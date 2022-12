Aunque Nicky Jam ha estado en el ojo público durante el último mes, a raíz de la polémica causada por ciertos videos en los que se vio a su expareja Aleska Genesis junto a una santera haciendo brujería, no se puede negar que su nombre significa mucho más que eso.



Su música es legendaria porque hizo parte de los artistas de reguetón que cementaron el éxito actual del género urbano.

Es por eso que las boletas de sus conciertos se venden 'como pan caliente' y tiene una fanaticada muy fiel, cuestión que se desmostró luego de que salieran los clips de Genesis. La influencer ha dicho en varias ocasiones sentirse agobiada por la reacción del público ante la supuesta brujería que le habría hecho al cantante.

Lo cierto es que Jam no ha dado mucha información al respecto y tampoco ha querido darle importancia al tema. Él solo mencionó en sus historias de Instagram que para él "Dios es todo", y siguió con su vida personal y laboral.

No se sabían su canción 'Me Voy Pa'l Party'

Cuando se encontraba cantando 'Me Voy Pa'l Party', uno de los temas más emblemáticos del reguetonero puertorriqueño, se dio cuenta de que la mayoría de los asistentes no se sabían la letra.

En respuesta, pidió que parara la música y comenzó a bromear con el público, asegurando que lo único que escuchaba eran balbuceos y la palabra party, e increpando entre burlas a varios de los que se estaban riendo de sus ocurrencias en primera fila.

Los comentarios que predominaron fueron de fans mofándose de quienes no tenían clara la letra de las canciones: "¡Eso en Medellín jamás pasaría! Perdónalos, Nicky, no saben lo que hacen" y "A esos conciertos no deberían dejar entrar sin antes hacerles el examen de admisión" fueron dos opiniones destacadas.

Finalmente, el cantante decidió retomar el concierto, saltando 'Me Voy Pa'l Party' y continuando con 'Yo no soy tu marido', tema que hizo en colaboración con Majestic y que ya tiene 19 años de creado, una prueba de la larga y exitosa carrera de Nicky Jam.

