Niche lanzó su primer disco sin canciones de Jairo Varela

Pocos en el mundo de la salsa saben qué le gustaba y qué no a Jairo Varela a la hora de hacer un disco. Y uno de ellos es José Aguirre, músico, productor musical, trompetista y compositor que llegó a trabajar con el quibdoseño cuando tenía 18 años. Estuvo en Niche, se fue a hacer su propia carrera, aunque sin abandonar el grupo del todo, y hoy es su director musical.

Por eso, encargarle la creación del disco de celebración de los 40 años del grupo, incluyendo las 9 canciones que se grabaron, fue un acierto para 40, nombre de la producción.



Los nicheristas lo han aprobado. Al cierre de esta edición tenía más de 3,6 millones de reproducciones en Spotify. “De este modo, cumplimos un sueño de los seguidores: darles canciones nuevas, que ya nos las estaban pidiendo”, dice Aguirre.



La producción tuvo un viaje largo entre San Juan (Puerto Rico), donde se grabó de manera análoga; Miami, Los Ángeles y Cali, todo en los mejores estudios.



“Queríamos un disco orgánico, sin las ayudas tecnológicas de hoy, cuando la gente busca mucha animación. El piano es de los instrumentos que más me gustan, pues es uno de doble cola que hay en Miami. De verdad, le pusimos la cultura y el amor por el sonido, algo que mucha gente no entiende”, agrega.



Soltero, Búscame, Cuarenta ruedas, Canciones viejas, Mis panas, Algo que se quede, Happy-viche, Vivencias y Cosas bonitas son las canciones, avaladas por los hijos de Jairo Varela, en cabeza de Yanila, a cargo del grupo.



Aguirre dice que dos de los temas los tenía hechos hace un tiempo. Se trata de Cosas bonitas y Búscame, esta última el primer sencillo que se lanzó, “que escribí para mis hijos, no se la había dado a nadie y cuando me senté a hacer este disco le vi el perfil”.



No fue un trabajo fácil, agrega. “Se trató de un compromiso muy grande en términos artísticos hacer música que de algún modo continuara el legado de un genio como fue Jairo Varela y más para su banda, el proyecto que fue la niña de sus ojos”.



Desde Miami, donde vive y pasa la emergencia al lado de su familia, dice que en todo momento primaron “el respeto por la orquesta, por la obra de Jairo y darle más Niche a la gente”. De hecho, tras el lanzamiento del disco se han grabado videos de seguidores del grupo, la gran mayoría muy jóvenes, con coreografías de los nuevos temas.



Varela, quien murió en el 2012 en Cali, debido a un infarto, no solo dejó un legado musical muy importante, incluido un ‘golpe’ que no olvidó los sonidos del Pacífico colombiano y los de su tierra natal, sino una filosofía de vida que impregnó en muchos de sus músicos.



“Jairo era el primero que llegaba al estudio y el último que se iba, y era un hombre de una disciplina admirable, nadie olvida sus multas de 100 dólares porque alguno de los muchachos no lustraba bien los zapatos o no planchaba las corbatas”, recuerda Aguirre.



Cuando hizo 40, lo primero que puso fue amor. “Para uno trabajar en un disco como este debe dejar de lado el ego y pensar en el bien común, y ratificar que Jairo, pese a que era la cabeza de todo, sí preparó al grupo para un relevo generacional. Hoy en Niche hay muchachos muy jóvenes y gente que lleva 38 años”.



Para Aguirre, que muchos conjuntos hayan desaparecido luego de la muerte de sus creadores “privó al mundo musical de disfrutar más de su sonido, que podía haber trascendido de otro modo”.



Entre esas nuevas generaciones en Niche, que acercan el grupo a los más jóvenes, está Luis Araque, de 22 años y con tres en el grupo, “que es otra familia y donde todos vamos en la misma dirección. Tengo un espejo en mis compañeros, que siempre me dicen cómo hacer mejor las cosas”, dice.



Por su parte, Alex Cuba, de origen cubano pero nacionalizado en Colombia, llegó al grupo en diciembre pasado.



“Pararse a representar esta marca que es Niche es un gran orgullo y también una responsabilidad”, comenta, mientras Álex Torres, otro de los cantantes, empezó en las llamadas inferiores del grupo, Alma del Barrio, “pero estar aquí es otra cosa. Para mí fue volver a empezar de cero en todos los aspectos”.



El tiempo dirá cuándo el grupo retomará el camino luego de esta emergencia. Con múltiples conciertos en distintos países, que sus músicos estén en su casa por tanto tiempo es casi un milagro y ellos lo disfrutan. Mientras, 40 sigue sonando y contando otra historia, sin olvidar el sonido genial de Jairo Varela.

