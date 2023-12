Nick Carter, de Backstreet Boys, se presentará en Colombia

Nick Carter (Actualmente en Backstreet Boys) llegará a Bogotá en un show intimo, precedido por el lanzamiento de su vídeo "Made Of Us" es el comienzo de un camino que lo llevará por México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y ahora Colombia en el 2024.

Con canciones propias y algunas de la banda que lo dio a conocer en todo el mundo, Carter se presentará en el Teatro Astor Plaza de Bogotá el próximo 12 de enero. Boletas a la venta a partir del 6 de diciembre.



Nickolas Gene Carter (Jamestown, Nueva York, 28 de enero de 1980)1​ es un cantante estadounidense, miembro del grupo pop Backstreet Boys desde 1993. A partir de 2002, Carter ha lanzado tres álbumes en solitario, Now or Never, I'm Taking Off y All American durante los descansos entre horarios de Backstreet Boys, y una colaboración con Jordan Knight titulada Nick & Knight.

Los 5 integrantes de BackStreet Boys Howie, Nick, Kevin, Brian y Aj se presentaron en el Movistar Arena en el 2020 en la gira DNA Tour. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ha hecho apariciones ocasionales en televisión y protagonizó sus propios reality shows, House of Carters y I (Heart) Nick Carter. Ganó fama a mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000 como ídolo adolescente.



Además, fue Embajador especial de las Naciones Unidas para el Año del Delfín, el 17 de mayo de 2007, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención sobre Especies Migratorias y la Sociedad de Conservación de Ballenas y Delfines.​ Carter ha declarado que tiene una pasión por el medio ambiente y sus océanos. Ha trabajado con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Red de Acción de Arrecifes de Coral (ICRAN). También ha presionado por estas causas en Capitol Hill.

