el cariño de la gente, después de ver la serie, ha sido más grande que nunca, le gusta mi historia, se conecta. Esta historia es la realidad de mi legado, no son los Grammy, ni los premios, ni los relojes, ni nada de las cosas que la gente piensa que puede ser grande para mí. Mi legado es mi historia, porque mi historia ha hecho que muchas personas que han estado en el barrio, que piensan que no tienen solución, me usan de ejemplo. Piensan: “Si Nicky pudo y salió de todo eso, yo también puedo”. Y ese es mi legado, eso es lo que yo amo tanto de mi serie.



Últimamente han surgido muchos cantantes de música urbana; sin embargo, usted se mantiene en lo más alto de este género. ¿Cómo explica eso?

Mucha disciplina, por encima de todo la disciplina. Sin disciplina para qué tener talento. Lo he dicho antes, en algunos versos de mis canciones, o sea la disciplina te lleva a todo. Soy muy disciplinado con la música, obviamente no siempre lo fui, pero desde que aprendí a tener disciplina mi carrera siempre ha estado… mi marca siempre ha sido un marca respetada y siempre ha estado ahí. No necesariamente debo tener una canción número uno para que mi marca se siga viendo grande. Me he encargado de eso, que es una de las estrategias también, porque muchas veces el artista depende solamente de su éxito, pero no todo el tiempo es eso. Depende de cómo tú lleves tu marca, de cómo te encargas de reinventarte todo el tiempo, de hacer cosas y que la gente siempre te vea como una movida nueva, como yo lo he hecho: películas, series, el rockstar show, mi restaurante… o sea, trato de mantener mi nombre siempre activo, siempre trato de estar ahí. Eso es algo muy importante y no es fácil de hacer. Obviamente cuando uno tiene la disciplina y uno tiene las ganas de echar pa’ lante y de trabajar, siempre se ven los frutos.

Este año vuelve a los escenarios…

Ya empecé a girar, hice gira en Europa. Ahora empezamos la gira en los Estados Unidos. Volver al escenario para mí es una bendición, porque ahí es donde uno verdaderamente siente el cariño del público. Uno puede sacar una canción y sí, ver los números, y se pegan, pero cuando el público te está cantando las canciones… ahí es que se siente el amor de verdad. Entonces no hay nada mejor que eso. Hubo un momento donde sí necesitaba un descanso, pero yo creo que ya descansamos de más (risas).

Hace poco estuvo en el país, en la feria de Manizales. ¿Cómo se sintió?

La pasé superbién con mi gente de Colombia, siempre es rico estar allá y compartir con la gente de uno, con la gente que me dio la segunda oportunidad en mi carrera. Yo vivo muy agradecido con Colombia y siempre trato de dar lo mejor de mí cuando se trata de Colombia.



CATALINA ARIZA CONTRERAS

DOMINGO

ELTIEMPO