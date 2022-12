¿Alguna vez ha extrañado tanto a alguien que ve a esa persona en todas partes?, ¿incluso se la recuerda su árbol de Navidad o sus canciones favoritas? Pues de eso habla esta canción creada por Marco Antonio Solís, con la cual, usted probablemente se identifique.

Diciembre es la época del año en la cual se comparte en familia, se dan regalos y se disfruta de canciones que hacen de la ocasión algo maravilloso; ese es el caso de ‘Navidad sin ti’, un sencillo que probablemente usted cantó con su familia, pero no sabe su significado.

Actualmente la canción tiene más de sesenta millones de reproducciones en YouTube y es una de las más escuchadas de Los Bukis, una agrupación mexicana conformada por Marco Antonio Solís, Joel Solís, Javier Solís, Eusebio Cortés, Pedro Sánchez y José Guadarrama, quienes produjeron canciones como ‘A dónde vayas’, ‘Tú cárcel’, ‘Tus mentiras’, ‘Que duro es llorar así’, entre otras.

Los Bukis

Esta agrupación, conocida por tocar canciones románticas y melancólicas, se creó en 1971 por la familia Solís, y aunque es una de las más conocidas de la época, se separó en 1996, cuando Marco Antonio, la voz principal, se retiró para comenzar su carrera como solista.

Sin embargo, la agrupación tuvo muchos éxitos junta, ya que llegaron a ser una de las 100 bandas más escuchadas en Latinoamérica durante los años 80, y hasta vendieron un disco con más de 1.300 copias en todo el mundo llamado ‘Me volví a acordar de ti’, en 1987, en el cual se encuentra la canción ‘Tú Cárcel’, que fue tocada por el grupo de rock en español Enanitos Verdes en el 2004.

A lo largo de su carrera musical, Marco Antonio se desempeñó por su particular voz y saber tocar muy bien la guitarra, además de ser uno de los cantantes de música romántica más aclamado por la industria.



Además, este mexicano ha cantado en compañía de artistas como Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Maná, Ricardo Montaner, Alejandra Fernández, David Bisbal, entre otros.

Pero una de sus canciones más aclamadas por las familias latinas en diciembre es ‘Navidad sin ti’, un sencillo que les recuerda a esos seres queridos que ya no están junto a ellos.



“En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad”, así suena una de las canciones más conocidas del artista. Pero, ¿cuál es su historia y por qué la compuso el mexicano Marco Antonio Solís?

‘Navidad sin ti’

En 1986, cuando Marco Antonio pertenecía al grupo musical Los Bukis, se publicó ‘Navidad sin ti’, una canción que habla sobre la melancolía que siente un hombre al no tener cerca a su expareja en diciembre, y que además no sabe en dónde está, dado que cuando se separaron, ella no dejó ningún rastro. La canción también refleja que aun la extraña y que es difícil pasar esos momentos sin su compañía porque sigue enamorado.

“Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado, las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí, en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel y en la agonía de este año siento que muero con él”, narra el sencillo.



A pesar de que ninguno de los integrantes de la banda ha contado la razón por la cual se escribió la canción, no deja de ser una de las más tristes de su repertorio, ya que revela el dolor que una persona siente al pasar sola en Navidad. Sin embargo, también es un sencillo que invita a las personas a reflexionar sobre la llegada de un nuevo año y las cosas que se aprenden a través del tiempo. Además de ‘soltar’ a los seres queridos que son felices estando lejos.



“En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad”, suena en la canción.

Cabe aclarar que no solo hace homenaje a las personas que extrañan a sus exparejas, sino a quienes perdieron a un ser querido porque falleció o a un familiar que está lejos de ellos y no pueden celebrar la Navidad juntos.



“Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días, ahora tengo aquí el regalo que tú tanto me pedías, luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo: otra, otra Navidad sin ti”, cantó Marco Antonio Solís.

No obstante, la canción demuestra que la tristeza del cantante es tan fuerte que todo lo recuerda a su ser amado.



“Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí, en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel y en la agonía de este año siento que muero con él”, es una parte del sencillo.

‘Navidad sin ti’ finaliza con el coro de la canción que la mayoría de familias latinas cantan en Navidad:



“Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad”, dice la canción.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias