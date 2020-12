Navidad con la Noche Radio Nacional: fiesta para quedarse en casa

Que debamos guardarnos esta Navidad, para reducir los terribles números del coronavirus en Colombia, no significa que no podamos disfrutar de la música que siempre ha sido fundamental en esta época en el país.

Y este 24 de diciembre, desde las 6 p. m. Radio Nacional, la emisora institucional, emitirá, a través de todas sus frecuencias, así como en las plataformas de RTVC, Canal Institucional y las redes sociales de la emisora pública, un concierto navideño.



En la nómina están Maía, Checo Acosta, Grupo Niche y Walter Silva, pero también artistas de distintas regiones del país, que con su música nos llevarán no solo a conocer otros sonidos sino a disfrutar de ellos.



Será un concierto con todas las de la ley. Por eso incluye como presentadora a Luisa Piñeros, una de las más importantes voces de Radio Nacional, gran conocedora de un buen número de músicas del país, quien contará con el apoyo de María Camila Sánchez y Juliana Cuadros.



Cada intérprete estará al aire unos 20 minutos con lo mejor de su repertorio. El Checo Acosta, uno de los más reconocidos artistas de música folclórica costeña del país, ha hecho un trabajo no solo de recuperación de sonidos tradicionales. También se ha dedicado a resaltarlos con otra instrumentación y a promoverlos.



El Carnaval de Barranquilla es su escenario más reconocido. Allí ha llegado para ser el baluarte de las músicas que conforman esta fiesta patrimonio de la humanidad.



Maía, por su parte, es reconocida como una de las voces de las músicas fiesteras más importantes del país. Desde que lanzara su Niña bonita, ha estado trabajando en seguir ese camino y prueba de ellos es su más reciente disco de salsa.



El maestro Walter Silva, heredero de la tradición llanera, nació en nacido en La Plata, en Pore Casanare, es un cultor de la tradición musical de esta zona del país, respetuoso no solo de sus sonidos sino de las letras que cuentan las historias de los vaqueros que recorren largas distancias llevando el ganado y ratificando su historia poderosa.



El grupo Niche, que cerrará el concierto, acaba de ganar el Grammy Latino en la categoría de mejor orquesta de salsa. Creado por el fallecido maestro Jairo Varela, es el símbolo del golpe de la salsa colombiana ante el mundo.

​

Y, de paso, este concierto servirá para apreciar más otras músicas, como la de Job Saas & The Heart Beat, de San Andrés, con unos sonidos propios de las islas del Gran Caribe, una ‘nación’ que hoy defiende más sus tradiciones sonoras.



La de Ceferina Banquéz, de Cartagena, grande, grandísima cantadora, una mujer a la que le sorprende que le diga maestra pese a que no sabe leer ni escribir, pero que en sus cantos expresa el significado del trabajo del campo, la gastronomía y la belleza de los paisajes a través del bullerengue, una tradición que le llegó de dos de sus tías: María de los Reyes y María del Carmen Teherán.

​

Otro de los invitados es el grupo Omacha, del Amazonas, conformado por músicos de esa región del país cuyo fin es rescatar las tradiciones orales de esta zona de Colombia y la fusión que se ha creado en esa triple frontera que incluye a Perú y Brasil.



Del Chocó estará el grupo Saboreo, dirigido por el gran maestro Octavio Panesso, autor de La vamo a tumbá y 'lector' de lo que sucede en su región para luego hacer canciones con sonidos tradicionales y muy fiesteros.



Igualmente, se presentarán el dueto Primavera, de Boyacá; Los Ajíces de Pasto, Nariño, y Carranga Kids, agrupación de Norte de Santander.



Para Christian Montoya, de la agrupación Omacha, quien habla desde Leticia, “llegar a lugares inhóspitos, gracias a la señal de Radio Nacional, es poder compartir nuestra cultura, nuestra música, poder llegar a oídos nuevos, mostrar lo que hacemos”.



Mientras, Mario Rodríguez, de Los Ajices, afirma desde Pasto que “participar en este gran evento significa hacer parte del tejido comunitario, abrazar los corazones de las músicas hermanas y de nuestros hermanos músicos y de las regiones, tejiendo un país mejor, lleno de paz y mucho amor”.