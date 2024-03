Niall Horan, exintegrante de One Direction, tendrá concierto en Bogotá: detalles

Niall Horan, el conocido cantante y exintegrante de la banda One Direction, vendrá por primera vez como solista a Colombia.



De acuerdo con su página web, el artista estará en el Movistar Arena de Bogotá, cerrando así el bloque de conciertos en Latinoamérica de su gira 'The Show'.



Este sería el próximo 9 de octubre de 2024.

El artista se presentará en varios países de Latinoamérica. Foto: Página oficial Niall Horan

Hasta el momento se desconocen los precios de las boletas, pero se espera que se anuncie en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

