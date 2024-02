NEVERA: Juan Jacobo Muñoz, un hijo de la Ilustración

Al cumplirse el centenario del nacimiento de Juan Jacobo Muñoz, su familia quiso rendirle homenaje presentando un libro que recoge el testimonio de una vida polifacética al servicio de las distintas comunidades entre las que transcurrió su existencia, como ejemplo para las nuevas generaciones y de fuente para historiadores e investigadores curiosos que en el futuro quieran tener un entendimiento de los eventos y de las personas que marcaron el discurrir de la segunda mitad del siglo XX en los distintos campos en los cuales Muñoz intervino a lo largo de sus días: la medicina, la salud pública, la educación, la cultura, el bienestar familiar y las políticas sociales.



(Lea también: Ortografía: La palabra ‘tema’, en el hablante de hoy / El lenguaje en el tiempo)

(Siga con: La literatura, en la pluma de economistas, abogados e ingenieros)



Una mirada a la vida de uno de los médicos más importantes del país en el siglo XX. El centenario de su natalicio se conmemoró recientemente con

el lanzamiento de un libro de dos tomos que recoge su legado humanista.



En el ejercicio de recapitular su vida resulta sorprendente observar las distintas facetas que desarrolló, su diversidad de intereses y la cantidad de cosas que alcanzó a hacer. Lo que resulta interesante es que en todo lo que hizo como médico, como educador, como humanista y en las múltiples actividades extracurriculares que emprendió, hay un claro hilo conductor: el propósito concreto de conocer al ser humano, de entenderlo en toda su esencia y complejidad y de buscar cómo mejorar su circunstancia personal, su situación y posicionamiento social.



Juan Jacobo Muñoz nació en Popayán el 9 de mayo de 1923, en una familia de académicos y servidores públicos y en una de las décadas más prolíficas de la historia reciente de Colombia, donde vieron la luz escritores, científicos, artistas, arquitectos, médicos y políticos, entre ellos, tres presidentes de la República, que le cambiaron para siempre la cara al país y lo incorporaron, cada uno desde sus distintos ámbitos, en una modernidad que no tenía vuelta atrás.



(Le puede interesar: ‘No hay nada más político que una lengua, porque construye lo común’)

Facebook Twitter Linkedin

Edición privada. Tomo I, 273 páginas. Foto: Archivo

Es justamente en esa década centenaria donde Juan Jacobo Muñoz ocupa por derecho propio un lugar ejemplar, digno de sus colegas y amigos, con quienes contribuyó a levantar los cimientos científicos y el desarrollo de la salud y la educación del país, labor a la cual le dedicó largos años y donde ocupó el cargo de Ministro de Salud (1965-1966), el de Ministro de Educación (1972-1974), el de Embajador ante la Unesco (1974-1978), el de rector de la Universidad de los Andes (1978-1979) y el de director del Instituto de Bienestar Familiar (1979-1982), sin olvidar su presidencia en la Academia Nacional de Medicina (1992-1994). A lo largo de su vida, vio las transformaciones sucedidas vertiginosamente en Colombia y también vio crecer un país y ayudó decididamente a su transformación.



Desde temprana edad tuvo claridad sobre lo que quería hacer en su vida. Por eso no es de extrañar que la medicina haya sido para él una vocación temprana, pero por tradición familiar, la educación, la cultura y su interés por la historia venían de la mano. En 1940, con apenas 16 años, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, de dónde se graduó como médico en 1947. En 1948 viajó a Inglaterra a continuar su formación, cursando estudios de posgrado en cirugía y oncología y, posteriormente, en 1950 a Nueva York para continuar sus estudios.



(Además: De Colombia para Japón: Henry Díaz, el historietista que fue galardonado por su talento)

Es justamente en esa década centenaria donde Juan Jacobo Muñoz ocupa por derecho propio un lugar ejemplar. FACEBOOK

TWITTER

La concomitancia entre la fecha de su grado y los importantes desarrollos que se estaban presentando en la segunda mitad de la década de los 40s del siglo pasado, tanto en materia de avances de la ciencia médica, como en el campo de la salud pública, como consecuencia de los aprendizajes arrojados por las circunstancias difíciles de la Segunda Guerra Mundial, es un hecho que no se puede ignorar para entender el contexto en que se desplegó su actividad profesional como médico.



Regresa a Colombia en 1952 con un bagaje de conocimiento del primer mundo, ya evolucionado, marcado por la medicina de la posguerra, que le dio un giro fundamental a la profesión y a la técnica quirúrgica, que transformó la cirugía y las organizaciones hospitalarias, pues en las circunstancias apremiantes del conflicto, tenían que buscar eficiencia en términos de tiempo y rotación de camas.



Es precisamente el conjunto de médicos de esa misma generación, que logra ir a hacer sus residencias y a estudiar en hospitales de primera línea en Europa y Estados Unidos, el que termina trayendo todo ese conocimiento y esos avances para que se fueran asimilando y diseminando en Colombia. Además, llegan con nuevos conceptos en materia de salud pública, pues la guerra también había dejado lecciones en logística y gestión hospitalaria, que observaban y aprendían los colombianos que salieron a formarse en esos años.



(Lea también: Rinden homenaje en París a la legendaria fotógrafa italiana Tina Modotti)

A lo largo de su vida tuvo una acendrada conciencia social, que le imponía promover una mejor calidad de vida de sus conciudadanos. FACEBOOK

TWITTER

En el obituario de su muerte, el expresidente Alfonso López Michelsen evocó no solamente su condición de amigo personal de Muñoz, sino también ese rol como médico de familia humanista, que iba a “ver pacientes”, pues en esa época los atendían en sus casas. La tesis de López es que entraban a la intimidad del hogar cuando la gente estaba en circunstancias de mayor vulnerabilidad, con alguien enfermo o en riesgo de muerte. Ahí se apreciaba la esencia de los hogares y les permitía entender muy bien las dinámicas sociales y los problemas familiares.



Ese rasgo humanista, más propio de la ilustración del siglo XVIII en Europa que de mediados del siglo XX en Bogotá, se manifestó desde una edad temprana en su vida. Siempre fue un hombre polifacético e inquieto, que sentía una profunda necesidad de comprender el mundo que lo rodeaba: curioso irredento, sus intereses la ciencia, la medicina, la historia, la genealogía, la filatelia y la educación. Su sed de conocimiento era insaciable y tenía la habilidad de compartir su cultura con los demás de manera generosa y desprendida.

A lo largo de su vida tuvo una acendrada conciencia social, que le imponía promover una mejor calidad de vida de sus conciudadanos. Sus preocupaciones cubrían el arco de la existencia humana. Desde el origen de la vida, donde consideraba determinante que éste se diera en hogares bien formados, con familias estructuradas que recibieran los hijos deseados, con buena disposición y en las mejores condiciones. También se interesaba por la sana nutrición infantil, la formación preescolar y el acceso a una educación primaria y secundaria de calidad, que le imprimiera a los jóvenes un buen conocimiento básico y forjara sólidos valores éticos y del espíritu para buscar un mejor desarrollo ciudadano. Así mismo, creía con firmeza en la facilitación del acceso ꟷen condiciones al alcance de todosꟷ a la educación superior y el funcionamiento ordenado y a los servicios básicos de salud y la promoción de formas preventivas, que garantizaran un medio ambiente sano y el bienestar médico de las personas a lo largo de sus días, que proyectaran la expectativa de vida de buena calidad hasta el día de llegar a un buen morir.



Como Ministro de Salud, bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, tuvo la oportunidad de transformar su visión social en políticas concretas. En esa cartera implementó dos acciones cruciales que estaban alineadas con su visión: un decidido impulso al programa de la integración hospitalaria y la creación del Sistema Nacional de Salud, pues hasta entonces, los hospitales operaban de manera aislada y sin considerar una estrategia de prevención en sus comunidades. Muñoz buscaba transformar el sistema de salud en uno que no sólo reaccionara ante la enfermedad, sino que también promoviera medidas de salud pública para prevenirlas.

Juan Jacobo Muñoz también contribuyó al progreso de la medicina en Colombia desde su perspectiva como educador. FACEBOOK

TWITTER

También abordó otro problema de salud pública de gran envergadura: la malaria, que en ese momento representaba uno de los desafíos más apremiantes en las regiones de clima cálido del país. Había un problema adicional, como lo relata Miguel Angel Burelli, reconocido político, diplomático y hombre de estado venezolano: “Los anofeles pasaban la frontera sin visa para reinficionar de paludismo áreas que por años vivieron recuperadas de su insalubridad”. Así las cosas, la campaña en los Santanderes no funcionaría si no existía un plan similar en el vecino país. Ya al final de su gestión, intentó pasar en el Congreso la Ley de Paternidad Responsable.



Como ese año era el final del gobierno de Valencia, la ley no logró ser aprobada. Sin embargo, fuera de su cargo ministerial y con Carlos Lleras como nuevo presidente, el doctor Muñoz tomó la iniciativa de abordar este importante tema hasta lograr la aprobación de la conocida “Ley Cecilia”, que dio origen al Instituto de Bienestar Familiar.



Aunque dedicó buena parte de su vida a la salud pública, su última misión como médico se centró en la ampliación del marco de la seguridad social para los colombianos. La atención médica se encontraba dividida en clínicas privadas, dirigidas a personas acaudaladas; el Seguro Social, que sólo cubría a los trabajadores, y los hospitales de caridad, para los más pobres.

La clase media se hallaba en una situación de vulnerabilidad: no tenía los recursos para costear una clínica privada, pero tampoco estaba en una situación de pobreza tal como para recurrir a un hospital de beneficencia. El concepto que él buscaba desarrollar consistía en un seguro que brindara acceso a servicios de salud para la clase media para evitar que ante una enfermedad una familia de éstas quedara en la quiebra.



Por ese convencimiento fue uno de los grandes promotores de la medicina prepagada y tuvo un gran impacto en su conceptualización, tal y como la conocemos hoy.



Juan Jacobo Muñoz también contribuyó al progreso de la medicina en Colombia desde su perspectiva como educador. No sólo fue profesor universitario durante muchos años, sino que desplegó su conocimiento y su experiencia en ese campo como Ministro de Educación durante el gobierno de Misael Pastrana y rector de la Universidad de los Andes. Su vocación por la educación y la academia pareciera haber sido un mandato de la sangre.



Tiene su familia una interesante trayectoria en ese frente. Su bisabuelo, Manuel María Muñoz de la Rosa, fue rector de la Universidad del Cauca, entre 1840 y 1843. Sus dos abuelos, Antonio Muñoz Feijóo y José Delgado Truque, fueron profesores de esa institución y su padre, Camilo Muñoz Obando, fue rector de esa misma universidad entre 1913 y 1915.



Eso significa que provenía de una cadena ininterrumpida de profesores y académicos de, por lo menos, cuatro generaciones y por distintas ramas de su familia. No es fácil encontrar muchas personas con esa tradición, en donde se presente una cadena de tres miembros que fueran designados, de manera independiente, en rectorías de importantes universidades en el término de apenas cuatro generaciones.



(Siga con: ¿Cuánto es el salario de un rector de colegio público en Colombia? Esto dice la ley)

Entendía la educación como un apostolado que requiere un compromiso vital (...) FACEBOOK

TWITTER

En materia universitaria se preocupó por asegurar que, durante su gestión como Ministro de Educación, se minimizaran las interrupciones de los estudios por cuenta de huelgas estudiantiles. Ese interés en el curso fluido de los estudios en la universidad pública, radicaba en que consideraba que uno de los mayores daños que se le había hecho a las clases bajas y medias de Colombia, por cuenta de las confrontaciones políticas y el tiempo que tomaba terminar una carrera en la universidad pública, como consecuencia de las constantes huelgas e interrupciones de los estudios, era el de haberlas obligado a comprometer su capital y sus ahorros en el pago de la educación de sus hijos en universidades privadas, lo que para él era una injusticia inexplicable.



Entendía la educación como un apostolado que requiere un compromiso vital, una vocación definida, una perseverancia ejemplar, una dedicación disciplinada y constante, una curiosidad voraz, una paciencia monacal y un desprendimiento franciscano, entre otros muchos atributos. Juan Jacobo Muñoz, sin duda alguna, los tenía y pertenecía a ese selecto grupo humano de los filántropos del conocimiento y del espíritu.

Quienes lo conocieron disfrutaron de ese gran conversador, diestro en toda clase de temas y que compartía sus conocimientos con toda generosidad y desprendimiento. Para lograr ese conocimiento le resultaba necesario descifrar la pregunta que se ha hecho el ser humano desde los comienzos de su presencia en la Tierra: ¿qué es la vida? Como fruto de sus lecturas, de sus reflexiones y de la decantación de sus ideas, fue labrando una concepción de la vida, del universo y del contraste entre la importancia que pudiera llegar a tener una persona, por grande que fuera, y su insignificancia frente a la dimensión del universo y la inmensidad del espacio sideral.



Su legado puede servir de ejemplo en una coyuntura nacional donde se ha tratado de promover una narrativa que señala que los últimos 200 años de Colombia son una historia de opresión, de esclavismo y de estructuras feudales, que solo han favorecido a una oligarquía privilegiada.



Eso, por supuesto, carece de fundamento fáctico. El verdadero legado de la historia de un país no es el que dejan los lideres mesiánicos, que pretenden hacer un barrido de la historia, sino aquél que construyen esos ejércitos de personas que, en forma discreta y silenciosa, con su esfuerzo cotidiano y la perseverancia de los años, buscan salir adelante en la vida y lograr un mejor futuro para los suyos.



(Le puede interesar: Catedral de Notre Dame luce de nuevo su torre y su cruz: así va la obra)