Nicky Jam cumplió 40 años: 'No pensaba llegar ni a los 30' 

El reguetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam celebra este miércoles sus 40 años de una vida que no siempre le ha sonreído, mientras mira a un futuro con una carrera profesional cada día más exitosa.



De padre puertorriqueño y madre dominicana, Nick Rivera, nombre de pila del artista, nació en Boston (Massachusetts, EE.UU.), donde palpó los primeros sonidos del rap estadounidense, género que entonces adoptó y siguió sus pasos.

No obstante, cuando Nicky tenía 10 años, su familia y éste se mudaron para Cataño, municipio aledaño a San Juan en la costa norte de Puerto Rico. Ya para ese entonces, el rap latino en Puerto Rico estaba tomando auge, liderado por Vico C, conocido como "El filósofo del rap", Rubén DJ y Brewley MC.



Entonces, influido por el rap estadounidense y aprovechando su tiempo de descanso que tenía cuando trabajaba en un supermercado, improvisaba y rapeaba para cambiar su rutina diaria, según detalla la biografía del artista en su página oficial en la web. En una de esas ocasiones, una mujer que trabajaba en un sello disquero, lo escuchó y le propuso firmar para hacer un disco.



El padre de Nicky accedió a firmar el contrato y de ahí es como a sus 11 años nace su primer disco, 'Distinto A Los Demás'. El álbum, sin embargo, no logró éxito alguno, aunque eso llevó a que algunos de los productores musicales pioneros del reguetón -antes conocido como "underground"- como DJ Playero, DJ Joe y DJ Chiclín les interesó el estilo de Nicky Jam.



Así, Nicky Jam fue invitado para participar en diversos discos de "underground", como las versiones de "The Cream", y luego pasando a formar dúo "Los Cangris" con el destacado reguetonero Daddy Yankee, autodenominado "el jefe" del reguetón.



La química entre ambos artistas se notó. Esto los catapultó a convertirse uno de los dúos más rentables del género en aquel entonces. Lanzaron a principios del año 2001 el álbum "El Cartel II: Los Cangris", que incluyó el exitoso tema "Tu cuerpo en la cama", en el que participan ambos artistas.

El respaldo recibido por cada uno de los dos intérpretes los empujó entonces a que cada uno lanzara discos en solitario. Nicky Jam estrenó "Haciendo escante", en el que también participó Daddy Yankee como artista invitado en el tema "En la cama".



Luego, en el 2002 Daddy Yankee lanzó su nuevo disco, "El Cangri.com", y en el que Nicky Jam colaboró en un par de temas: "Guayando" y "Ella está soltera", dos sencillos que aún son bien recordados por los seguidores del género. Un tiempo después, nuevamente, ambos artistas presentaron nuevos álbumes en solitario, Daddy Yankee con "Los Homerun-Es de Yankee" y Nicky Jam con "Vida escante", pero en el que Daddy Yankee no participó, dando a entender que ambos estaban enemistados.

En Colombia me hicieron una leyenda del género. Mi meta fue hacer un éxito en Medellín y después a nivel nacional, y eso me sirvió de plataforma", afirmó Nicky Jam entonces. FACEBOOK

Esto se debió, realmente, a la inmadurez de Nicky Jam, según contó el propio artista en una rueda de prensa en San Juan en septiembre de 2015. Parte de esa inmadurez fue por convertirse en adicto al medicamento opioide "Percocet", del que llegó a ingerir hasta 30 pastillas diarias.



Sus problemas lo llevaron a mudarse de Puerto Rico a Medellín, Colombia, a enfrentar una depresión y seguir trabajando en el reguetón en actuaciones en pequeños escenarios hasta posicionarse, de nuevo, entre los más cotizados del género urbano especialmente por el tema "Voy a beber", el primero que le dio fama internacional.



"En Colombia me hicieron una leyenda del género. Mi meta fue hacer un éxito en Medellín y después a nivel nacional, y eso me sirvió de plataforma", afirmó Nicky Jam entonces.



Conocido como "el ave fénix" del género urbano continuó labrando su camino en la industria musical lanzando sencillos con artistas colombianos noveles de aquel entonces, que incluyeron a J Balvin. Y, tras más de una década sin haber lanzado un disco, Nicky Jam presentó en el año 2017, "Fénix", en honor al ave que resurge de las cenizas.



En esa producción incluyó 'El perdón', con Enrique Iglesias y que ganó un Grammy Latino como Mejor Fusión/Interpretación Urbana. "Con el estilo de vida que yo vivía, no pensaba llegar ni a los 30", admitió el artista en un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi 40 millones de seguidores.



"Pero Dios tiene un propósito grande para mí. Salud por la vida y la familia y la música", agregó el autor del disco "Íntimo", del cual obtuvo una nominación a un Grammy Latino por el tema "X", junto a J Balvin, como Grabación del Año.



También se destacó en la actuación, con una en su serie biográfica "Nicky Jam: El Ganador" y papeles secundarios en diferentes películas importantes. Su más reciente trabajo en esa industria fue su aparición en la cinta Tom y Jerry"



EFE