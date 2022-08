Belli denunció este lunes que el Gobierno de Nicaragua vetó su participación en un evento cultural promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

"Me avisan de la OEI que la embajada de Nicaragua en España ha vetado mi participación en este evento al que fui invitada porque no represento al pueblo nicaragüense", señaló en un tuit la autora de la novela El país de las mujeres Y ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010."Ni Cuba, ni Venezuela han hecho algo así, me dijeron", agregó la también poeta.



Puede leer: Nuevos inquisidores tras la cultura de la cancelación

Belli había sido invitada a participar en la segunda edición del festival Celebremos Iberoamérica, que se realizará entre los días 19 y 25 de septiembre próximos en Madrid. La galardonada con el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral 2008 por su obra El infinito en la palma de la mano participaría como escritora invitada en el conversatorio: La escritura que viaja, que se llevará a cabo en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, el 21 de septiembre próximo.

Aclaro que entiendo la posición diplomática de la OIE y no les reclamo a ellos. Tampoco fue alguien de esa organización la que habló de Cuba y Venezuela. Fue alguien que conoce de esas situaciones. La OIE está dedicada a la cultura. No tendria q pasar por esto @cefeche @laprensa — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) August 1, 2022

La OEI está dedicada a la cultura. No tendría que pasar por esto. FACEBOOK

TWITTER

En otro tuit, aclaró que entiende la "posición diplomática de la OEI y no les reclamo a ellos". "Tampoco fue alguien de esa organización la que habló de Cuba y Venezuela. Fue alguien que conoce de esas situaciones. La OEI está dedicada a la cultura. No tendría que pasar por esto", puntualizó Belli, una disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y crítica del presidente Daniel Ortega.



Mas para leer: Beatriz Caballero: 'A Luis le gustaban Visconti, Buñuel, Fellini...Y porno'

"Celebremos Iberoamérica" es un programa cultural concebido como una oportunidad para visibilizar y difundir las culturas iberoamericanas en Madrid a través de tres ejes culturales y artísticos: literatura, cine y patrimonio gastronómico, según la OEI.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 6 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.

EFE