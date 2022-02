Ambientada hace más de mil años a principios del siglo XI, Vikings: Valhalla narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su feroz y testaruda hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson ) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

A medida que las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa alcanzan un sangriento punto de ruptura y los propios vikingos se enfrentan por sus creencias cristianas y paganas en conflicto, estos tres vikingos comienzan un viaje épico que los llevará a través de océanos y campos de batalla, desde Kattegat hasta Inglaterra y más allá, mientras luchan por la supervivencia y la gloria.

La serie Vikings: Valhalla, ambientada más de cien años después del final de la serie Vikings original, es una nueva aventura que combina autenticidad histórica y drama con acción descarnada e inmersiva. EL TIEMPO reproduce una entrevista con el guionista y productor ejecutivo Jeb Stuart y el productor ejecutivo Morgan O’Sullivan hablan sobre la serie que se estrena el 25 de febrero en Netflix.

¿En qué momento de la historia se desarrolla la serie?

Jeb Stuart: Establecer la historia en 1002 me dio un muy buen punto de partida para empezar a rodar. Regresamos a escenarios familiares como Kattegat, y también exploramos escenarios y tierras completamente nuevos. La historia de esta temporada comienza con un evento histórico particular que ocurrió en 1002, más de 100 años después del final del espectáculo original de Vikings. Los vikingos habían estado viviendo en las Islas Británicas y se habían asentado en grandes áreas llamadas Danelaw. El Danelaw había comenzado a crecer, no solo con los daneses, sino también con los suecos, los noruegos y gente de toda Escandinavia. Esto se había convertido en un problema para el rey sajón, el rey Aethelred II de Inglaterra. Los nobles sajones temían que, si pasaba otra generación, de repente no habría ninguna diferencia entre sajones y vikingos. Al mismo tiempo, en Noruega y Dinamarca, los grupos vikingos se encontraban en una guerra civil religiosa indefinida entre sí.

¿Cómo juega la religión en esta temporada como tema clave, especialmente en el mundo vikingo?

Jeb Stuart: Esta guerra civil religiosa es entre los vikingos paganos, que todavía adoraban a Odín y los antiguos dioses; y los cristianos vikingos, que se habían convertido en esta gran ola de cristianismo que venía de Europa occidental. Es una línea de tiempo larga y algo compleja, pero cuando nuestra historia está ambientada, los vikingos cristianos eran en su mayoría muy sinceros, muy duros y muy centrados en la conversión absoluta y total al cristianismo, o en borrar violentamente el paganismo del mapa por completo.

Esta temporada se centra en tres nuevos personajes claves que se basan en figuras históricas reales. ¿Puedes explicarnos quiénes son?

Jeb Stuart: Conocemos a Leif Eriksson, el famoso explorador vikingo que finalmente se convierte en uno de los primeros europeos en poner un pie en América del Norte, y a su hermana, la feroz guerrera pagana Freydis Eriksdotter. También seguimos a Harald Sigurdsson, que se convierte en Harald Hardrada, uno de los últimos grandes reyes vikingos. Los tres se convierten en triunviros a través de los cuales tejemos la historia. Para mí, cada uno encarna diferentes elementos del espíritu vikingo. Llevar a Leif y Freydís, ambos groenlandeses, a Noruega, a Kattegat, e integrarlos en la historia vikinga parecía un lugar muy natural para ir. Ahí es donde comienza su viaje y donde ambos conocen a Harald.

Morgan O’Sullivan: Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter son fantásticos. Franco Moiselle, quien también fue nuestra directora de casting para Vikings, es sobresaliente en encontrar nuevos talentos. Lo hizo en Vikings y ahora lo ha vuelto a hacer en Valhalla. Todos los nuevos miembros del elenco aportan una energía fresca y juvenil a esta historia.

Dado que gran parte del programa se basa en personajes y eventos históricos de la vida real, ¿cómo investigaron la historia de los vikingos?

Morgan O’Sullivan: En Vikings, una de las personas más importantes que trabajaron en el programa fue Justin Pollard, nuestro consultor histórico. Justin hizo toda nuestra investigación y fue invaluable para Michael Hirst. Cuando comenzamos Valhalla, era imperativo que Jeb conociera a Justin Pollard. Tuvieron muchos meses juntos antes de que comenzara la escritura, y eso fue un período de tiempo invaluable.



Jeb Stuart: Hay un millón de formas diferentes de ver la historia. Investigamos mucho. Cuando recibí la llamada por primera vez preguntándome si me gustaría continuar y expandir esta historia, sabía lo que cualquier otro espectador sabía. Empecé a absorber todo lo que podía tener en mis manos. No sabemos mucho sobre los vikingos originales: no tenían un lenguaje escrito, por lo que la documentación es complicada. Nos dejaron las sagas, pero las sagas fueron escritas 200 años después del final de esta historia, y fueron escritas por cristianos. Sabemos arqueológicamente lo que se ha excavado, pero todavía estamos descubriendo nuevas cosas de la cultura vikinga. En última instancia, hemos hecho un espectáculo auténtico. A veces hemos movido un poco las fechas o los personajes, pero las piezas históricas están todas ahí.

Valhalla, como la serie original, fue filmada en Irlanda y es increíblemente arrolladora y de alcance épico. ¿Cómo ha sido la experiencia del rodaje?

Jeb Stuart: Rodar en Irlanda es un placer. Es una de las mejores comunidades cinematográficas del mundo. El talento aquí es profundo. Es rico Tiene una historia maravillosa. El orgullo de las personas con las que trabajo hace que sea un placer venir a trabajar todos los días. Hay un sentido de comunidad aquí. Puede obtener tomas fenomenales en Irlanda que no puede obtener en muchos otros lugares alrededor del mundo.

¿Qué crees que tiene la cultura vikinga y las historias que aún emocionan y cautivan?

Jeb Stuart: Es una historia atemporal. De una manera extraña, si se quita la violencia masiva de la ecuación: los vikingos encarnan algunos de los elementos que aún más queremos para nosotros. Fueron grandes exploradores. A menudo eran muy curiosos y abiertos al aprendizaje. Eran una sociedad igualitaria. Las mujeres no solo podían divorciarse de sus maridos, también podían gobernar reinos y poseer propiedades. Si pudieras ganártelo, podrías tomar lo que querías de la vida. Este espectáculo está muy basado en los personajes: hay una acción tremenda y drama, pero todo está basado en estos personajes tridimensionales, nuestros personajes están lidiando con relaciones y problemas que son tan relevantes hoy como lo fueron hace mil años, y esas historias siempre nos emocionarán y cautivarán.

¿Cómo decidieron el título de la serie?

Jeb Stuart: Jugamos con muchos títulos nuevos y seguimos regresando a Valhalla porque la idea del programa está inherentemente ligada al final de esta era. Y la vida de un vikingo, si viviera una gran vida y se convirtió en un gran guerrero, terminó yendo a Valhalla; la versión de los vikingos de una vida después de la muerte, el paraíso de un guerrero. Se trata de mostrar este momento increíble en la historia: y cómo todas las cosas eventualmente llegan a su fin.



REDACCIÓN DOMINGO